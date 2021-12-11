Деменко: «Витория — профессионал. Он будет делать свою работу до конца»

Бывший футболист «Спартака» считает, что руководству москвичей не стоит спешить с увольнением главного тренера Руя Витории.

Сложно говорить. Разные ведутся разговоры. Всё зависит от Федуна. Может быть, после выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места, Леонид Арнольдович может сказать, что где-то они погорячились, поэтому не будут убирать Виторию. Всё может поменяться, поэтому преждевременно говорить. Когда мы точно узнаем, что Руй уходит, тогда можно будет обсуждать это.

Руй — профессионал. И будет делать свою работу до конца, пока есть контракт. Поэтому он точно постарается еще и «Сочи» обыграть. Он сейчас проявил себя победами над «Наполи», командой, которая идет в лидерах чемпионата Италии. Руй обратил на себя внимание европейских клубов. Думаю, предложения оттуда (в случае ухода из «Спартака») у него будут. А по поводу «Спартака»… После победы над «Легией» вокруг Витории уже другой разговор должен идти.