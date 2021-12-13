Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Монако». Головин отыграл весь матч

Пропустил на 2-й – забил на 94-й. «Зенит» выдал спектакль в игре с «Челси» «Зенит» дал бой «Челси» и вырвал ничью на 94-й минуте. «Соккер.ру» — о ходе

«Зенит» явно проиграл второй тайм, а «Динамо» — первый. Чемпион растерялся, когда Шварц запустил прессинг В Москве ничья, а победили Дед Мороз и болельщики.