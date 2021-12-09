Семак: «Хорошо, что смогли отыграться»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча против «Челси».
Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощенность. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке. Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом, могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу.
Таким образом, «Зенит» при тренере Сергее Семаке ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.
Таким образом, «Зенит» при тренере Сергее Семаке ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.
Что до выступления Вашего любимого клуба в масштабе всего турнира - могло быть и лучше, но могло быть и хуже, вполне неплохо в целом, положительные тенденции относительно прошлых лет есть. Ничья с Челси это своего рода не сверх большой футбольный подвиг.
Что до выступления Вашего любимого клуба в масштабе всего турнира - могло быть и лучше, но могло быть и хуже, вполне неплохо в целом, положительные тенденции относительно прошлых лет есть. Ничья с Челси это своего рода не сверх большой футбольный подвиг.
Их право....
По факту же - Зенит провёл два неплохих матча с действующим обладателем ЛЧ...пусть и уступив по итогам двух матчей 3:4....
Охота пожелать всем нашим представителям в еврокубках выступить достойно...
Удачи нашим клубам завтра в Варшаве и Марселе !!!!!!!!
Их право....
По факту же - Зенит провёл два неплохих матча с действующим обладателем ЛЧ...пусть и уступив по итогам двух матчей 3:4....
Охота пожелать всем нашим представителям в еврокубках выступить достойно...
Удачи нашим клубам завтра в Варшаве и Марселе !!!!!!!!