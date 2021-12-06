«Было бы слишком дерзко считать себя главным в команде с Месси и Неймаром». Мбаппе ответил на вопросы Анри

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сегодня, 19:26

Беседа двух французских чемпионов мира.

Amazon Prime организовал интервью Килиана Мбаппе, а задавать вопросы французской звезде дня сегодняшнего отправили легендарного Тьерри Анри. Такой формат обретает все большую популярность, ведь в разговоре «на равных» звезды более искренни и откровенны, нежели на допросе у журналистов. Пару месяцев назад Диего Симеоне отвечал на вопросы Висенте Дель Боске, и получился очень мощный материал, а теперь Тьерри Анри поговорил с Килианом Мбаппе о прошедшем Евро, звездных партнерах по ПСЖ и будущем.

О рекорде в Лиге 1 (Мбаппе шесть раз был признан игроком месяца в чемпионате Франции, превзошел рекорд Златана Ибрагимовича):

Я горжусь тем, что оставил след в истории, тем более удалось обогнать Златана, великого чемпиона. Все знают, что он сделал для чемпионата и для клуба. Я знаком с ним лично, для меня оказаться выше Златана — важный и символичный момент.

О командном и индивидуальном:

Еще несколько лет назад я грезил индивидуальными наградами и «Золотым мячом», но сейчас я изменил свое мышление. Самое важное в футболе — это командные награды, нет ничего круче этого. Именно они подталкивают меня к прогрессу, заставляют становиться лучше. При этом я прекрасно понимаю, что я не выиграю ничего в одиночку, какого бы уровня я не достиг. Нужно быть на правильном месте в правильной команде.

О критике, которой подвергается линия атаки ПСЖ :

Да, я слышал эти слова, что когда ПСЖ атакует, то это 7+3, а когда защищается, то 10-3. После матча с «Сити» на нас обрушилась критика, но дело не в том, что мы с Месси и Неймаром не хотели возвращаться в оборону, я думаю, мы были загнаны в угол выбранной конфигурацией. Мы не можем бежать 70 метров в контратаку на полной скорости, а потом в том же темпе возвращаться назад. Когда у вас есть три таких игрока в атаке, команда не должна прятаться, я с этим полностью согласен. Нам нужна модель, в которой мы не будем так оторваны от остальной команды ни в обороне, ни в атаке.

О своей роли в трио с Месси и Неймаром:

Когда ты играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом. Сейчас я в хорошем настроении, у команды все хорошо. Нас на самом деле не волнует, кто здесь босс. Цель состоит в том, чтобы поставить всех троих на правильные позиции, потому что мы способны менять игру. Это лучший выход. Я сказал себе, что, если хочу быть особенным игроком, то мне нет смысла выбирать между голами и голевыми передачами. Я лучший ассистент лиги, а также в Лиге чемпионов, что доказывает, что я не эгоист и не просто хочу забить. Я могу быть ещё лучше.

О прогрессе и сложностях становления в большом футболе:

Не покривлю душой, если скажу, что я все еще учусь. Я начинал в «Монако», где мы играли в контратакующий футбол, с переходом в ПСЖ многое изменилось. Против нас почти каждые выходные играют по схеме 5-3-2, все ставят «автобус», а это уже новый опыт. Кроме того, я начал играть справа в атаке, чего раньше не делал, это тоже сказалось на моем развитии. А ведь еще есть закулисье, где молодому парню не так просто интегрироваться в команду с таким количеством международных звезд, тем более за меня много заплатили, а это дополнительное давление.

Люди хотят думать, что мы роботы, а клубы рассчитывают получать мгновенную отдачу за большие деньги, но правда заключается в том, что игровые проблемы начинаются и заканчиваются за пределами поля. Тренер просит вас сменить позицию, владельцы клуба напоминают о потраченных деньгах, в коллективе случаются трения, все вокруг ждут результатов. Не все могут это переварить и оставаться лучшей версией себя. Всегда хочется большего, но я неплохо справляюсь со всем этим, не так ли?

О неудаче на Евро-2020 и о том, как ее пережил:

На Евро я как будто на полном ходу врезался в стену. После вылета в 1/8 финала с моим не реализованным пенальти было тяжело. Я искал причину в себе, задавался вопросами, в какой момент все пошло не так. Что я сделал неправильно? Почему так произошло? Мне сильно помогли родители, я много разговаривал с мамой и папой. Они не стали меня жалеть и сказали, что это должно было случиться, так как я слишком много думал о своем будущем. Может быть, я потратил слишком много энергии на это и не сумел сосредоточиться. Я понял, что людям плевать на мое настроение, они хотят видеть голы и победы. Думаю, эта неудача сделала меня более сильным, мне остается только отвечать лучшим из возможных способов — на поле.

О своем страхе:

Не хочу стать разочарованием. Я очень требователен к себе, более требователен, чем тренеры, партнеры, родители и болельщики. Это то, что движет мной каждый день. И мне бы не хотелось, чтобы эта мотивация однажды иссякла.

О своем будущем:

В один прекрасный день вы все узнаете. Это нелегкое решение. В любом случае в следующем сезоне я собираюсь играть за большой клуб (смеется). Меня постоянно спрашивают: «Разве ты не разочарован тем, что не перешел в „Реал“ летом?» Да, поначалу я был расстроен, потому что хотел уйти, но в конце концов я ведь остался не в третьем дивизионе. Я по-прежнему в клубе, который хочет выиграть Лигу чемпионов, а еще я парижанин, здесь вся моя семья. Мне очень хорошо в ПСЖ , я всегда об этом говорил, просто в тот момент я хотел получить новый вызов.

О знании языков:

Да, я говорю по-английски и мой испанский довольно хорош, но я выучил этот язык не для того, чтобы играть за «Реал». Просто всегда хотел быть великим футболистом, общественным деятелем или кем-то важным, поэтому не могу себе позволить говорить только по-французски (смеется). Знание языков упрощает процесс адаптации к новым обстоятельствам.