Ан. Мостовой: «Сегодня на нас ничего не давило»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после матча с «Челси».
Сегодня на нас ничего не давило. Мы играли против хорошей команды, а это всегда приятно, это супермотивация — несколько разных факторов сошлись. Конечно, очень приятно, что удалось показать такое качество игры, это радует.
Завтра посмотрим...
Удачи в Варшаве !!!
Завтра посмотрим...
Удачи в Варшаве !!!
Если игра команды Тухеля "тухленькая"...
То игра команды Руя "руёвенькая" ??
Если игра команды Тухеля "тухленькая"...
То игра команды Руя "руёвенькая" ??
Челси-это единственная команда ,которая на 80% привезла дубль,на решающий для неё матч+ приехал лично Абрамович!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут Зенит должен был побеждать,но всё испортил Вернер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
Челси-это единственная команда ,которая на 80% привезла дубль,на решающий для неё матч+ приехал лично Абрамович!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут Зенит должен был побеждать,но всё испортил Вернер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))