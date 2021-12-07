В сборной Польши не заинтересованы в приглашении Черчесова

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал слухи о том, что Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши.
Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности.
Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности.
В случае квалификации на чемпионат мира контракт Паулу Соузы автоматически продлевается на период чемпионата мира.
Я думаю, что после сборной России Черчесову для реабилитации карьеры нужно начинать с низов. Взять тереящую бедствие Легию, либо какой-нибудь клуб ФНЛ и доказывать свою состоятельность.
Впрочем, есть ещё вариант - взять в агенты того гения который работает с Кокориным - человек который развёл уже не один клуб России, а теперь уже и Европы))
Я думаю, что после сборной России Черчесову для реабилитации карьеры нужно начинать с низов. Взять тереящую бедствие Легию, либо какой-нибудь клуб ФНЛ и доказывать свою состоятельность.
Впрочем, есть ещё вариант - взять в агенты того гения который работает с Кокориным - человек который развёл уже не один клуб России, а теперь уже и Европы))