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Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Монако». Головин отыграл весь матч

сегодня, 00:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Монако» со счетом 2:0.

Дубль в матче сделал форвард парижской команды Килиан Мбаппе (12' и 45').

В турнирной таблице ПСЖ идет на первом месте (45 очков), «Монако» — на 8-м месте (26).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 21:18
Липовые "ЗМ" ? Тем самым вы утверждаете, что спортивные журналисты всего мира, которые голосовали за аргентинца, совершенно не разбираются в футболе; я правильно вас понял ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 21:12
Не знаю... наверное, от роста.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:28
Сколько тайн ты скрывал столько времени, наконец удалось выговориться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 17:45, ред.
Первое: в бесплодные споры вступать не намерен. Второе: в связи с тем, что мы не знакомы, прошу в следующий раз (если он представится) мне не тыкать.
Incredulous
Incredulous ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:56
Может для тебя это будет новостью, но Месси форвард, а величие форварда в первую очередь определяется наличием забитых мячей, так как это его главная задача на поле.
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:53
А при чем здесь Роналду? Или тебе трудно понять, что не все здесь персофаны одного игрока, как некоторые. Открою тебе страшную тайну: я болею за Реал Мадрид, за команду, за клуб, а не за отдельного игрока в нем. А вот ещё страшнее тайна: я не болею за Роналду и после его ухода из Реала мне абсолютно плевать на его достижения а других командах и на его дальнейшую карьеру. Хотя тебе это вряд ли удастся понять, но все же хоть попробуй.
Incredulous
Incredulous ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:46
От количества липовых ЗМ
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 15:08
Нет конечно...суть футбола не голы а просто хождения по полю а голы это так,побочный эффект и достойны эти голы забивать бездари
амурец
амурец ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:51
а от чего зависит величие форварда?
VЕNOМ
VЕNOМ ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
сегодня в 12:53
А у него диарея)))))))))) И 1 гол за 4 месяца)))))))))))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 12:51
А что же "лучший футболист мира"?....это надо иметь очень богатую фантазию что бы месю считать лучшим)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:15
Величие игрока на поле определяется не только забитыми мячами.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 10:48
Вы уже и 2029 припесали, ох уж эти влажные мечты сладких глориков Кристины ))))))
зигзаг
зигзаг
сегодня в 10:25, ред.
Лучший футболист мира Месси уже чемпион Франции!!!
shur
shur
сегодня в 10:07
...весь матч учился у пацана Мбаппе в футбол играть , для сборной, как у нас
любят говорить, очень полезная практика!!!
VЕNOМ
VЕNOМ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:59
Весь мир ржет над липовым мячом диареи))))))))))))))))))))))))) 1 гол в лиге фермеров))))))))))))))))) Это ж надо так встрять)))))))
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:54
все кроме гномолюбов
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:45
Все фаны Кристины? 😀
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:35
над которыми уже все смеются
VЕNOМ
VЕNOМ
сегодня в 09:33
Молодец Мбаппе.Настоящий тащер,в отличии от диарейног карлана и обладателя 4-х липовых мячей 2010,2012,2029,2021.
1 гол за 4 месяца,в мае будет 4))))))))))))))))))))))))))))))))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 09:26
Музей строит. Хочет спрятать там липовый ЗМ - 2013
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:26
Зато очень заметны его золотые мячи😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:23
Истинный результат - это всегда забитые с пенальти что ли как у Кристины? 😀 Или ассисты уже не в моде?
Месси хоть раздаёт, игру ведёт в центре, а нарцисс как бы не старался наколотить всё равно отстаёт от Салаха в два раза 😀
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:57
Месси только и может, что голевые раздавать. Ну что за лентяй-нет бы самому пробить,так он других напрягает.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 08:51
Чётенько !
На классе обыграли середняка.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 08:27
Согласен полностью
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:25
Негритёнок нашёл свою команду...
Gahi
Gahi
сегодня в 08:25
Очень хорошо смотрится Мбаппе в этом сезоне, молодец. Удачи
Elliada
Elliada
сегодня в 08:15
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:45
    Легко даются ПСЖ победы в чемпионате.
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