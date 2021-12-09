Семак: «Хорошо, что смогли отыграться»

Наставник «Зенита» прокомментировал результат матча против «Челси».

Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощенность. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке. Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом, могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу.