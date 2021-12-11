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Пономарёв: «Уже решили, что ЦСКА с „Арсеналом“ сыграют весной»

вчера, 13:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что матч между московским клубом и тульским «Арсеналом» не состоится.

Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.

Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну.

А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день.

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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 18:09
игра то уже идет!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:43
С утра и практически весь день -13 градусов
Futurista
Futurista ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 15:33
Тяжеловато некоторым армейцам будет мысленно вернуться с отпускного солнечного пляжа на Барбадосе на морозное московское поле)...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 15:26, ред.
прочитал в закрытой Спартаковской группе в вк сегодня эту весёлую, придуманную историю ( в нашей стране вполне может быть и правдой) : вчера вечером новый президент рпл Ашот Хачатурянц позвонил в цска Роману Бабаеву и сообщил, что игра армейцев против арсенала переносится на весну из-за мороза. только руководитель рпл похоже забыл, что так игры отменять нельзя и для этого нужен замер температуры на стадионе в день матча градусником, который должен показать для отмены игры -15 или ещё ниже ( по мне -10 потолок и дальше матчи стоит переносить на резервную дату). после звонка в клуб руководство коней сообщили своим футболистам о переносе игры и те разъехались по домам чтобы поковать чемоданы перед вылетом в отпуск в тёплые страны. на базе остался один Антон Забалотный, который как обычно ничего не понял🤣 в это время из Тулы в Москву выехал клубный автобус арсенала с командой и тренерским штабом, никто об отмене матча тулякам не сообщал и те выехали на игру 17го тура наплевав на мороз на улице😂... сейчас после замера погоды на стадионе градусник показал -13 и игра цска - арсенал вернулась в сетку вещания канала матч премьер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:01
Только, что по матч премьер передали с стадиона, что скорее всего матч состоится, ну вообще холодно по Москв по разному у меня -16.
Сп62
Сп62
вчера в 15:00
Только что инсайд со стадиона от Борискина. Температура -12, 13. Замеры производятся согласно регламента. По всей вероятности матч состоится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:53
Сиди на 10 месте и радуйся, скоро федун с заремой будут тренировать спартак.
112910415
112910415
вчера в 14:46
власти в сомнениях до последнего !
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:35
В -12С сыграют...главное без травм...современных средств для разогрева мышц достаточно + качественная разминка...
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:27
А тем временем....
Телеканал Матч Премьер вернул в сетку вещания прямую трансляцию матча ЦСКА - "Арсенал"
Игра должна начаться в 16.30 по московскому времени.
Futurista
Futurista
вчера в 13:59, ред.
PS...
Кажется, игра всё-таки состоится. РПЛ всё переиграла. Тульская команда с разницей в три часа получила два разных решения: сначала об отмене игры, а потом о том, что она будет. Игроки «Арсенала» уже приехали в Москву, а ЦСКА срочно созывает игроков обратно, которых уже успели отпустить в 😄 отпуск...
Ждем официального заявления)...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:59
Старичку верить нельзя.
YVG
YVG
вчера в 13:58
Всю зиму на 6-м месте удобнее просидеть можно.
Железный Капут
Железный Капут ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:56
А что так не выступал, когда с КС матч переносили?
Futurista
Futurista
вчера в 13:55, ред.
В регламенте РФС сказано, что критическая температура для подобного решения – минус 15 градусов. Делегат матча вправе потребовать от организатора встречи обеспечить проведение температурных замеров воздуха на стадионе за три, два и один час до начала матча. При этом замер температуры за час до игры проводится при обязательном присутствии основного или резервного судьи. О результатах делегат сообщает руководству Лиги. Но в этот раз решили обойтись без финального замера температуры и перенести игру заранее...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:53
Добро пожаловать в филиал Северной Кореи. Скоро все строем будем ходить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 13:49
Нужно официальную информацию анализировать, а не сведения от Кавазашвили, Пономарева, Боярского. По информации РПЛ инспектор пример решение о проведении матча за два часа до игры. О чем будет объявлено официально. Причина погода.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:48
Ерундистика однако)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:47
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:39
    Непонятные "человеки" решают)...надо доиграть зиму всем...
    протон
    протон
    вчера в 13:38
    А зачем на этой игре камеры видеонаблюдения, если игра 100% БЕЗ зрителей?
    Если стадион не соответсвует требованиям безопастности РПЛ то как до этого проходили матчи и как этот стадион получил лецензию?
    4RT
    4RT
    вчера в 13:36
    Весной выростут новые камеры
    Главный судья
    Главный судья
    вчера в 13:30
    Забавно вчера вроде клуб объявил что матч пройдет без зрителей сегодня инсайд от Пономарева что не будет игры клуб молчит...
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:28, ред.
    Ждём официального заявления ......а пока одни только слухи.....но если перенесут поддержу обеими руками.....давно пора прекращать играть в декабре месяце....лучше пусть весной играют чаще, а не один раз в неделю.
    makkie
    makkie
    вчера в 13:28
    Технарь коням и пусть весной сами с собой играют.
    Делов то )))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:27
    Возможно - это правильное решение...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:27
    Ещё не вечер.))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:26
    Далеко от нормальных взаимодействий между руководством РФС и болельщиками.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:25
    Ну чтож,пойду спать до весны!
    drug01
    drug01
    вчера в 13:23
    Не слышал кто решил?
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