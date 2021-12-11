Точилин о матче «Динамо» — «Зенит»: «Думаю, будет достаточно много голов»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился своими ожиданиями от грядущего центрального поединка 18-го тура Российской Премьер Лиги «Динамо» — «Зенит».
Я думаю, что «Динамо» постарается играть в тот агрессивный футбол, в который команда играла в первой части. «Зенит» после достаточно удачного матча с «Челси» (3:3) будет мотивирован, чтобы показать свое преимущество в чемпионате, что они просто так не отдадут промежуточное первое место. Игра будет интересной. Можно предположить, что будет достаточно много голов. Также важно, как «Зенит» психологически подойдет к матчу после «Челси». От этого будет зависеть количество забитых мячей.
Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (37 очков), «Динамо» с 35 очками располагается на второй строчке.
Динамо 1-2 Зенит. Как то так думаю.
Динамо 1-2 Зенит. Как то так думаю.
Забьёт ли Динамо в этом матче?
Забьёт ли Динамо в этом матче?
Удачи Динамикам !
Удачи Динамикам !