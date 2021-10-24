Президент «Ростова»: «Спасибо нашим болельщикам за поддержку»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к фанатам после поединка 12-го тура РПЛ против «Арсенала» (4:0):
Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Футболистам очень важно чувствовать, что вы их поддерживаете в любой ситуации — это заставляет двигаться вперед и трудиться еще усердней, несмотря ни на что.
Нам предстоит еще много работы и много игр. И только вместе мы сможем добиться результата.
Дальше тоже будет сложно — это футбол и здесь не бывает просто, но «Ростов» готов к такому. Команда видит за собой армию настоящих и преданных фанатов, которые будут с нами до конца. Мы — «Ростов»!
После этого поединка «Ростов» поднялся на 12-е место в таблице с 12 очками. Команде удалось прервать неудачную серию.
А после проигранных матчей его ни видно и не слышно
А после проигранных матчей его ни видно и не слышно