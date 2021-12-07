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В «Антверпене» прокомментировали слухи о возможном назначении Черчесова

вчера, 20:20

Генеральный директор «Антверпена» Свен Жак прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить клуб.

Рассматриваем ли мы кандидатуру Черчесова? Нет. Это фейковые новости от агентов.

Также ранее информацию об интересе к услугам российского специалиста опроверг пресс-атташе сборной Венгрии.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 09:40
Рассматриваем ли мы кандидатуру Черчесова? Нет. Это фейковые новости от фейковых агентов про фейкового тренера.
112910415
112910415
сегодня в 07:17
как посмели-то ?!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:02
У них денег не хватит, что бы платить ему зарплату.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:07
Лучшие клубы Европы разрывают С.С.Ч. на части, чтобы заполучить его в свои ряды. Он сам - то в курсе этого ?
Roman73
Roman73
вчера в 22:44, ред.
Черчесов платит Соккеру наличными ? -
-Соккер каждый вечер назначает Черчесова куда-нибудь , куда-нибудь, ткнув пальцем в карту , Черчесова, никому не нужного Черчесова...
санек002
санек002
вчера в 21:45
И СНОВА СТАСИКУ ОБЛОМ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:16
Это не агенты, это дружки чабана набивают ему цену. У него не сегодня одно предложение от клуба Назрань из Ингушетии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:15
Снова подкалывают усача-спартача.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:47
Делать нечего,придется идти в Думу
Сантус
Сантус
вчера в 20:47
Что дальше?Сити,Реал или ПСЖ?))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:40
Надо придумать еще десяток заинтересованных лиц, может кто-то поведется, пока все от него не открестились.
протон
протон
вчера в 20:36
Видать такие слухи и дают результат
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:36
Черчесова ещё в Бразилию не сватали.
shlomo
shlomo
вчера в 20:36
Вне комментарий....
Cat01
Cat01
вчера в 20:32
Кто то за слухи платят
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25
Опять слухи,зачем он им нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:25
Агенты уже не знают куда его пристроить
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