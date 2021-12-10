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Моуриньо поблагодарил «Зарю» за ничью в игре с «Буде-Глимт»

вчера, 20:16
ЗаряЛоготип футбольный клуб Заря (Луганск)1 : 1Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо обратился к «Заре», поблагодарив ее за спортивный дух. Об этом написал португалец в комментарии под постом «Зари» в Instagram.

В четверг луганский коллектив, лишившийся шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций, сыграл вничью с норвежским клубом «Буде-Глимт» (1:1). Этот результат помог «Роме» занять первое место в группе.

Спасибо за вашу честность в попытке выиграть поединок. Так же сыграл и ЦСКА против нас. Это и есть тот футбол, который мы ценим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, «Заря».

Напомним, в тот же день «Рома» в Софии переиграла местный ЦСКА со счетом 3:2.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:32
Заре приятно, парни молодцы !
alexgurzan
alexgurzan ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:48
.
1bear
1bear
вчера в 22:37
да уж - сами не могут - надеются на других,дожили
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:27
Жозе знает как это делается
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:47
Пусть лучше часть будущей неустойки от Ромы на счёт Зари переведёт!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15
Бедолага, докатился !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Не видел, а кто-нить из Юве поблагодарил Зенит за первое место для старушки?
ДСА
ДСА
вчера в 20:48
Действительно бились как надо.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:26
Это и есть тот футбол, который мы ценим.
pele1981
pele1981
вчера в 20:22
Учись у тренера "Зари", "Особенный"! ))))
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