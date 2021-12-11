ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Деменко: «Витория — профессионал. Он будет делать свою работу до конца»

вчера, 08:41
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что руководству москвичей не стоит спешить с увольнением главного тренера Руя Витории.

Сложно говорить. Разные ведутся разговоры. Всё зависит от Федуна. Может быть, после выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места, Леонид Арнольдович может сказать, что где-то они погорячились, поэтому не будут убирать Виторию. Всё может поменяться, поэтому преждевременно говорить. Когда мы точно узнаем, что Руй уходит, тогда можно будет обсуждать это.

Руй — профессионал. И будет делать свою работу до конца, пока есть контракт. Поэтому он точно постарается еще и «Сочи» обыграть. Он сейчас проявил себя победами над «Наполи», командой, которая идет в лидерах чемпионата Италии. Руй обратил на себя внимание европейских клубов. Думаю, предложения оттуда (в случае ухода из «Спартака») у него будут. А по поводу «Спартака»… После победы над «Легией» вокруг Витории уже другой разговор должен идти.

Все новости
Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Быстров: «В Европе Дзюба уже не может себя проявить так, как 2 года назад»
Сегодня, 12:47 Комментарии12
Президент «Урала» о победе над «Ростовом»: «Благодарен команде и тренерам»
Сегодня, 10:27 Комментарии2
В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Колыванов: «У „Динамо“ неплохие шансы в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 10:19 Комментарии3
Кулаков: «Хочу поздравить болельщиков, которые нас поддержали»
Вчера, 23:39 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Makao
Makao
вчера в 12:15
Долой Федуна!
YVG
YVG
вчера в 10:47
Очень жаль, что такого тренера слили.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:46
Лучше бы хозяина Спартака поменяли, из клуба сделал посмешище
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:38
Если не будет мышиной возни до и во время матча Сочи-Спартак, Витория им покажет руй.
Тренер работает всего лишь полгода. 21 декабря будет 7 месяцев. Семь!!! Они там с дуба упали!?).
И, сколько времени они отведут Ваноли?). "7и", "7ами" погоняют?).
Хорошо, что КББ не пришел к такому руководству...ёпта..даже приличных слов Кер подберешь.
Посоветовал бы Ваноли, если придёт, взять с собой только мыльно-пузырные принадлежности, да пару трусов, пару носков). Передайте ему! Обязательно)).
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:31
Как я понял ваноли уже почти назначили
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:25
Уже поздно считать, всё решено.
протон
протон
вчера в 10:20
Витория — профессионал. Он будет делать свою работу до конца»
drug01
drug01
вчера в 10:01
До какого конца...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:58
Похоже на то. Несмотря на огромную вероятность, что следующий матч с "Сочи" станет для него на посту главного тренера "Спартака" последним, Руй выиграл группу Лиги Европы (отдельно спасибо Селихову и Рассказову за отсутствие в последних матчах) - достижение для российского клуба в свете событий последних лет - уникальное. Если в последнем матче обыграет "Сочи", то решение избавиться от Руя выглядит мягко сказать опрометчивым.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:58
Любой другой тренер, зная, что его выгоняют по причине физия не понравилась одной дамочке, мог слить ЛЕ и последние матчи в РПЛ, он поступил по другому, как профессионал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:52
Витория тренер международного уровня он не умеет играть с российскими командами
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 09:43
Ну неужели Федун слепой или нелюди наши боссы? Футболисты видно к нему уже относятся с теплом и душой,ребята покажите игру с Сочи,поддержите Руя показав игру пусть Федун локти кусает
112910415
112910415
вчера в 09:27
один матч остался ...
пусть выиграет его !
ОПС
ОПС
вчера в 08:56
Все уже решено.
beefs
beefs
вчера в 08:48
не спеши, так говорят великие...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100