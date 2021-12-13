«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

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сегодня, 00:56

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.

Голами в составе «сливочных» отметились на 16-й минуте и Марко Асенсио на 57-й.

В турнирной таблице «Реал» идет на первом месте (42 очка), «Атлетико» — на 4-й (29).