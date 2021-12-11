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Самедов: «Думаю, что „Спартак“ обыграет „Сочи“»

вчера, 11:39
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов порассуждал о предстоящей игре москвичей с «Сочи».

«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть у «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена.

Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате.

У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, «Спартак» одержит победу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:43
есть такая вероятность !
надеяться можно, утверждать нельзя
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:48
Судя по турнирной таблице фаворит именно Сочи.
batog
batog ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:40
Даааааааа..., Ларссона уже ни кто ни во что не ставят!
batog
batog ответ navoi73 (раскрыть)
вчера в 13:36
Не сглазь, у него получается!
navoi73
navoi73
вчера в 13:18
Твои слова да богу в уши...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:59
Соглашусь полностью. И скажу, что искренне был рад итогам турнира в группе ЛЕ. А дальше любопытно кто попадет в 1/8 финала ЛЕ. Но Сочи трудный орешек!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:51
Да , это всё ,конечно, всё правильно ,всё верно . Да ? Но на эту проблему можно посмотреть и с другой стороны ,как сказал В.Этуш в " Кавказской пленнице " . Ты забываешь ,что это Спартак ! Кто думал ,что Спартак с этим составом займёт 1 место в этой подгруппе ? Да никто . После того ,как Наполи в первом же матче ,на первой минуте нам забил ,то я был на 100 % уверен ,что нам накидают полную авоську и мы побьём наш антирекорд 1 : 18 . Но ......это Спартак ! Доживём до понедельника . )))
YVG
YVG
вчера в 12:39, ред.
Сочи сейчас гораздо мощнее спартака, Сочи только победы и желательно с крупным счетом.
makkie
makkie
вчера в 12:37
Сочи посильнее Легии будет.
А вот Спартаку без Соболева действительно будет непросто - снова в обойме один Мелкадзе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:35
Как говорят "Должны, но не обязаны". Поясню. Эмоций было выплеснуто очень много в Варшаве. Три дня на восстановление маловато. И, наконец, при всем уважении к Рую , все таи Федотов для РПЛ тренер повыше уровня. К тому же у Сочи состав поглубже. Это не значит, что я желаю Сочи победы, или уверен в поражении Спартака. Я просто обозначил проблемы. Козырь у Спартака главный - это Селихов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:34
Интересный матч ожидает болел..во всех смыслах. Если Динамо-Зенит, сражение, то Сочи-Спартак, война. Война в смысле душ болел, руководства клуба.
Победы сильнейшему!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:29, ред.
Просто обязаны !!! Тем более , что победа - это лишние баллы в зачёт Руя перед увольнением .
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:21
Уж очень спорно. Эмоции конечно же есть, а вот качество игроков...
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 12:19
Да обыграет. Никто не хочет, чтобы Федун под Новый год с чемпионата снимался )))
drug01
drug01
вчера в 12:07
Арбузы кончились стал предсказывать результат
Cat01
Cat01
вчера в 12:06
Если сказал будет наоборот
протон
протон
вчера в 12:02
Что бы победить Сочи, одного запала мало будет …
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:55
Сочи играя дома даже не поделится очками с середняком.
Izmar
Izmar
вчера в 11:46
Смешно сказал, Сочи в разы сильнее.
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