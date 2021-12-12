«Локомотив» обыграл «Уфу» в Москве

1639331834

вчера, 20:57

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

Голами в составе «железнодорожников» отметились Константин Марадишвили на 71-й минуте и Джирано Керк на 75-й.