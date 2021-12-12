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«Наполи» уступил «Эмполи», «Лацио» проиграл «Сассуоло»

вчера, 21:59

Сегодня, 12 декабря, состоялись матчи 17-го тура Серии А «Наполи» — «Эмполи» и «Сассуоло» — «Лацио».

«Наполи» на своем поле потерпел поражение со счетом 0:1. «Лацио» также допустил поражение со счетом 1:2.

Неаполь, стадион Диего Марадона

«Наполи» — «Эмполи» 0:1 (0:0)
Голы: Кутроне 71

Стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» — «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Берарди 63, Распадори 69 — Дзакканьи 6

В турнирной таблице неаполитанцы идут на 4-м месте (36 очков), «Эмполи» — на 10-м месте (23).

«Лацио» находится на 8-м месте (25), «Сассуоло» расположился на 12-м (23).

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Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 08:40
Ладно))
112910415
112910415
сегодня в 06:50
Наполи не выдерживает гонки ...
Доктор_Ливси
Доктор_Ливси
сегодня в 06:14
Зебры хромают, как следствие очень слабый чемпионат. Еврокубки это наглядно подтверждают

ХА-ХА-ХА
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:22
Отсутствие Спаллетти на судейской скамейке сказалось, "Наполи" по игре не уступал "Эмполи", были понятны, что будут проблемы, но поражения неаполитанцы явно не заслужили, просто надо было реализовывать свои моменты, да и тренера не хватило на месте для внесения корректив в игре. "Лацио" лихорадит в последнее время, поэтому поражение от "Сассуоло" - исход вполне ожидаемый.
makkie
makkie
вчера в 23:15
Стоило Спаллетти бросить камень в огород Спартака - его Наполи тут же начал проигрывать и терять очки. В итоге скатились с 1 на 4 место в Серии А.
Бог всё видит!
LOpp
LOpp ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:47
Кстати Легия сегодня скатилась на последнее место в чемпе))
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 22:42
Скажет что Спартак его добил)...
LOpp
LOpp
вчера в 22:40
Скоро лысого Спагетти выгонят
sir_Alex
sir_Alex ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 22:25
Да и ладно 😉
pele1981
pele1981 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:17
Так они его и не выиграют)))
протон
протон
вчера в 22:15
Спалетти потерял контроль над командой, Спартак выбил Наполи из чемпионской гонки в серии А
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Неаполитанцев продолжает штормить. Так Скудетто не выигрывают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:07
"Спартак"-это наш предвестник беды. Пожилой уроженец Неаполя,что в России оставил ты нА поле,-ты разве не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:02
Игры понравиличь и ту и ту смотрел
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