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В сборной Польши не заинтересованы в приглашении Черчесова

вчера, 16:06

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал слухи о том, что Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши.

Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности.

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности.

В случае квалификации на чемпионат мира контракт Паулу Соузы автоматически продлевается на период чемпионата мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:03
" ну, возьмите меня ! " ...
karnager
karnager
вчера в 19:53
усы не надежды, а безнадеги)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
Получается усач никому не нужен или профеепригоден.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:47
Спасибо!
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:30
Добрый день.
Можно через профиль пользователя посмотреть его последнюю активность.
Futurista
Futurista
вчера в 16:28
Польским баранам пастух не нужен...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:21
Складывается ощущение, что активную работу проводит агент Черчесова делая ежедневный выбросы о том, где ещё хотят видеть его клиента в надежде, что кто-нибудь поведётся и захочет пригласить Саламыча к себе.
Я думаю, что после сборной России Черчесову для реабилитации карьеры нужно начинать с низов. Взять тереящую бедствие Легию, либо какой-нибудь клуб ФНЛ и доказывать свою состоятельность.
Впрочем, есть ещё вариант - взять в агенты того гения который работает с Кокориным - человек который развёл уже не один клуб России, а теперь уже и Европы))
Cat01
Cat01
вчера в 16:15
Очень жаль
drug01
drug01
вчера в 16:14
Всё верно подмечено
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:14
Добрый день!

Проясните пожалуйста, Лиги закрыли, а "старых" знакомых не вижу на ветках...?
(Речь не о "бубновых")
Опять рванули...?)
протон
протон
вчера в 16:11
Черчесов может возглавить сборную Польши, если команда не выйдет на ЧМ-2022
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Никому он не нужен...
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