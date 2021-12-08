Тедеско близок к назначению в «Лейпциг»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг».
36-летний специалист является главным кандидатом на должность нового наставника «быков». В ближайшее время стороны должны подписать контракт.
Напомним, что 5 декабря «Лейпциг» уволил Джесси Марша с должности главного тренера. На данный момент «быки» занимают 11-е место в Бундеслиге.
Спартак занимает 2е место в ЛЕ и попадает в стыках на Лейпциг)
Спартак занимает 2е место в ЛЕ и попадает в стыках на Лейпциг)
Конечно, бывают в жизни исключения... Но Тедеско - это не уникальность...
Конечно, бывают в жизни исключения... Но Тедеско - это не уникальность...
1.Когда очень надо в место назначения...
2.Когда лишь бы покинуть пункта нахождения...
...интересно какой опцией воспользовался Доменико...))
1.Когда очень надо в место назначения...
2.Когда лишь бы покинуть пункта нахождения...
...интересно какой опцией воспользовался Доменико...))
Олич: никогда не вернусь в ЦСКА... А Ганчаренко так вообще до Белоруссии бежал, видимо на границе развернули так как без паспорта был!
Олич: никогда не вернусь в ЦСКА... А Ганчаренко так вообще до Белоруссии бежал, видимо на границе развернули так как без паспорта был!
Тедеско и в Спартак пришёл, когда клуб шёл в районе 10 места в РПЛ. Но через полтора года завоевали серебряные медали, что в текущих условиях можно считать чудом. Ну а у Лейпцига очень приличный состав и перспективы. Так что для Доменико отличная площадка для претворения в жизнь его идей.
Удачи!
Тедеско и в Спартак пришёл, когда клуб шёл в районе 10 места в РПЛ. Но через полтора года завоевали серебряные медали, что в текущих условиях можно считать чудом. Ну а у Лейпцига очень приличный состав и перспективы. Так что для Доменико отличная площадка для претворения в жизнь его идей.
Удачи!