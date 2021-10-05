Ибрагимович сам себе на день рождения подарил суперкар Ferrari

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал сам себе подарок на 40-й день рождения. Футболист пополнил гараж элитным суперкаром Ferrari.
Ferrari Sf90 Stradale — первый в истории гибридно-электрический автомобиль. Он способен развивать скорость до 340 километров в час. Его стоимость оценивается примерно в 450 тыс. евро.
А вот тут неправильно! Если бы он праздновал 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на матче 7го тура с "Аталантой"...
А вот тут неправильно! Если бы он праздновал 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на матче 7го тура с "Аталантой"...