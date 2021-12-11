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РФС объявил повестку заседания исполкома на 15 декабря

вчера, 15:36

Исполком Российского футбольного союза (РФС) проведет очередное заседание 15 декабря.

На заседании исполком обсудит результаты сборных России в текущем году. Также рассмотрят вопрос делегирования прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав РПЛ и ФНЛ на будущие сезоны.

В повестку включили утверждение изменений в некоторые регламентирующие документы РФС из-за вступления в силу положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС; утверждение новых редакций правил по лицензированию футбольных команд в России и правил по лицензированию женских футбольных команд в России на сезон 2022 года.

Исполком также обсудит программу развития корпоративной социальной ответственности.

Заседание исполкома РФС состоится в формате видеоконференции 15 декабря, начало — в 12:00 (мск).

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
Как только не обзовут корпоративы....
"Повестка"....))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:59
Повестка интересна только самим собирающимся.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:55
Коментарии у Владимир Владимировича но не Путина в стихотворении "прозаседавшиеся".
Сп62
Сп62
вчера в 15:54
Раз положено заседать, значит надо. А результат или положительные сдвиги в нашем футболе уже никто не ждёт.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:50
Декабристов повесили 14 декабря. Совет собирается 15.Намек на какие обстоятельства? Это жу-жу неспроста.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:49
Пустословием займутся.
протон
протон
вчера в 15:46
Они лимит думают отменять... сколько времени должно еще пройти? Собрались тут, повестка дня: как отмечать НГ, и повышение зарплат для своих карманов.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:38
Собрались деньги делить на следующей год
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