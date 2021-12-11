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Точилин о матче «Динамо» — «Зенит»: «Думаю, будет достаточно много голов»

вчера, 15:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился своими ожиданиями от грядущего центрального поединка 18-го тура Российской Премьер Лиги «Динамо» — «Зенит».

Я думаю, что «Динамо» постарается играть в тот агрессивный футбол, в который команда играла в первой части. «Зенит» после достаточно удачного матча с «Челси» (3:3) будет мотивирован, чтобы показать свое преимущество в чемпионате, что они просто так не отдадут промежуточное первое место. Игра будет интересной. Можно предположить, что будет достаточно много голов. Также важно, как «Зенит» психологически подойдет к матчу после «Челси». От этого будет зависеть количество забитых мячей.

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (37 очков), «Динамо» с 35 очками располагается на второй строчке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:23
думаю, много голов не будет )
Misha78
Misha78
сегодня в 09:32
Последний матч перед зимней паузой, можно отдать и тем и другим все силы на поле. Матч будет интересный, даже не сомневаюсь, но не уверен на счет много голов.
Динамо 1-2 Зенит. Как то так думаю.
Doping87
Doping87 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:55, ред.
Динамо и так в каждом матче забивает, забьют и в этом. Конечно забьёт и Зенит. Но без 4х ключевых игроков думаю нам будет очень тяжело сегодня в Москве. Что-то мне подсказывает будет результативная ничья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:57
Это понятно что много голов...
Забьёт ли Динамо в этом матче?
1bear
1bear
вчера в 17:01
больше голов - интересней смотреть !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:18
много голов??? да Зенит сейчас постоянно много пропускает, а вот забить да ещё на таком поле при таком морозе вряд ли удастся мой прогноз 3-0 в пользу хозяев
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:51
Динамики победят 2:0!
zyxel410
zyxel410 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:48
Может в топку опять забросы? Ну не будет Динамо стоять, может лучше Мостового? Он хоть убежать сможет, да и обыграть если что.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:48
Давайте Динамо, надеюсь на вашу победу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:29
Будет интересно!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Зениту в любом случае будет очень не легко.
Удачи Динамикам !
протон
протон
вчера в 15:24, ред.
У Зенита минус Ракицкий, Чистяков, Вендел и Азмун. Поэтому скоростную игру, типа как с Челси, Зенит не сможет показать. Атаки будут в виде навесов на Дзюбу, который, кстати, будет играть с небольшой травмой, сзади оборону будет цементировать Ловрен, ну а в центре вся надежда на Клаудиньо. А вот Динамо после недели отдыха сможет показать командные скорости.
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