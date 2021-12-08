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Ан. Мостовой: «Сегодня на нас ничего не давило»

вчера, 23:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после матча с «Челси».

Сегодня на нас ничего не давило. Мы играли против хорошей команды, а это всегда приятно, это супермотивация — несколько разных факторов сошлись. Конечно, очень приятно, что удалось показать такое качество игры, это радует.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:00
На Зенит давно ничего не давит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:19
Просто повезло, теперь хвастаются.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:16
Вы жэ профи,вы и под давлением должны играть и без!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15
Это на англичан ничего не давило, потому они и "умудрились" пропустить от заурядного европейского клуба три мяча. Вы, наверное, не заметили в "пылу борьбы", что как только "Челси" приспичило, и команда стала проигрывать, она, не напрягаясь, выправила игру и забила два мяча. Не заметили ?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:07
Спасибо!...нужна победа и очки в копилку)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:06
Vitória - по-португальски "Победа"....
Завтра посмотрим...
Удачи в Варшаве !!!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:00
С Наполи игра Руя была "оруенная")...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:58
Согласно Вашей методике ..
Если игра команды Тухеля "тухленькая"...
То игра команды Руя "руёвенькая" ??
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:57
Конечно не давило!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))Челси этому на прямую поспособствовал!!!!!!!!!!!!!!!Играли без сопротивления от слова совсем!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Как вообще можно после такого спектакля хоть что то говорить?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Сидели бы и молчали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Челси-это единственная команда ,которая на 80% привезла дубль,на решающий для неё матч+ приехал лично Абрамович!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут Зенит должен был побеждать,но всё испортил Вернер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:51
Тухленький спектакль под руководством Тухеля, одна команда была на поле
протон
протон
вчера в 23:46
Сейчас московские эксперты с аргументом «автобус Семака» поперхнулась, смотря сегодняшний матч Зенита.
4RT
4RT
вчера в 23:46
На Дзюбу давила резинка от трусов
Futurista
Futurista
вчера в 23:46
Даже Челси не давил)...
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