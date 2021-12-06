Антисборная 17-го тура. Игроки сборной России из «Зенита», одинокий Гисдоль и ослабший Хвича

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сегодня, 17:29

И об удаленных не забываем.

Вратарь

Виталий Гудиев («Ахмат»)

«Ахмат» две трети матча против «Спартака» провел в большинстве после удаления Соболева, но не сумел добиться даже ничьей. Победный гол Квинси Промеса на 87-й минуте стал возможен из-за грубой позиционной ошибки вратаря грозненцев: Гудиев потерял ворота и увидел мяч у себя за спиной после несильного и нехитрого удара голландца, который и не мог пробить иначе из своего положения. Виталий подарил «Спартаку» три очка.

Защитники

Эгаш Касинтура («Уфа»)

Класс футболиста проявляется, в том числе в умении принимать правильные решения в цейтноте. Касинтура на 36-й минуте оставил «Уфу» вдевятером, хотя должен был сопровождать Грулева — не самого быстрого форварда, который рвался к воротам уверенного в себе Беленова. Вдесятером у «Уфы» еще были шансы на положительный исход, но Эгаш перечеркнул все надежды, удалившись вслед за Кротовым.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Защитника «Зенита» перед матчем с «Ростовом» очаровал щенок Венди, которого он на руках вынес на поле, а вот очаровательного футбола Чистяков не показал. В дебюте встречи заработал пенальти и раньше времени выключился из эпизода, когда забивал Комличенко — ждал, что будет зафиксирован фол на Ракицком, но играть нужно до свистка. В концовке первого тайма вместо Дмитрия вышел Деян Ловрен, защитник сборной России провалил игру против бывшего клуба.

Тин Едвай («Локомотив»)

Можно спорить о правомерности первой желтой карточки Едваю, хотя пенальти не вызывает вопросов, но ведь за второй фол хорват мог получить прямую красную. Тин подставил «Локомотив» в матче с аутсайдером, который «железнодорожники» не смогли вытащить в меньшинстве. Но разве проблемы с игровой дисциплиной бывшего защитника «Байера» стали для кого-то сюрпризом?

Георгий Зотов («Рубин»)

Далеко не первый неудачный матч защитника «Рубина», но Леонид Слуцкий продолжает ему доверять. В игре с «Нижним Новгородом» Зотов привез пенальти и преждевременно выключился из эпизода, когда Калинский забивал второй мяч. Второе кряду попадание Георгия в антисборную «Соккер.ру».

Полузащитники

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

На совести Цаллагова пенальти, который не позволил «Сочи» насладиться преимуществом в счете, но дело не только в одном эпизоде: команда Владимира Федотова часто теряла компактность в центре поля, позволяя «Краснодару» атаковать наскоками. Полузащитники не справились, Цаллагов далеко не всегда встречал оппонентов в оптимальной позиции.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Уже отмечали, что у Литвинова много ошибок, которые оказываются результативными, да и игровая статистика намекает, что Руслан играет в стартовом составе «красно-белых» не от хорошей жизни Руя Витории, который вынужден доверять молодыми и зеленым. Литвинов неравнодушен на поле, но ему не хватает класса, отсюда потери и 58% точных передач — очень слабый показатель для центрального хавбека, который мало играет на обострение.

Александр Ерохин («Зенит»)

Мастер разящих ударов в одно касание на этот раз себя не проявил: Ерохин провел блеклый первый тайм, редко встречался с мячом и упустил свой единственный момент. Похожим образом сыграл и Малком, обоих Сергей Семак заменил в перерыве и оказался прав: во втором тайме «Зенит» прибавил в атаке и спасся от поражения.

Нападающие

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

В прошлом сезоне Кварацхелия был неудержим, во второй раз подряд получил звание лучшего молодого футболиста РПЛ , а летом рассчитывал пойти на повышение, но остался в Казани и теперь чаще мучается, чем играет. Матч против «Нижнего Новгорода» принес очередную порцию разочарования: у Хвичи ни одного удара и 10 точных передач за 52 минуты на поле, Слуцкий снял грузина с игры в начале второго тайма.

Вячеслав Кротов («Уфа»)

Уже на второй минуте матча с «Динамо» форвард «Уфы» совершил фол, который после просмотра VAR принес ему заслуженную красную карточку. И это не несчастный случай, как у Соболева: Кротов в изначально проигрышной ситуации пытался отобрать мяч безрассудным приемом, в результате чего нанес Себастьяну Шиманьски травму. От таких действий на поле футболистов нужно вакцинировать.

Виталий Лисакович («Локомотив»)

Невидимка тура. Лисакович вышел в стартовом составе «Локомотива», составил пару в атаке с Федором Смоловым, а следующий раз напомнил о себе, когда уходил на замену. Больше часа провел на поле, за это время считанное количество раз встретился с мячом и лишь в четырех случаях после этих встреч владение осталось за «Локо». Об угрозах воротам речи и вовсе не идет. «железнодорожники» играли в меньшинстве еще до удаления Едвая.

Тренер

Маркус Гисдоль («Локомотив»)