Самедов: «Думаю, что „Спартак“ обыграет „Сочи“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов порассуждал о предстоящей игре москвичей с «Сочи».
«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть у «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена.
Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате.
У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, «Спартак» одержит победу.
надеяться можно, утверждать нельзя
надеяться можно, утверждать нельзя
А вот Спартаку без Соболева действительно будет непросто - снова в обойме один Мелкадзе.
А вот Спартаку без Соболева действительно будет непросто - снова в обойме один Мелкадзе.
Победы сильнейшему!
Победы сильнейшему!