Президент «Ростова»: «Спасибо нашим болельщикам за поддержку»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к фанатам после поединка 12-го тура РПЛ против «Арсенала» (4:0):

Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Футболистам очень важно чувствовать, что вы их поддерживаете в любой ситуации — это заставляет двигаться вперед и трудиться еще усердней, несмотря ни на что.

Нам предстоит еще много работы и много игр. И только вместе мы сможем добиться результата.

Дальше тоже будет сложно — это футбол и здесь не бывает просто, но «Ростов» готов к такому. Команда видит за собой армию настоящих и преданных фанатов, которые будут с нами до конца. Мы — «Ростов»!