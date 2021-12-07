В «Антверпене» прокомментировали слухи о возможном назначении Черчесова

Генеральный директор «Антверпена» Свен Жак прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить клуб.
Рассматриваем ли мы кандидатуру Черчесова? Нет. Это фейковые новости от агентов.
Также ранее информацию об интересе к услугам российского специалиста опроверг пресс-атташе сборной Венгрии.
-Соккер каждый вечер назначает Черчесова куда-нибудь , куда-нибудь, ткнув пальцем в карту , Черчесова, никому не нужного Черчесова...
-Соккер каждый вечер назначает Черчесова куда-нибудь , куда-нибудь, ткнув пальцем в карту , Черчесова, никому не нужного Черчесова...