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Тедеско близок к назначению в «Лейпциг»

вчера, 13:56

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг».

36-летний специалист является главным кандидатом на должность нового наставника «быков». В ближайшее время стороны должны подписать контракт.

Напомним, что 5 декабря «Лейпциг» уволил Джесси Марша с должности главного тренера. На данный момент «быки» занимают 11-е место в Бундеслиге.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:17
Зенит все тренеры рассматривают как последнее пристанище, заработать денег на пенсию, а в Спартак идут чтобы получить хороший старт в топ-команды
ZIBO rock
ZIBO rock ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:45
    протон
    протон
    вчера в 20:35
    Молодец, что после Спартака не стал браться за любую работу. Лейпциг это шаг вперед и хорошая возможность стать очень классным специалистом. Тем временем в России появится фан-клуб Лейпцига)
    Спартак занимает 2е место в ЛЕ и попадает в стыках на Лейпциг)
    karnager
    karnager
    вчера в 20:20
    После рашки все идут на повышение )
    sv_1969
    sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 19:55
    клоун в Зените))
    particular
    particular
    вчера в 19:39, ред.
    Слова "36-летний специалист" уже вызывают улыбку... Ну, какой это специалист... Никакие дипломы без практики и опыта не способны сделать из теоретика действительного мастера в своём деле...
    Конечно, бывают в жизни исключения... Но Тедеско - это не уникальность...
    YVG
    YVG
    вчера в 18:55
    Лейпцигу нужен более профессиональный тренер, а не клоун.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 18:53
    Обоим повезло
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:30
    Интересно,он дольше Марша проработает,или нет???
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:22
    Этого еще не хватало! Лейпциг возглавит бывший тренер и плакса Тедеска?) Такого и врагу не пожелаешь!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 18:02
    Спартак развалил, и Лейпциг развалит!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 17:44
    А Карера лучше !
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:49
    Отличный вариант для Тедеско. Лейпциг это большой клуб.
    протон
    протон
    вчера в 16:41
    Физрук кричали они! Надеюсь вся "экспертско-ветеранская" поймут после результатов Тедди! И да, когда он был в Спартаке я всегда писал что это сильнейший тренер в РПЛ, теперь подумайте кого еще из тренеров РПЛ могли бы позвать тренировать в Бундеслигу (пусть даже не в суперперспективный проект)...
    beefs
    beefs
    вчера в 16:22
    ну чего, Лейпциг не плохая команда...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:57
    А почему не в Румынию - домой ?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 15:55, ред.
    Такая хотелка бывает двух видов...
    1.Когда очень надо в место назначения...
    2.Когда лишь бы покинуть пункта нахождения...

    ...интересно какой опцией воспользовался Доменико...))
    LOpp
    LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:50
    он очень сильно домой хотел
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:44
    Не вериться что у Федуна не хватило коврижек чтоб удержать этого (надо признать) хорошего специалиста....
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:34
    "Спартак" подготовил тренера для "Лейпцига", а администратора из "Локомотива" перетащили в "Манчестер Юнайтед", а мы продолжаем твердить о кризисе российского футбола.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 15:30
    При этом (учитывая твои домыслы) Тедесо всегда хорошо отзывается о Спартаке и даже прилетал на матч с Наполи в Москву! Чего не скажешь о ваших!
    Олич: никогда не вернусь в ЦСКА... А Ганчаренко так вообще до Белоруссии бежал, видимо на границе развернули так как без паспорта был!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:27
    Если честно, то что-то мало верится.
    makkie
    makkie
    вчера в 15:15
    Прекрасная новость!

    Тедеско и в Спартак пришёл, когда клуб шёл в районе 10 места в РПЛ. Но через полтора года завоевали серебряные медали, что в текущих условиях можно считать чудом. Ну а у Лейпцига очень приличный состав и перспективы. Так что для Доменико отличная площадка для претворения в жизнь его идей.
    Удачи!
    Alice Tract
    Alice Tract ответ shur (раскрыть)
    вчера в 15:08
    Вообще беспредел - немец в немецком клубе!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 15:07
    это Олич никому не нужен, когорого предали гинер с бабайкой
    shur
    shur
    вчера в 15:04
    ...всё , п-здец , немцы везде , господи помилуй!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:02
    Мне Лейпциг нравится,хороший клуб,пусть переходит!
    drug01
    drug01
    вчера в 15:00
    Будем смотреть решение
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:52
    Теперь будет громить Спартак в ЛЕ !
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:45
    Крутой поворот в его тренерской карьере.
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