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ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Краснодара» в игре со «Спартаком»

вчера, 14:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экспертно-судейская комиссии РФС признала, что судья Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в поединке 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Алексея Сухого в моменте с назначением 11-метрового удара в конце первого тайма.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны футболиста «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова. Между футболистами присутствовал нормальный физический контакт, где они изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали. В таких эпизодах судьям рекомендовано продолжать матч.

«Краснодар» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1, забив победный гол во второй половине игры с пенальти.

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Все комментарии
valeron4321
valeron4321
вчера в 20:18
Как Спартак бьет пенальти, когда его нападающего и рукой держат и телом кидаются в ноги - это нормальный физический контакт.
Когда Краснодар бьет высосанный из пальца пенальти, когда до нападающего ладошкой вскользь прикоснулись к плечу - очевидное грубое нарушение, правильно караемое назначением 11-ти метрового.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:16
Потому что Краснодар обратился, а Спартак нет.
Сп62
Сп62
вчера в 19:57
А почему этот ЭСК промолчал о надуманном горчичнике Умярову? За одно надо было отменить и его.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 18:36, ред.
Как можно ошибаться с варом? Я конечно понимаю,что Краснодар сам не фонтан,но ошибок влияющих на турнирное положение очень много.
4RT
4RT
вчера в 18:15
Опять воду льют. Что конкретно в правилах прописано? Или вы сами не знаете?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:36
Ну и Ионов исполнил нырок от прикосновения
МапС
МапС
вчера в 17:22
А для чего тогда ВАР вводили?
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 17:22
"Между футболистами присутсвовал нормальный физический контакт" - звучит как то совсем не по футбольному. Явно не как цитата из правил или судейский рекомендаций.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:07
Который, кстати, в итоге перебивали! Мда, как же так? Почему ошибки признаются спустя какое то время....Пора ужесточать ВАР и судить более объективно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Вот ведь как, не только Спартак обижают...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:53
Странно , судья нехороший , но зачем пеналь назначил в сторону Спартака ?
Или он два раза плохой мальчик ?
valt134
valt134
вчера в 16:53
Ждём громогласного заявления руководства Спартака о Всемирном заговоре против клуба в год столетия и о снятии его с чемпионата. ( 10-е место прилагается)
Alexnvr
Alexnvr ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:51
Про что и речь. Ну оспорили, ну предъявили. Дальше что? Ничего. Переиграть - нет. Судей наказать - ну может чуть-чуть. Судейский комитет по этим предъявлениям что-то выносит, в смысле наказаний - тоже не слышал. Разве что Мешка отстранили. Отсюда и КПД меньше чем у паровоза. Вот когда начнутся серьёзные наказания за "ошибки", только тогда возможно что-то и изменится. Хотя не думаю, только возрастёт размер чемодана судейке. Но надеюсь, что размер чемодана станет неподъёмным для некоторых ФК.
старина
старина
вчера в 16:38
А когда снесли Ларсона,не хочем рассмотреть?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:33
А уже поздняк метаться! 😜
vitechechek
vitechechek ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:25
Ларсон по ногам получил за штрафной, максимум штрафной удар
Zak11
Zak11
вчера в 16:20
Пенка Краснодара тоже высосана из пальца. Плюс нам на Ларссоне не поставили. Сухой должок вернул. Всё по чесноку, удивительно что даже при победе Краснодар заныл.
pele1981
pele1981 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 16:12
Думаешь заговор?))
pele1981
pele1981 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:12
Так ведь и я же пошутил))))
YVG
YVG
вчера в 16:01, ред.
Это нисколько не удивляет давно, ошибки в пользу спартака в год столетия будут обнуляться.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:51
Ну если уж и судейские ошибки не помогают...Берите пример с Зенита, тот за счет таких ошибок в лидерах идет))
ЧиП
ЧиП ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:44
Зюба у них вожак😜
Futurista
Futurista ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 15:43
"Кто как хочет, так и дро@ит"...
А.Дзюба...избранное...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:41
Реальное предложение. За 1 такой прокол судью лишать оплаты работы за этот матч. За 2 прокола штраф серьезный. А за 3- дисква на длительный срок и пусть начинает судить с ФНЛ-2. Впрочем шкалу наказаний можно обсуждать.
ЧиП
ЧиП ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:41, ред.
Вообще можешь делать, что хочешь. Не ограничивай себя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 15:38
Это же шутка, не надо всерьез принимать!
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:38
ЭСК РФС ошибочная организация
Futurista
Futurista
вчера в 15:37
Эти заседания ЭСК нужно прямо во время матчей проводить в экспресс режиме...сразу после ВАР)...
beefs
beefs ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:29
вот и подумай...
berda2003
berda2003
вчера в 15:17
какому мёртвому нужны эти припарки...
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