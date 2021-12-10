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Титов — о победе «Спартака» в ЛЕ: «Отдельная благодарность Селихову»

вчера, 22:26
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поблагодарил московскую команду и тренерский штаб за выход в 1/8 финала Лиги Европы, а также выделил голкипера «красно-белых» Александра Селихова.

«Спартак» победил варшавскую «Легию» со счетом 1:0. 27-летний вратарь отразил пенальти в добавленное время, позволив «красно-белым» сохранить победный результат.

В четверг «Спартак» с первого места пробился в 1/8 финала ЛЕ, чему мы все бесконечно рады. Благодарны клубу, тренерскому штабу за характер и победу. Отдельная благодарность Селихову, который поменял все расклады и спонсорские контракты.

Саня, как я сказал 10 лет назад: «Этот парнишка будет играть в „Спартаке“». Настало твоё время!

«Спартак» набрал 10 баллов и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С.

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Все комментарии
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 11:58
Я не могу даже представить что б Руи сделал со Спартаком если б этой командой руководили люди ,Которым интересен футбол. Эта ночь принадлежит нам . Удачи в плей офф мужики , вперёд Спартак . Погналлииииииии
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:42
Какой результат в ЛЧ показал Николич? Последнее место в группе.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:33
Иногда футбольные боги должны поворачиваться лицом и к Спартаку!
112910415
112910415
сегодня в 09:13
нет слов !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:48
Согласен с Егором.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:40
Команда наконец сыграла в свой футбол.
протон
протон
сегодня в 01:02
Блин, кто ещё должен поддержать Руя? Уже все скептики его поддерживают. Помню Николича после Семина тоже сразу же сливали, но после того как он показал результат в ЛЧ и героически сражался с Баварией и Ювентусом, все заткнулись, а дальше все мы знаем теперь в какой заднице оказался локомотив из-за руководства. Яркий пример того, чего не надо делать Спартаку!
Полкоманды пассажиров, но Руй умудрился не без доли везения и куража добиться крутого результата. Надеюсь, Федун осадит Зарему и оставит тренера в покое.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ True Story (раскрыть)
вчера в 23:27
Их объединяет презрение к слабым еврокубковым командам из России
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:21
Спорить нельзя Селихов просто лучший.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:20
Надо и дальше продолжать в том же духе
ABir
ABir
вчера в 23:04
Селихова - это похороны
True Story
True Story
вчера в 22:50
Титов, Селихов, Спартак - их объединяет одно, это Brmn
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:41
Сколько бы пенальти не было забито, если бы вратари, как Селихов в этом матче, до удара стояли по центру ворот и не "рыпались" раньше времени, пытаясь угадать направление полёта мяча !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:37
Валера ! Вот и замена Акинфееву в сборной !
drug01
drug01
вчера в 22:31
Слов нет молодец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:29
Пропустил бы были третьими...
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