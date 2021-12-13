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«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

сегодня, 00:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.

Голами в составе «сливочных» отметились Карим Бензема на 16-й минуте и Марко Асенсио на 57-й.

В турнирной таблице «Реал» идет на первом месте (42 очка), «Атлетико» — на 4-й (29).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:26
Просто посмотрите с кем играл Реал в течение последних 2 недель: Cевилья, Атлетик Б., Реал Сосьедад, Интер, Атлетико. Такой график игр каждые 3 дня... Реал не то, что выиграл все игры, он пропустил всего единожды. Мне очень удивительно, что многие не относят Мадрид к фаворитам ЛЧ. Сейчас Мадрид просто ментально уничтожает соперников в играх, да, счёт может быть не крупным, но соперник понимает, что ничего не способен сделать, так было и с Интером, так и вчера. Анчелотти, как хороший мачтер, "отшлифовал" игру до блеска. И это Реал в период пандемии никого особо не покупал, кроме Алабы свободным агентом (Азара в счёт не беру, он немного до пандемии пришёл и не влияет на игру). Когда подпишут Мбаппе, то Реал будет очень сильно доминировать над всеми
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:47
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Да вообще пофиг на личные награды Роналду,здесь речь идёт про Реал!
    Ты сам эту тему начал про Криштьяну,ты и заканчивай,я спорить не настроен о том кто лучше Роналду или Месси
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 11:49
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 11:06, ред.
      Ну то что с Роналду это реальная глупость и это вообще не также звучит .А то что Реал лучший клуб мира за всю историю , это факт ,он подтверждён как и главными титулами Европы , так и статистическими показателями . Понятное дело история продолжится но на этом отрезки что люди прожили до 21 года он является лучшим клубом
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ sash71 (раскрыть)
      сегодня в 11:03
      Я не понял вы ещё на чемпионство рассчитавали ?)) Вам бы 4 место занять ,об этом надо думать
      shur
      shur
      сегодня в 10:32
      ...для меня дерби одно , на все испанские времена Реал-Барса , всё.....!!!
      ....сразу молодость вспоминаю Спартак - Динамо Киев forever!!!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 09:41
      Послушай, добрый парень, а тебя совсем не смущает награда "лучший игрока 21 века"?)) из рук собственного агента! Во-первых: нужно ещё 80 лет прожить, а во-вторых: по каким критериям? Да тут не глазами, а на расстоянии вижу абсурдность! Я ничего не подкидываю, а говорю как есть. И я не искал реакцию фанатов сливочных!
      Roman73
      Roman73
      сегодня в 09:09
      А кто-нибудь помнит как Бензема терроризировал Реал в составе Лиона ?
      Тогда он играл поталантливее ...
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 08:58
      побеждают всех и везде с закрытыми глазами,жаль...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 08:52
      Реал сегодня сильнее!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 08:36
      По обзору матрасы минимум на гол наиграли, а вот Реал забил всё что создал и оба гола с везением и на классе больше чем с логикой.
      В любом случае это не тухленькие пенальти как в апл и лиге1
      112910415
      112910415
      сегодня в 08:22
      светлая полоса у Реала !
      надолго ?
      stanichnik
      stanichnik
      сегодня в 08:20
      Реальная заявка на чемпионство Реала в Ла Лиге.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 08:02
      Реал просыпается ?
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 07:42
      В принципе по делу
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 07:29
      Хороший матч достойных соперников.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 07:20
      Реал набрал обороты и его сложно остановить.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 07:06
      По-любому Мадрид рулит...
      Доктор_Ливси
      Доктор_Ливси
      сегодня в 06:13
      Красавцы королевичи, с победой. А Барселона постепенно возвращается на исторические места

      Ха-Ха-Ха
      ABir
      ABir
      сегодня в 05:54
      В очном поединке одолели одного из основных соперников в борьбе за чемпионство
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 03:58
      Вся борьба ещё впереди...
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 03:09
      все по делу!!! Реал лучший как обычно!!! так держать короли!!!
      1bear
      1bear
      сегодня в 02:54
      Приятно смотреть на игру Реала,в Испании ему нет равных...
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 02:34
      Уже можно поздравить Реал с чемпионством!
      Я конечно понимал, что в этом сезоне Барселона не конкурент мадридским клубам, но не думал, что матрасники вот так легко расстанется с чемпионатом.. состав то у них неплохой, а самое главное стабильность присутствует, но все равно слились.
      Ну и гол Бензема получился красивый.
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 02:28
      Предсказуемый результат. Атлетико сейчас не ровня Реалу да еще и потерь много в составе у него было.
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 02:10
      У меня нет слов что бы описать на сколько сейчас великолепен Реал-посмотрите на сколько сложный был календарь за последний месяц
      Севилья,Сосьедад,Интер,Атлетик Б.,Атлетико
      И все обыграны достаточно уверенно!
      Да и кстати 4 сухих победы подряд
      Короче похоже я знаю чемпиона Испании 2022!
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 02:03, ред.
      Я даже не знаю что тут сказать
      А ты сам видел что платили или скидывался?
      Вам щас только и остаётся что подкидывать изза угла,ну и ладно-мы болельщики Реала добрые пацаны,так что с победой тебя,Магамед!
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 02:00
      А если Мбаппе купят?
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 01:57
      так, вроде, все логично: когда кто-то сильный - он чемпион, когда кто-то слабый - он не чемпион )

      Барселона - великий клуб. Простой сейчас слабый.
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