В сборной Польши не заинтересованы в приглашении Черчесова

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал слухи о том, что может возглавить национальную команду Польши.

Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности.

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности.

В случае квалификации на чемпионат мира контракт Паулу Соузы автоматически продлевается на период чемпионата мира.