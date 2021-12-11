Пономарёв: «Уже решили, что ЦСКА с „Арсеналом“ сыграют весной»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что матч между московским клубом и тульским «Арсеналом» не состоится.
Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.
Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну.
А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день.
Кажется, игра всё-таки состоится. РПЛ всё переиграла. Тульская команда с разницей в три часа получила два разных решения: сначала об отмене игры, а потом о том, что она будет. Игроки «Арсенала» уже приехали в Москву, а ЦСКА срочно созывает игроков обратно, которых уже успели отпустить в 😄 отпуск...
Ждем официального заявления)...
Кажется, игра всё-таки состоится. РПЛ всё переиграла. Тульская команда с разницей в три часа получила два разных решения: сначала об отмене игры, а потом о том, что она будет. Игроки «Арсенала» уже приехали в Москву, а ЦСКА срочно созывает игроков обратно, которых уже успели отпустить в 😄 отпуск...
Ждем официального заявления)...