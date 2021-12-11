Алана Мамаева: «Думаю, футбольная карьера Павла уже закончена»

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вчера, 13:05

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» , прокомментировала возможное развитие дальнейшей футбольной карьеры бывшего супруга:

Не знаю, найдёт ли Паша себе новый клуб после «Ростова». Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот.

Напомним, в октябре этого года 33-летний футболист «Ростова» успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии. В конце ноября появилась информация, что Мамаев и «Ростов» пришли к договорённости не продлевать сотрудничество по окончании контракта игрока.