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«Локомотив» обыграл «Уфу» в Москве

вчера, 20:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

Голами в составе «железнодорожников» отметились Константин Марадишвили на 71-й минуте и Джирано Керк на 75-й.

В турнирной таблице РПЛ «Локо» идет на 5-м месте (28 очков), «Уфа» — на 15-м месте (16).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Даже не ожидал, уже не помню когда Локомотив выигрывал в последний раз.
Хорошо, что Локо прервал серию поражений. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва. Игра оставляет желать лучшего
Не скажу, что я сильно рад, но после такой безвыигрышной серии хоть что-то позитивное. Половина сезона коту под хвост
Поздравляю Локо с долгожданной победой! Вперёд Локомотив 🚂!
амурец
амурец
вчера в 23:39
Локо с победой
санек002
санек002 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 22:52
почему неожиданный?вполне ожидаемый!не все время же локо должен проигрывать?
1bear
1bear
вчера в 22:40
Незаслуженная победа,но 3 очка не пахнут...
kust07
kust07
вчера в 22:03
Неожиданный результат. Ложка меда в бочке с дёгтем)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:01
Тоже както со скрипом!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:57
Локо с так себе Победой !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:56
Во всем виноват Федун !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:53
Мурзагулов: «Поздравляю арбитра с победой «Локомотива». Обсудим протест»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом.

А Байкала опять нет в новостях про его Локомотив, а вчера так нервничал в новостях про ЦСКА что не наказали Фернандеса и не назначили пенальти в ворота армейцев в матче с Арсеналом. Не любит проблемы своего Локомотива разбирать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:49
Болельщиков Локомотива с победой над Уфой. Но у Газизова сегодня будет повод покритиковать судейство в матче, Баринов сегодня заработал четыре горчичника, как минимум, для игрока Сборной это непростительно много, хотя справедливости ради надо признать, что грубили обе команды, но это скорее из-за зимнего футбола.
berda2003
berda2003
вчера в 21:38
как ГАЗиЗИЛов не хорохорится, а уфа уверенно идёт на дно, т.е. в фнл...
particular
particular
вчера в 21:21
Неужели проявился немецкий гений футбольной мысли :)
протон
протон
вчера в 21:12
Вот вроде прорвало, Локо стал забивать.С победой вас.
drug01
drug01
вчера в 21:10
Ждал ничью
Землянин
Землянин
вчера в 21:08
Голеодор что то замолчал
112910415
112910415
вчера в 21:01
много ошибок допустил судья
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:59
Уфе не повезло сегодня.
beefs
beefs
вчера в 20:57
молодца, так держать...
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