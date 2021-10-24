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Президент «Ростова»: «Спасибо нашим болельщикам за поддержку»

вчера, 10:46
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к фанатам после поединка 12-го тура РПЛ против «Арсенала» (4:0):

Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Футболистам очень важно чувствовать, что вы их поддерживаете в любой ситуации — это заставляет двигаться вперед и трудиться еще усердней, несмотря ни на что.

Нам предстоит еще много работы и много игр. И только вместе мы сможем добиться результата.

Дальше тоже будет сложно — это футбол и здесь не бывает просто, но «Ростов» готов к такому. Команда видит за собой армию настоящих и преданных фанатов, которые будут с нами до конца. Мы — «Ростов»!

После этого поединка «Ростов» поднялся на 12-е место в таблице с 12 очками. Команде удалось прервать неудачную серию.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 16:03
«Ростов» забыл изменить программки перед матчем с «Арсеналом». Так Гулиев оказался албанцем, а Смольников получил российско-французское гражданство
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:39
Приятно поздравлять с победой 😉
zsb1961
zsb1961
вчера в 13:50
Ростову стабильности не хватает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:41
Теперь не сбавляйте обороты!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:30
Ростовчан с долгожданной победой.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:10
ПРезидент "Ростова"(после победного матча над победителями "Зенита") : "Мамой клянусь,мы до этого дня работали плохо,но впредь будем работать ещё лучше"!
beefs
beefs
вчера в 11:09
хотелось бы чтобы поздравления были чаще...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:50
Президент Ростова появляется только после победных матчей. После победы над Локо он зашёл в раздевалку и поздравил игроков. Сейчас болельщиков благодарит
А после проигранных матчей его ни видно и не слышно
drug01
drug01
вчера в 10:48
Верные слова
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