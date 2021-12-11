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Валуев: «Не желаю „Динамо“ сместить „Зенит“ с первой строчки в РПЛ»

вчера, 12:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о предстоящем матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит».

Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки. Буду ли я смотреть этот матч, все зависит от рабочего графика, он у меня ненормированный.

Если «Динамо» завтра победит «Зенит», то завершит этот год на первом месте в РПЛ.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:29
слишком много этих "конкретных случаев" в т.н. парламенте. И артисты, и спортсмены совсем не приспособлены к этой деятельности. Или то, или это. Ну а если считать парламент балаганом, то тогда, конечно, можно и Роднину, проживающую в Штатах, считать представителем народа.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:45
Это все очень интересно, очень важно.
David Young
David Young ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:22
Исключение в основном ввиду того что артисты обычно не фокусируются на такой деятельности, на мой взгляд прежде всего поэтому.

Согласен что нужна справедливая и меритократическая система.

Просто некоторые думают что артисты чем-то принципиально хуже в плане того насколько они подходят для такой деятельности чем многие другие, на мой взгляд тут нет прямой взаимосвязи и оценивать следует каждый конкретный случай без оглядки на то чем занимается человек, не считая нарушающего закон вещей.
lobsterdam
lobsterdam ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:17
Но эти люди - исключение и, кроме того, они прошли всю карьеру с низов, с депутатов муниципального уровня, они были выбраны избирателями, проводили избирательную кампанию, имели свою программу, боролись за выдвижение, общались с народом, а не просто были включены в список....
David Young
David Young ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:09
Почему бы и нет. Важно чтобы принципиальные были, грамотные, профессиональные, серьёзные, некоррумпированные. А артисты они или нет, это не важно. Арнольд Шварценеггер даде губернатором был, да и президент в США один был артистом.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:04
В большинстве стран происходит ротация и депутаты не сидят годами на своих местах, тем более если это спортсмены или артисты, которых, в отличие от нас там нет. Представляет ли кто себе, например, Мадонну или Хэмилтона в качестве депутата?
shur
shur
вчера в 14:45
...для Динамо 1-ое место не его место , Зенит - Да заслуженно , ну пускай будет боевая Ничья, с голами , с интригой 3:3 ...!!!
112910415
112910415
вчера в 14:36
желательно огорчить мудрого депутата
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:31
Так он ( станичник) и сказал, "народ, кроме болельщиков Зенита", дословно он сказал "болельщиков Питера", т.е. Зенита, а не болельщиков из Питера. И я с ним полностью согласен. Речь идет о сумме всех болельщиков иных команда. кроме Зенита. Разумеется их гораздо больше, чем болельщиков Питера ( Зенита). Главную смысловую нагрузку его текста несет отсутствие предлога ИЗ.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 14:07
Тяжело будет динамо против газпрома и госдумы, тем слаще победа.
Удачи динамо.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:03
Не все болельщики Зенита Санкт-Петербурга из ленинградской области, как и не все футбольные болельщики из того города и области являются болельщиками санкт-петербургского Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:51
А он и сказал.... коме болельщиков из Питера. Так и есть
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:51
Болотный Замок в Heroes 3 очень даже ничего, если уметь за него играть) Правда магия всего 3его уровня...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:49
Ване Лучшему все чужие деньги снятся...
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:33
Вся Россия будет за Динамо.....ну кроме одного места с болот и его окрестностей.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:32
Если и сместит, то придет Валуев и отместит обратно?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:26
Желаю обратного, Динамо выиграет
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:00
Не весь народ, лишь значительная его часть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:58, ред.
Народный избранник пошел против народа, потому что народ(читай болельщики команд, кроме Питера) жаждет смещения чемпиона.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:55
А теперь появился дополнительный стимул поболеть за "Динамо".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:27
Перефразирую старую фразу советских времен (по Маяковскоому): " Мы говорим "Газпром" , подразумеваем "партия" ( Ед.Рос), мы говорим "Ед.Рос.", подразумеваем Г.Д ( Госдума), мы говорим Госудума, подразумеваем Валуев (символ мудрости и чистоты помыслов)"
4RT
4RT
вчера в 12:25
Чё в сауне телика нет?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:23
Однако он в два кресла садится в Думе? Такое гузло тоже трудно сместить...наверно🤣
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:22
Если Динамо сместить - Валуев негодовать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:18
Давно Колюня переметнулся на сторону газпрома или газпром и депутатов кормит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:16
Патриотично болеть за свой клуб.
ОПС
ОПС
вчера в 12:10
А кто его вообще спрашивает?
протон
протон
вчера в 12:02
Валуев и сам мягко говоря "ненормированный". Интересно с какой попытки он это слово произнёс.
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