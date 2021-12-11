Самедов: «Думаю, что „Спартак“ обыграет „Сочи“»

Бывший полузащитник «Спартака» порассуждал о предстоящей игре москвичей с «Сочи».

«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть у «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена.

Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате.

У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, «Спартак» одержит победу.