Валуев: «Не желаю „Динамо“ сместить „Зенит“ с первой строчки в РПЛ»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о предстоящем матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит».
Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки. Буду ли я смотреть этот матч, все зависит от рабочего графика, он у меня ненормированный.
Если «Динамо» завтра победит «Зенит», то завершит этот год на первом месте в РПЛ.
Согласен что нужна справедливая и меритократическая система.
Просто некоторые думают что артисты чем-то принципиально хуже в плане того насколько они подходят для такой деятельности чем многие другие, на мой взгляд тут нет прямой взаимосвязи и оценивать следует каждый конкретный случай без оглядки на то чем занимается человек, не считая нарушающего закон вещей.
Согласен что нужна справедливая и меритократическая система.
Просто некоторые думают что артисты чем-то принципиально хуже в плане того насколько они подходят для такой деятельности чем многие другие, на мой взгляд тут нет прямой взаимосвязи и оценивать следует каждый конкретный случай без оглядки на то чем занимается человек, не считая нарушающего закон вещей.
Удачи динамо.
Удачи динамо.