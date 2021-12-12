Панина могут отстранить от обслуживания игр Российской Премьер Лиги

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вчера, 14:58

Арбитр Игорь Панин, работавший на встрече 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (2:0), может быть отстранён от обслуживания матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона. Сообщается, что судья имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ . В нынешнем сезоне Панин судил шесть игр чемпионата России и во всех встречах получил за свою работу оценку «неудовлетворительно».