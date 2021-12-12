«Наполи» уступил «Эмполи», «Лацио» проиграл «Сассуоло»

Сегодня, 12 декабря, состоялись матчи 17-го тура Серии А «Наполи» — «Эмполи» и «Сассуоло» — «Лацио».
«Наполи» на своем поле потерпел поражение со счетом 0:1. «Лацио» также допустил поражение со счетом 1:2.
Неаполь, стадион Диего Марадона
«Наполи» — «Эмполи» 0:1 (0:0)
Голы: Кутроне 71
Стадион Читта дель Триколоре
«Сассуоло» — «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Берарди 63, Распадори 69 — Дзакканьи 6
В турнирной таблице неаполитанцы идут на 4-м месте (36 очков), «Эмполи» — на 10-м месте (23).
«Лацио» находится на 8-м месте (25), «Сассуоло» расположился на 12-м (23).