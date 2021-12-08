Ан. Мостовой: «Сегодня на нас ничего не давило»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями после матча с «Челси».

Сегодня на нас ничего не давило. Мы играли против хорошей команды, а это всегда приятно, это супермотивация — несколько разных факторов сошлись. Конечно, очень приятно, что удалось показать такое качество игры, это радует.