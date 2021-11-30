Италия рассматривает возможное проведение товарищеского матча с Россией

Сборная России может встретиться с национальной командой Италии в товарищеском матче.
«Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.
В качестве потенциального соперника „Скуадры Адзурры“ рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия.
Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена. Но если Италия и Россия сумеют договориться, то матч, скорее всего, состоится либо во Флоренции, либо в Бергамо», — сообщает источник.
В стыковых матчах ЧМ-2022 Италия встретится с Северной Македонией, а Россия сыграет с Польшей.
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