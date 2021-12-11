Валуев: «Не желаю „Динамо“ сместить „Зенит“ с первой строчки в РПЛ»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о предстоящем матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит».

Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки. Буду ли я смотреть этот матч, все зависит от рабочего графика, он у меня ненормированный.