Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Монако». Головин отыграл весь матч

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Монако» со счетом 2:0.
Дубль в матче сделал форвард парижской команды Килиан Мбаппе (12' и 45').
В турнирной таблице ПСЖ идет на первом месте (45 очков), «Монако» — на 8-м месте (26).
|Пари Сен-Жермен2 : 0Монако
|Матч завершен
В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Монако» со счетом 2:0.
Дубль в матче сделал форвард парижской команды Килиан Мбаппе (12' и 45').
В турнирной таблице ПСЖ идет на первом месте (45 очков), «Монако» — на 8-м месте (26).
любят говорить, очень полезная практика!!!
любят говорить, очень полезная практика!!!
1 гол за 4 месяца,в мае будет 4))))))))))))))))))))))))))))))))
1 гол за 4 месяца,в мае будет 4))))))))))))))))))))))))))))))))
Месси хоть раздаёт, игру ведёт в центре, а нарцисс как бы не старался наколотить всё равно отстаёт от Салаха в два раза 😀
Месси хоть раздаёт, игру ведёт в центре, а нарцисс как бы не старался наколотить всё равно отстаёт от Салаха в два раза 😀
На классе обыграли середняка.
На классе обыграли середняка.