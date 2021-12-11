Мостовой о матче ЦСКА — «Арсенал»: «Мы играли и в -20 на бетоне»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную отмену матча 18-го тура Российской Премьер Лиги ЦСКА – «Арсенал» Тула:
Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в «Лужниках», как сейчас помню. Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны тёплые. А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя всё, что дома было. Поэтому играть можно.
Отпуска? А они что, так сильно устали за 10 матчей? Пусть играют.
Матч ЦСКА — «Арсенал» Тула должен пройти сегодня в 16:30 мск на стадионе «Арена ЦСКА» (Москва). По последней информации, решение о проведении примет делегат. Игру хотели перенести из-за ожидающихся сильных морозов.
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А по факту - у Зенита стадик с крышей и комфортом, а у гинера небоскрёбик, и тот отжали. Как пришло, так и ушло. Он тоже у вас не святой, если ты в курсе...
А по факту - у Зенита стадик с крышей и комфортом, а у гинера небоскрёбик, и тот отжали. Как пришло, так и ушло. Он тоже у вас не святой, если ты в курсе...
Игра должна начаться в 16.30 по московскому времени.
Игра должна начаться в 16.30 по московскому времени.
Вышло бы чуть дороже, но комфортнее для зрителей. А то ему прибыли помимо футбола хотелось, а получать её будет Орешкин и С...
Вышло бы чуть дороже, но комфортнее для зрителей. А то ему прибыли помимо футбола хотелось, а получать её будет Орешкин и С...