ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Краснодара» в игре со «Спартаком»

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вчера, 14:46

Экспертно-судейская комиссии РФС признала, что судья Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в поединке 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Алексея Сухого в моменте с назначением 11-метрового удара в конце первого тайма.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны футболиста «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова. Между футболистами присутствовал нормальный физический контакт, где они изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали. В таких эпизодах судьям рекомендовано продолжать матч.

«Краснодар» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1, забив победный гол во второй половине игры с пенальти.