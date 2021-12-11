РФС объявил повестку заседания исполкома на 15 декабря

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вчера, 15:36

Исполком Российского футбольного союза ( РФС ) проведет очередное заседание 15 декабря.

На заседании исполком обсудит результаты сборных России в текущем году. Также рассмотрят вопрос делегирования прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав РПЛ и ФНЛ на будущие сезоны.

В повестку включили утверждение изменений в некоторые регламентирующие документы РФС из-за вступления в силу положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС ; утверждение новых редакций правил по лицензированию футбольных команд в России и правил по лицензированию женских футбольных команд в России на сезон 2022 года.

Исполком также обсудит программу развития корпоративной социальной ответственности.