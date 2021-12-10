Моуриньо поблагодарил «Зарю» за ничью в игре с «Буде-Глимт»

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вчера, 20:16

Наставник «Ромы» обратился к «Заре», поблагодарив ее за спортивный дух. Об этом написал португалец в комментарии под постом «Зари» в Instagram.

В четверг луганский коллектив, лишившийся шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций, сыграл вничью с норвежским клубом «Буде-Глимт» (1:1). Этот результат помог «Роме» занять первое место в группе.

Спасибо за вашу честность в попытке выиграть поединок. Так же сыграл и ЦСКА против нас. Это и есть тот футбол, который мы ценим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, «Заря».