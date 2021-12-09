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Тренер «Урала» — о Помазуне: «Вижу у него потенциал заиграть в Европе»

09 декабря 2021, 10:32

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев поделился мнением касательно игры арендованного у ЦСКА голкипера Ильи Помазуна:

Перед отъездом в ЦСКА я предупреждал Илью, чтоб он был готов к сравнениям с Акинфеевым. В первом же матче ему Крыховяк засадил в девятину, а комментатор сказал: «Ну, Игорь бы отразил!» И так каждый раз. Но Илья был предупрежден и готов к критике.

Через две игры в строй вернулся Акинфеев. Илья очень хотел обратно. Мы сказали: «Давай подождем. Настанет время, и снова поработаем вместе. Наше руководство, весь штаб, лично я — все хотят твоего возвращения».

Сейчас Помазун, я считаю, точно готов к игре за ЦСКА. Систематических ошибок у Ильи нет — уже хорошо.

Вижу у него потенциал заиграть в Европе. Если он будет востребован на высоком уровне, то для меня это будет большая награда.

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Все комментарии
протон
протон
09 декабря в 21:05
Нельзя упускать Помазуна....и на сл сезон надо давать 50 на 50 ему с Игорем, а через сезон пусть стоит Помазун
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 декабря в 13:40
Илюша набирает обороты это правда но для Европы рановато.
alexamit
alexamit
09 декабря в 12:37
Боже мой!Какая чушь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 декабря в 12:01
Хочет примазаться. Помазуна подготовили в академии ЦСКА Чанов и Крамаренко. А этот гражданин в сторонке стоял. Игорь летом может закончить и Илья вернётся.
galem72
galem72
09 декабря в 11:50
— Ты видишь потенциал?
— Нет, не вижу!
— А он есть!
Cat01
Cat01
09 декабря в 10:58
Желаем удачи
hecka8n7e2a3
hecka8n7e2a3
09 декабря в 10:40
Хорошо, когда есть потенциал
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