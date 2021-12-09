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Семак: «Хорошо, что смогли отыграться»

сегодня, 00:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча против «Челси».

Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощенность. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке. Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом, могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу.

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viv
viv
сегодня в 10:54
Зенит» в ЛЧ при Семаке: 11 поражений за 3 года, 4 ничьих, 3 победы, один выход в плей-офф ЛЕ.
Таким образом, «Зенит» при тренере Сергее Семаке ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:16, ред.
Хороший и интересный матч, мне понравилась игра, ну может за исключением первых 10 мин
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:13
Лишний миллион за ничью заработали.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:09
По сути дела товарняк.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 07:56
Да ужжж. Многое питерским позволяли.
3bv3bd2jxx7b
3bv3bd2jxx7b
сегодня в 07:55
Результат вполне приличный
s585wkrxt7rg
s585wkrxt7rg
сегодня в 07:54
Ещё и подфартило малость
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:49
Отыгрались уже хорошо
YVG
YVG
сегодня в 07:21
Зениту с Динамо играть еще лучше.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:14
Сирожа наконец то не очканул сыграть хоть чуть в атаку и сразу мы увидели совсем другой Зенит! Но как его отучить очковать, когда матч имеет турнирное значение и очки нужны кровь из носу? Как отучить от убогой, трусливой и ущербной тактики "главное отбиться"? Неужели нельзя так всегда играть, как с Челси? Ведь возможности для этого есть - состав очень качественный даже по европейским меркам! Как донести это до Сирожи и прокричать:"Сирожа не очкуй!".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:36
Кстати, то ли "Челси" было не готово, то ли реально нападение "Зенита" было на высоте, но могли забить гораздо больше, чем три мяча:
beefs
beefs
сегодня в 06:35
Ну это хоть что то...
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 05:51
Приветствую! Челси помог!
Boricku
Boricku
сегодня в 04:41
Не можете играть и тренировать уходите, лучше пусть Газпром занимается трубами, чем вот этим убожеством
ОПС
ОПС
сегодня в 03:36
Хотелось бы почаще видеть такие матчи.
1bear
1bear
сегодня в 03:15
а слабо так играть постоянно?, чтобы Зенит уважали и боялись !
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 02:20
Скорее всего сподобился Челси. И ничего особенного не произошло. Я правда поставил на 2:2 . Они меня выиграли, сыграли 3:3 ☝😜
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:17
Игра смотрелась. Могли и выиграть, и проиграть. Сподобились на ничью, что впрочем неплохо.
viv
viv
сегодня в 01:43
Зенит не уровня ЛЧ, всего одна победа над самой слабой командой в ЛЧ Мальмё. Челси в последнем туре привез второй состав и его обыграть не сподобились.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:56
Как минимум четверо из вышедших с стартовом составе у Челси основные, плюс там игроки ротации тоже были, а это не одно и то же с запасными, в общем не второй состав, так что можете смело не обращать внимания на такие заявления.

Что до выступления Вашего любимого клуба в масштабе всего турнира - могло быть и лучше, но могло быть и хуже, вполне неплохо в целом, положительные тенденции относительно прошлых лет есть. Ничья с Челси это своего рода не сверх большой футбольный подвиг.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51, ред.
Понятно что "антизенитчики" сейчас отгружают про "немотивированный Челси"...про "Второй состав англичан"...и т.д....
Их право....
По факту же - Зенит провёл два неплохих матча с действующим обладателем ЛЧ...пусть и уступив по итогам двух матчей 3:4....

Охота пожелать всем нашим представителям в еврокубках выступить достойно...
Удачи нашим клубам завтра в Варшаве и Марселе !!!!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:48
Вот так и надо играть, как-будто терять уже нечего. И результат придет, ну или по крайней мере будет красивая игра, а не тоскливая тягомотина как с "Мальме" на выезде.
протон
протон
сегодня в 00:35
Сказать просто-за матч спасибо,молодцы парни.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:28
Молодцы, сыграли хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:22
Почаще бы выдавали такие матчи
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