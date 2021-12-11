Точилин о матче «Динамо» — «Зенит»: «Думаю, будет достаточно много голов»

Бывший защитник «Динамо» поделился своими ожиданиями от грядущего центрального поединка 18-го тура Российской Премьер Лиги «Динамо» — «Зенит».

Я думаю, что «Динамо» постарается играть в тот агрессивный футбол, в который команда играла в первой части. «Зенит» после достаточно удачного матча с «Челси» (3:3) будет мотивирован, чтобы показать свое преимущество в чемпионате, что они просто так не отдадут промежуточное первое место. Игра будет интересной. Можно предположить, что будет достаточно много голов. Также важно, как «Зенит» психологически подойдет к матчу после «Челси». От этого будет зависеть количество забитых мячей.