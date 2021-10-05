Ибрагимович сам себе на день рождения подарил суперкар Ferrari

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вчера, 11:41

Нападающий «Милана» сделал сам себе подарок на 40-й день рождения. Футболист пополнил гараж элитным суперкаром Ferrari.

Ferrari Sf90 Stradale — первый в истории гибридно-электрический автомобиль. Он способен развивать скорость до 340 километров в час. Его стоимость оценивается примерно в 450 тыс. евро.