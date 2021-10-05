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Ибрагимович сам себе на день рождения подарил суперкар Ferrari

вчера, 11:41

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал сам себе подарок на 40-й день рождения. Футболист пополнил гараж элитным суперкаром Ferrari.

Ferrari Sf90 Stradale — первый в истории гибридно-электрический автомобиль. Он способен развивать скорость до 340 километров в час. Его стоимость оценивается примерно в 450 тыс. евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:29
Если бы он праздновал юбилей 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на дне рождения, так как «Милан» проводит матч 7-го тура Серии А с "Аталантой".
А вот тут неправильно! Если бы он праздновал 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на матче 7го тура с "Аталантой"...
112910415
112910415
вчера в 13:43
вот сюрприз-то был !
Любoмир
Любoмир
вчера в 13:34
Ну может себе это позволит..
Igo0rek
Igo0rek ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:59
Это не принято только у суеверных индивидов, которые не понятно как вообще адаптировались в 21 веке.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:51
Вообще не принято так бурно отмечать сороколетие.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:39
Наверняка дилеры ему еще допов туда насували.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:32
Имеет возможность, почему нет?
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:24
Да и цвет тебе не подойдёт. )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:08
левый руль не уважаю
Legend 6
Legend 6 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 12:01
Наверняка еще отса..вает сам у себя.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:48
Златан красавчик,любит себя
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