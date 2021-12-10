Титов — о победе «Спартака» в ЛЕ: «Отдельная благодарность Селихову»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поблагодарил московскую команду и тренерский штаб за выход в 1/8 финала Лиги Европы, а также выделил голкипера «красно-белых» Александра Селихова.
«Спартак» победил варшавскую «Легию» со счетом 1:0. 27-летний вратарь отразил пенальти в добавленное время, позволив «красно-белым» сохранить победный результат.
В четверг «Спартак» с первого места пробился в 1/8 финала ЛЕ, чему мы все бесконечно рады. Благодарны клубу, тренерскому штабу за характер и победу. Отдельная благодарность Селихову, который поменял все расклады и спонсорские контракты.
Саня, как я сказал 10 лет назад: «Этот парнишка будет играть в „Спартаке“». Настало твоё время!
«Спартак» набрал 10 баллов и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С.
Полкоманды пассажиров, но Руй умудрился не без доли везения и куража добиться крутого результата. Надеюсь, Федун осадит Зарему и оставит тренера в покое.
Полкоманды пассажиров, но Руй умудрился не без доли везения и куража добиться крутого результата. Надеюсь, Федун осадит Зарему и оставит тренера в покое.