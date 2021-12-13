«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.
Голами в составе «сливочных» отметились Карим Бензема на 16-й минуте и Марко Асенсио на 57-й.
В турнирной таблице «Реал» идет на первом месте (42 очка), «Атлетико» — на 4-й (29).
Всем здоровья и удачи !
Всем здоровья и удачи !
Два но: комментатор на okko, который восхищался отсутствующей игрой Атлетико, и легкое переживание за такой сильный перекос на левый фланг, который более крепкая команда может просто вырубить
В остальном полный восторг. Дожили! Выход Йовича не создает ощущение игры без нападающего.
Анчелотти великолепен.
Винисиус все больше похож (не отменяя его собственного стиля) на Роналду в плане развития футбольных навыков: к скорости и дриблингу добавляются пасы (не только голевые) и удары. Бриллиант.
Отдельные респекты невероятному Модричу и не по годам зрелому защитнику Милитао. Но если от Модрича ожидаемо, то от Милитао... Еще год назад невозможно было представить столь быстрый прогресс.
Что ж, невероятно сложный отрезок чемпионата пройден со счетом 9:1 и 5 победами. Давно такого не припомню.
Отдельное спасибо Пересу, как руководителю. Глядя сейчас не Барселону, стоит особенно ценить его работу. Роналду ушел, год относительных неудач и команда снова выглядит прям более чем небезнадежно.
Смотреть футбол Реала - как в театр сходить.
Два но: комментатор на okko, который восхищался отсутствующей игрой Атлетико, и легкое переживание за такой сильный перекос на левый фланг, который более крепкая команда может просто вырубить
В остальном полный восторг. Дожили! Выход Йовича не создает ощущение игры без нападающего.
Анчелотти великолепен.
Винисиус все больше похож (не отменяя его собственного стиля) на Роналду в плане развития футбольных навыков: к скорости и дриблингу добавляются пасы (не только голевые) и удары. Бриллиант.
Отдельные респекты невероятному Модричу и не по годам зрелому защитнику Милитао. Но если от Модрича ожидаемо, то от Милитао... Еще год назад невозможно было представить столь быстрый прогресс.
Что ж, невероятно сложный отрезок чемпионата пройден со счетом 9:1 и 5 победами. Давно такого не припомню.
Отдельное спасибо Пересу, как руководителю. Глядя сейчас не Барселону, стоит особенно ценить его работу. Роналду ушел, год относительных неудач и команда снова выглядит прям более чем небезнадежно.
Смотреть футбол Реала - как в театр сходить.