В «Антверпене» прокомментировали слухи о возможном назначении Черчесова

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вчера, 20:20

Генеральный директор «Антверпена» Свен Жак прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России может возглавить клуб.

Рассматриваем ли мы кандидатуру Черчесова? Нет. Это фейковые новости от агентов.

Также ранее информацию об интересе к услугам российского специалиста опроверг пресс-атташе сборной Венгрии.