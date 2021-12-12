«Локомотив» обыграл «Уфу» в Москве

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0.
Голами в составе «железнодорожников» отметились Константин Марадишвили на 71-й минуте и Джирано Керк на 75-й.
В турнирной таблице РПЛ «Локо» идет на 5-м месте (28 очков), «Уфа» — на 15-м месте (16).
Хорошо, что Локо прервал серию поражений. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва. Игра оставляет желать лучшего
Не скажу, что я сильно рад, но после такой безвыигрышной серии хоть что-то позитивное. Половина сезона коту под хвост
Поздравляю Локо с долгожданной победой! Вперёд Локомотив 🚂!
Хорошо, что Локо прервал серию поражений. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва. Игра оставляет желать лучшего
Не скажу, что я сильно рад, но после такой безвыигрышной серии хоть что-то позитивное. Половина сезона коту под хвост
Поздравляю Локо с долгожданной победой! Вперёд Локомотив 🚂!
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).
«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом.
А Байкала опять нет в новостях про его Локомотив, а вчера так нервничал в новостях про ЦСКА что не наказали Фернандеса и не назначили пенальти в ворота армейцев в матче с Арсеналом. Не любит проблемы своего Локомотива разбирать.
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).
«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом.
А Байкала опять нет в новостях про его Локомотив, а вчера так нервничал в новостях про ЦСКА что не наказали Фернандеса и не назначили пенальти в ворота армейцев в матче с Арсеналом. Не любит проблемы своего Локомотива разбирать.