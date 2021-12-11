Мостовой о матче ЦСКА — «Арсенал»: «Мы играли и в -20 на бетоне»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную отмену матча 18-го тура Российской Премьер Лиги ЦСКА – «Арсенал» Тула:

Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в «Лужниках», как сейчас помню. Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны тёплые. А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя всё, что дома было. Поэтому играть можно.

Отпуска? А они что, так сильно устали за 10 матчей? Пусть играют.