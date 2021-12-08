Тедеско близок к назначению в «Лейпциг»

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вчера, 13:56

Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Лейпциг».

36-летний специалист является главным кандидатом на должность нового наставника «быков». В ближайшее время стороны должны подписать контракт.

Напомним, что 5 декабря «Лейпциг» уволил Джесси Марша с должности главного тренера. На данный момент «быки» занимают 11-е место в Бундеслиге.