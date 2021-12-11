ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Алана Мамаева: «Думаю, футбольная карьера Павла уже закончена»

вчера, 13:05

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала возможное развитие дальнейшей футбольной карьеры бывшего супруга:

Не знаю, найдёт ли Паша себе новый клуб после «Ростова». Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот.

Напомним, в октябре этого года 33-летний футболист «Ростова» успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии. В конце ноября появилась информация, что Мамаев и «Ростов» пришли к договорённости не продлевать сотрудничество по окончании контракта игрока.

Все новости
Червиченко о травме Дзюбы: «Зачем поддерживать клуб, если хочется отдыха?»
Сегодня, 13:40 Комментарии0
Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Быстров: «В Европе Дзюба уже не может себя проявить так, как 2 года назад»
Сегодня, 12:47 Комментарии12
Президент «Урала» о победе над «Ростовом»: «Благодарен команде и тренерам»
Сегодня, 10:27 Комментарии2
В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Колыванов: «У „Динамо“ неплохие шансы в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 10:19 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
mr.bra
mr.bra
вчера в 15:46
вот такие они футбольные жены
Doping87
Doping87
вчера в 15:06
Чёкнутая наркоманка злорадствует.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:59
Зато без тебя...
YVG
YVG
вчера в 14:56
Можно еще попробовать себя в спартаке, как Кокорин, друг Паши.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:54
Вот же тварь, наркоманка долбанная...
Gorasul
Gorasul
вчера в 14:16
Ну он 10-15 млн. евро накопил. На пенсию хватит.
112910415
112910415
вчера в 14:04
вполне подойдёт командам рангом пониже
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:03
Карьера так себе получилась, зато жизнь была наполнена приключениями и путешествиями по различным злачным местам.
beefs
beefs
вчера в 14:01
Паше пора в Фиорентину к другу...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:56
Неоднозначная картера у парня.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:51
Она теперь злорадствует.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:51
Уверен, что Мамаев. как поправится, подпишет контракт на 2-3 года с условными Химками, Уралом или НН. Такой опытный и мастеровитый футболист точно пригодится и поможет командам со второй половины турнирной таблицы РПЛ. А бывшая пусть лучше о себе позаботится, чем комментирует карьеру Мамаева, желая скорейшего её завершения.
протон
протон
вчера в 13:38
Походу некого больше будет тебе подоить на наркоту....
Cat01
Cat01
вчера в 13:24
Очень жаль
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:23
Карьера Павла закончилась одновременно с игрой в стулья.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:20
Сказала Алана, засадив кружку барматухи.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:11
Будет пиво разносить в баре где подрался
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:07
Талант не пропьёшь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100