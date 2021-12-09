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«Спартак» показал видео из раздевалки после победы над «Легией»

вчера, 23:19
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала, как футболисты московской команды праздновали победу над «Легией».

Благодаря этому результату «красно-белые» вышли в плей-офф ЛЕ.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:58
Это были наши 300 СПАРТАНЦЕВ!!!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:52, ред.
Поздравляю Спартак ) этот матч очень крутой ) вперед за кубком! мы держали его , зенит тоже, настало время спартака ?
112910415
112910415
сегодня в 07:13
а жизнь-то налаживается !?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:09
Хоть разок от души порадовались.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:21
Да дело то на в этом совсем!!!!!!!!!!!!!!!!Жиго сейчас заводила в Спартаке именно в таком плане!!!!!!!!!!!!!!!!!!Раньше таким был Глушаков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:36
Не зря болельщики Спартака на трибунах после матча с Ахматом кричали Селихов , и благодарили его, они прям чувствовали что у него будет очень важный матч где он должен проявить себя, и тем самым болельщики его взбодрили на этот решающий матч, ! Спасибо болельщикам Спартака, спасибо Селихову,спасибо Спартаку!
протон
протон
сегодня в 00:35
Спасибо Зелимхан, спасибо Саня, спасибо Руй, спасибо Спартак, спасибо всем болелам других команд. Хватит 94ся меж собой и оскорблять друг друга!!! Я болела Спартака, вчера восхищался голешником Оздоева, шедевр !!!Сегодня Селихов!!! Браво Россия!!! Спартачи, Руй-Тренер, надо отстоять его у нашего Федуна!!??
Реально левый пендыль! Когда смотрел, не сомневался, что Селя потащит... ради справедливости.
протон
протон
сегодня в 00:34
Селихову 10/10. Он тащил абсолютно все! И дикий фарт ему сопутствовал: сколько мячей, независимо от нанесенного удара, не фиксировал, но с ловкостью выносил, мысль работала быстрее действий. Ну и пенальти взял великолепно.
Воистину, Легия должна была разносить Спартак исходя из моментов, но кто-то явно этого не хотел
Михаил Хабибулаев
Михаил Хабибулаев
сегодня в 00:29
Селихов не пропустил пенальти в лесторе!!!
Futurista
Futurista ответ Галя Каблукова (раскрыть)
сегодня в 00:21
Сейчас это уже ненужная информация)...
VIC2
VIC2
сегодня в 00:13
СЕЛИХОВ, СПАСИБО!
ТЫ СПАС ЭТИХ ОБОРМОТОВ!
А НАМ РАДОСТЬ ПРИНЁС ВЕЛИКУЮ!!!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 00:11, ред.
Интересно, были ставки у букмекеров, на первое место Спартака ? Думаю , 50 к 1 или меньше ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:05
Рад за команду, за тренера. Хорошо, что им хорошо и такие победы дадут движение вперёд, даст уверенность в своих силах, чего команде не хватает в чемпионате .
Руя надо оставлять. Команда начинает играть разнообразно, как от себя, так и от соперника. Становится гибче в плане тактики. Это очень важно. Поэтому глупо останавливать сейчас работу тренера, который нашел, как мне кажется, тот баланс между атакой и обороной, который не хватал команде.
Еврокубки-лакмусовая бумажка для тренера, коллектива. Отмечал, это всегда, ещё со времён КББ в Рубине, в Ростове. Поэтому потенциал есть у этой команды.
Сегодня совет директоров Спартака. Обязаны сделать выбор, который очевиден.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:02
Не мешало бы Зениту вернуть их 1 : 7 !!!!! ))))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:02
Жиго пусть идёт в прачечную и стирает форму всей команды, а не ходит гоголем по раздевалке, как будто это он герой матча!
Спартачей и всех, кто верил в этот успех красно-белых, с выходом из группы с первого места!
протон
протон
сегодня в 00:00
Судья подсуживал. Прям старался выдумать шанс. Но Спартак выстоял) Ребята молодцы.
Такие моменты в жизни никогда не забываются!!! СЕЛИХОВ!
Ингуши отжигают что Оздоев что Бакаев ✊⚽
Судья тащил легию ,как мог, на 97 мин дал пенальти,хотя добавил 4. Тем слаще победа!
ABir
ABir
вчера в 23:54
Кто бы мог предположить, что после поражения в первом матче от Легии Спартак в итоге займёт первое место в группе с Лестером и Наполи. Красавцы, порадовали, так порадовали! Всех болельщиков КБ с европейской весной!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:52
С ПОБЕДОЙ СПАРТАЧЕЙ !!! Молодцы ребятушки !!!
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 23:50, ред.
Интересно, а почему громче всех выпендривается и кричит человек, который своим фолом чуть не похоронил команду и все старания партнёров? Должен на видео ручки Селихова целовать, а не вот это все.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:47
в рпл свои правила игры, зачем её поминать в столь знаменательный вечер?)
протон
протон
вчера в 23:46
Фантастический сюжет! Молодец, Сашенька, сказал комментатор после отбитого пенальти. Согласен на все 💯Но про Бакаева не забываем. Спасибо, Зелимхан за гол!
Бакаев принёс 3 очка, Селихов их сохранил. Красавчики!
протон
протон
вчера в 23:44
Это навсегда в красно белую историю! Этот момент до слез счастья до самой смерти в красно белых сердцах останется! Вот он красно белый дух! Саша Селихов ты просто космос! С победой красно белые! Кайфуем!
bacek15
bacek15
вчера в 23:41
Ох! как Жиго свезло сегодня.)) Но, значимый игрок всё-таки, играет самоотверженно. Русский выучил. Красапет, конечно.))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:40
"Спартак" в своем репертуаре - из крайности в крайность, хорош в евротурнире и оставляет желать лучшего в РПЛ. А ведь на следующий год в еврокубок тоже надо попасть, кто-то ведь евроочки должен зарабатывать:
Alhunah
Alhunah
вчера в 23:38
похорошему то отскочили спартачи
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:36
Думаю с Сочи у наших сил нехватит,но будем надеяться на победу
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:36
Молодцы🤘
Сегодня наш вечер
Сегодня празднуем
Завтра думаем о Сочи
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:35, ред.
Заслужили, и ведь ни прикопаешься, в каждом матче были сильнее соперника, но где-то не везло. Горжусь и люблю.
Из видео видно, что это команда, которая никого не боится, абсолютно никого, одна из лучших оборон в Европе.
за
за
вчера в 23:29
Огненная раздевалка! Молодцы!!
протон
протон
вчера в 23:22
Спартак чемпион в Лига Европы))))!! Селихов мощь, просто мощь (чего только стоят 2 пенальти с лестером и с легией)!! Рассказов спасибо что помог команде отсутствием Максименко тоже!! Руи Витория ты сотворил нечто! 1 место с такими командами, самыми дорогими в лиге Европе!!! Эмоции !! Всем спасибо
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