ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Италия рассматривает возможное проведение товарищеского матча с Россией

вчера, 20:41

Сборная России может встретиться с национальной командой Италии в товарищеском матче.

«Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.

В качестве потенциального соперника „Скуадры Адзурры“ рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия.

Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена. Но если Италия и Россия сумеют договориться, то матч, скорее всего, состоится либо во Флоренции, либо в Бергамо», — сообщает источник.

В стыковых матчах ЧМ-2022 Италия встретится с Северной Македонией, а Россия сыграет с Польшей.

Все новости
Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле
Вчера, 15:35 Комментарии9
Матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за сильного снегопада
28 ноября ФотоКомментарии7
ОфициальноСтало известно время начала матча Россия — Польша
26 ноября Комментарии19
СлухиМартовский тур РПЛ может быть перенесён по просьбе сборной России
26 ноября Комментарии8
Клубы РПЛ согласились на перенос 22-го тура ради матчей сборной в стыках
22 ноября Комментарии9
ОфициальноЦСКА и «Уфа» проведут товарищеский матч
12 ноября Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:19
Если нас пригласят, надо отказываться. Стресс от игры сб. Италии будет столь велик, что наши футболисты не оправятся до следующих отборочных матчей. Научиться - ничему не научатся, а только убедятся в своей недееспособности на европейской арене. Не пойму только одного: зачем итальянцам ЭТО нужно ?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:27
Очень интересно будет....
112910415
112910415
сегодня в 06:49
вреда не будет, если что
ДСА
ДСА
сегодня в 04:30
Потренироваться командам стоит.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:25
А неплохо бы было.
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:41
Навряд ли будут играть с нашими пешеходами, в мире полно других сборных , гораздо бодрее и интереснее, с кем можно провести спарринг
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:01
После двух побед Спартака над Наполи , в Италии ,видимо , решили обратить свои взоры на Россию . Глядишь и Кокорина скоро сделают капитаном Фиорентины , а Миранчука играющим тренером ! )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:32, ред.
Мысли Манчини ...."Хороший спаринг против Дзюбы,Кокорина,Марио,Акинфеева..."
Мысли Карпина...."Заболотный- кошмар Доннаруммы"...
Q-J-G
Q-J-G ответ bsww (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну если игра со сборной России для сборной Италии в "качестве талисмана", то пусть играют)
Но это всё предрассудки и простое стечение обстоятельств, и не более....
Землянин
Землянин ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
А то Мы не знаем и так свой уровень 😂
А учитывая, что таким команд не мало, и многие даже заплатили бы за эу возможность, то всё таки это удачный вариант.
Землянин
Землянин
вчера в 21:57, ред.
Было бы неплохо. Манчини не Спалетти
bsww
bsww ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:55
Без обид. Учите "историю". Игра против нас это хорошая традиция для удачного выступления для итальянцев, а им играть в стыках. Поэтому проведение такого матча повышает шансы итальянцев на попадание на ЧМ. Ибо если не сыграют против русских, то высока вероятность оказаться вне турнира
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:34
"Борец и клоун"
протон
протон
вчера в 21:17
просим: проведите матч в Краснодаре!!! Стадион - хороший, новый. Италия - хорошая, мощная. Пожалуйста!!! )))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:03
Нам тоже этот матч был бы очень полезен. С соперником такого уровня Валера ещё не играл. Это чемпион Европы и Италия сильнее Хорватии.
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
вызовут артемку!сто пудов
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:53
Зачем сборной Италии такие слабые соперники....
particular
particular
вчера в 20:52
Понятно. Зовут на роль мешка с песком. Попинать, потренироваться...
Наша Сборная может справится с такой задачей без труда...
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:49
Обычно, когда назначают подобные товарищеские матчи, соперника подбирают максимально похожего по стилю/уровню на того, с кем предстоит одна из ближайших официальных игр. Это явно не комплимент в нашу сторону :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100