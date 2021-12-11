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Мостовой о матче ЦСКА — «Арсенал»: «Мы играли и в -20 на бетоне»

вчера, 14:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную отмену матча 18-го тура Российской Премьер Лиги ЦСКА – «Арсенал» Тула:

Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в «Лужниках», как сейчас помню. Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны тёплые. А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя всё, что дома было. Поэтому играть можно.

Отпуска? А они что, так сильно устали за 10 матчей? Пусть играют.

Матч ЦСКА — «Арсенал» Тула должен пройти сегодня в 16:30 мск на стадионе «Арена ЦСКА» (Москва). По последней информации, решение о проведении примет делегат. Игру хотели перенести из-за ожидающихся сильных морозов.

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Все комментарии
zzzzenittt
zzzzenittt ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:42
Однозначно)
particular
particular
вчера в 16:38
А мы... А нас... А в наше время...
Торчит в прошлом и от зависти к настоящему кусает губы...
Рязань 062
Рязань 062 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:20
так мы и при -20 и ниже играли. но это не значит что нужно других называть неженками, да и притом человеку не честному, способного писать доносы...
Рязань 062
Рязань 062 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:15
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Железный Капут (раскрыть)
    вчера в 15:07
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 15:07
      Через час все узнаем.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 15:05
      Щас ещё ловчев какой-нибудь экстра случай придумает.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 14:55
      Святой только Миллер,потому что он другарь Суперсвятого президента империи.И стадион -1 руль в год аренды.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Рязань 062 (раскрыть)
      вчера в 14:52
      Пиши заяву в прокуратуру, дело то серьёзное.
      А по факту - у Зенита стадик с крышей и комфортом, а у гинера небоскрёбик, и тот отжали. Как пришло, так и ушло. Он тоже у вас не святой, если ты в курсе...
      ДСА
      ДСА
      вчера в 14:51
      А сейчас нужны тепличные условия.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 14:48
      Если не ошибаюсь, как-то на стадионе Старт в Мордовии, мы сыграли в -13°С. Но это не 90 минут конечно. Там по моему 50 минут были.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Рязань 062 (раскрыть)
      вчера в 14:34
      Дремучий Мостовой вспомнил очень давние времена.... Но ведь когда то и водка была по талонам, и ничего, доставали и покупали и пили. Вроде еще не старый мужик (чуть за 50), а такой дремучий, почти как Кавазашвили.
      makkie
      makkie
      вчера в 14:32
      Коней из-за фанатов сейчас трясут, погода тут не при чём.
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ Железный Капут (раскрыть)
      вчера в 14:31
      я не тебе писал...а твой коммент прочитать просил одному товарищу, про игру с крылышками
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 14:30
      Согласен,пусть играют!
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 14:30
      Телеканал Матч Премьер вернул в сетку вещания прямую трансляцию матча ЦСКА - "Арсенал"
      Игра должна начаться в 16.30 по московскому времени.
      Железный Капут
      Железный Капут ответ Рязань 062 (раскрыть)
      вчера в 14:29
      Какой коммент-то прочитать надо?
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 14:29
      Ты бы ещё вспомнил, как на пиво 🍺 играли !)
      Futurista
      Futurista ответ VeniaminS (раскрыть)
      вчера в 14:27
      Да завтра уже могли бы спокойно и в Москве сыграть...
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ Железный Капут (раскрыть)
      вчера в 14:26
      не хочу повторяться..прочитай коммент- Железный Капут. все верно сказал этот товарищ
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 14:26
      Солнышко светит,можно и сыграть или переносить на юга,но не переносить на весну.
      lexatver
      lexatver ответ Рязань 062 (раскрыть)
      вчера в 14:24
      А что он не так сказал? И почему псевдо мастер? Он играл на голову лучше любого кто сейчас играет за ЦСКА. А то, что все неженками стали, то и здесь он абсолютно прав...
      Железный Капут
      Железный Капут
      вчера в 14:19
      А что ты это спартаковским неженкам не рассказал, когда они из Самары бежали?
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 14:16
      Думаю сыграют все таки.
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 14:16
      на те деньги что своровали при строительстве крыши в питере, можно было десяток стадионов построить...тоже с крышами.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 14:13
      гинеру надо было не небоскр1бик с отелями пристраивать, а крышу сделать.
      Вышло бы чуть дороже, но комфортнее для зрителей. А то ему прибыли помимо футбола хотелось, а получать её будет Орешкин и С...
      YVG
      YVG
      вчера в 14:11
      Для всего есть Регламент, почему его должны обходить?
      протон
      протон
      вчера в 14:11
      Мостовой играл в Спартаке с 87 по 91 год. За это время -20 и ниже в декабре было два дня в 87 и два дня в 89. Спартак в сезонах 87 и 89 годов ни разу не играл (как и другие команды) даже в первых числах декабря. Остаётся лишь догадываться, что Александр делал в Лужниках в декабре…)
      протон
      протон
      вчера в 14:10
      деревянным мячом
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 14:08
      как же уже надоел этот псевдо мастер... а впрочем заметно что он на бетоне играл... ударился вероятно головой, до сих пор сказывается.
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