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Панина могут отстранить от обслуживания игр Российской Премьер Лиги

вчера, 14:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Арбитр Игорь Панин, работавший на встрече 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (2:0), может быть отстранён от обслуживания матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона. Сообщается, что судья имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ. В нынешнем сезоне Панин судил шесть игр чемпионата России и во всех встречах получил за свою работу оценку «неудовлетворительно».

После завершения поединка против ЦСКА 11 декабря тульский «Арсенал» на своём официальном сайте обратился к РФС по поводу судейства в матче.

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alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
..
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
вчера в 19:54, ред.
Ничего, доработает сезон, пойдёт надсмотрщиком собак трудиться, раз с ногами не смог справиться :D
alexgurzan
alexgurzan ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:47
.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 19:04
Панин теперь за Дзюбой может смело ехать в Мальдивы карман не пуст,отработал для кого то хорошо,а то что неуд поставили,то ему наплевать он план выполнил
Сп62
Сп62
вчера в 19:04
Да, это не мичман Панин.
протон
протон
вчера в 18:14
Забавно. Он, выходит, судил до этого 5 игр и за все получил неудовлетворительно. И после этого он ещё продолжал судить?....
санек002
санек002
вчера в 18:06
такие судьи нам не нужны!
Главный судья
Главный судья
вчера в 18:03
В матче с ЦСКА не поставил пендаль ...но вообще матч был сложны....даже Карасев сегодня чудил( не в чью то пользу) ...просто чемп России судить очень сложно...сложнее чем Европу...там игроки техничнее тут костоломы...
67p8xkpu32r4
67p8xkpu32r4
вчера в 17:58
На помойку его...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:12
А мне сегодня доказывали, что он хорошо отсудил, потому что Зурико сказал, что ногу подвернул!
Правда я связи не вижу, но мне сказали, так и есть!
112910415
112910415
вчера в 16:31
ещё один доигрался
Futurista
Futurista
вчера в 16:28, ред.
Панин дослужил до дембеля...матч ЦСКА - Арсенал - "дембельский аккорд")...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:26
Можно...но не всем)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:22
А как же ваше любимое "мерило справедливости"-ВАРево,а,гаджетоносцы??? Неужели догадываться стали,что его проектируют,программируют и обслуживают тоже ЧЕЛОВЕКИ???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:15
Могут отстранить, а могут и простить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:06
И Матюнина туда же надо!
YVG
YVG
вчера в 16:00
А как же Матюнин? Его нужно пожизненно отстранять.
particular
particular
вчера в 15:52
Жаль, что так нельзя с губернаторами, судьями и прокурорами... И с остальной подобной шушерой...
Diver
Diver
вчера в 15:46
Что ни Панин, то проблемный.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:44
стоит задуматься
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:39
Ещё не было заседания ЭСК, на которых ошибки разбираются, а ему уже вынесли приговор...Хотя я Панина не оправдываю, слабый судья.
Брулин
Брулин
вчера в 15:37
Есть такая шутка, когда никто не заносил то недовольны оба судейством) а когда занесли то всего одна сторона))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:25
На его место очередь!
beefs
beefs
вчера в 15:20
ох уж эта проблема с судьями, одни умеют но не видят, другие видят, но не умеют...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:17
Интересное кино получается!Судил плохо и тут вот вспомнили!После двух раз уже нельзя было допускать((
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:15
Интересно, а как происходит назначение? Ладно одна неудовлетворительная, ну пусть 2. Но 6 из 6(!!!). То есть у него было 5 неудовлетворительных оценок в 5 матчах и он всё равно получил назначение в 6 раз??? Интересно было бы послушать логику ответственных за назначение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:14
В каждом туре проигравший клуб жалуется на арбитра в РФС, тогда надо всех арбитров отстранить.
морозз
морозз
вчера в 15:07
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 14:59, ред.
    Надеюсь, это не тот самый Панин?) Чтоб ноги его тут не было!
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