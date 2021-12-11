РФС объявил повестку заседания исполкома на 15 декабря

Исполком Российского футбольного союза (РФС) проведет очередное заседание 15 декабря.
На заседании исполком обсудит результаты сборных России в текущем году. Также рассмотрят вопрос делегирования прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав РПЛ и ФНЛ на будущие сезоны.
В повестку включили утверждение изменений в некоторые регламентирующие документы РФС из-за вступления в силу положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС; утверждение новых редакций правил по лицензированию футбольных команд в России и правил по лицензированию женских футбольных команд в России на сезон 2022 года.
Исполком также обсудит программу развития корпоративной социальной ответственности.
Заседание исполкома РФС состоится в формате видеоконференции 15 декабря, начало — в 12:00 (мск).
"Повестка"....))
"Повестка"....))