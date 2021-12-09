«Спартак» показал видео из раздевалки после победы над «Легией»

Пресс-служба «Спартака» показала, как футболисты московской команды праздновали победу над «Легией».
Благодаря этому результату «красно-белые» вышли в плей-офф ЛЕ.
Пресс-служба «Спартака» показала, как футболисты московской команды праздновали победу над «Легией».
Благодаря этому результату «красно-белые» вышли в плей-офф ЛЕ.
Руя надо оставлять. Команда начинает играть разнообразно, как от себя, так и от соперника. Становится гибче в плане тактики. Это очень важно. Поэтому глупо останавливать сейчас работу тренера, который нашел, как мне кажется, тот баланс между атакой и обороной, который не хватал команде.
Еврокубки-лакмусовая бумажка для тренера, коллектива. Отмечал, это всегда, ещё со времён КББ в Рубине, в Ростове. Поэтому потенциал есть у этой команды.
Сегодня совет директоров Спартака. Обязаны сделать выбор, который очевиден.
Руя надо оставлять. Команда начинает играть разнообразно, как от себя, так и от соперника. Становится гибче в плане тактики. Это очень важно. Поэтому глупо останавливать сейчас работу тренера, который нашел, как мне кажется, тот баланс между атакой и обороной, который не хватал команде.
Еврокубки-лакмусовая бумажка для тренера, коллектива. Отмечал, это всегда, ещё со времён КББ в Рубине, в Ростове. Поэтому потенциал есть у этой команды.
Сегодня совет директоров Спартака. Обязаны сделать выбор, который очевиден.