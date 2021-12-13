«Зенит» узнает соперника в плей-офф ЛЕ. Со «Спартаком» раньше четвертьфинала не встретятся

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сегодня, 13:35

Изучаем футбольные преграды на пути Семака.

Сегодня жеребьевка без участия «Спартака»

Изменение формата еврокубков повлияло на раунд плей-офф. Добавление Лиги Конференций, о которой Брендан Роджерс ничего не знал, но узнает, раз «Спартак» и «Наполи» его туда отправили, привело к сокращению в Лиге Европы. На групповом этапе было 32 команды, получили шестнадцать счастливчиков, но все куда сложнее.

Есть ведь клубы, занявшие третьи места в Лиге чемпионов, с 24 командами на вылет по классической схеме плей-офф не сыграешь. Приходится выкручиваться. «Зенит» в числе восьми несеяных из Лиги чемпионов, и сегодня ему достанется соперник по 1/16 финала Лиги Европы – команда, занявшая второе место в группе этого турнира.

И лишь после сыгранных матчей в конце февраля «Спартак» и другие победители получат первого оппонента в плей-офф. Так что Руй Витория, которого теперь могут оставить в московском клубе, не зря сражался именно за первое место, обыгрывая «Наполи» дважды. Лишились головной боли зимой, а вот Семаку надо будет раньше вывести «Зенит» из спячки, ведь очки в общую копилку нужны. И победы в Европе чемпиону РПЛ не помешают.

Лига Европы превратилась в старшую сестру

Как люди с возрастом начинают понимать, что похожи на родителей – с кем поведешься, от того наберешься, так Лига Европы после реформы стала очень похожей на старшенькую, Лигу чемпионов. Достаточно посмотреть на состав участников нынешнего «стыкового» раунда, чтобы другие объяснения стали лишними:

В правой стороне сетки, кроме скромного по бюджету «Шерифа», только богатые клубы с огромным трансферным бюджетом. Все без исключения мечтали сыграть в плей-офф ЛЧ , а «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Порту», «Барселона», «Аталанта» и «Севилья» там светились совсем недавно. Но и слева компания не многим хуже, если оценивать успешность в этом году.

«Олимпиакос» — однозначный лидер греческой лиги, чемпион страны. «Реал Сосьедад» высоко идет в Ла Лиге, претендует на путевку в ЛЧ . «Рейнджерс» прокачал Стивен Джеррард до переезда в Бирмингем. «Наполи» в числе фаворитов Серии А. «Лацио» после смены Индзаги на Сарри выступает в Серии А хуже, но состав-то приличный, Иммобиле будет достойным врагом для любого из списка справа.

«Брага» — не подарок, «Порту» вчера обыграл ее минимально, не без труда. «Бетис» в начале месяца обыграл «Барселону» на «Камп Ноу», а загребское «Динамо» весной вышибало из Лиги Европы «Тоттенхэм». Не осталось в плей-офф второго из тройки еврокубков слабых команд, так что «Зениту» надо благодарить судьбу, что сразу разминется с «Аталантой» Гасперини, «Севильей» Лопетеги или «Лейпцигом» Тедеско, но не стоит ждать от судьбы поблажек.

Шотландцы и хорваты не будут легким жребием

Поскольку прогнозы – хлеб букмекеров, то многие рассчитали коэффициенты. По ним, понятное дело, «Рейнджерс» и «Динамо» Загреб стали самыми «слабыми» соперниками. Но не факт, что для февральской версии «Зенита» — матчи пройдут 17 и 24 числа последнего месяца зимы, команды, которые будут на ходу, окажутся легкой добычей. Поединки слишком рано, и хотя крыша стадиона в Санкт-Петербурге защитит от непогоды 17 числа – первый матч «Зенит» проведет дома, знаем, как Семак играет в гостях.

Московское «Динамо», как показывает анализ объективных данных, даже в первом тайме неплохо сковало петербуржцев прессингом – визуально большой перевес «Зенита» формировало отсутствие созидательной игры у столичной команды. Но любой интенсивный коллектив способен навязать борьбу одной из самых старых команд РПЛ , которая еще и держит в обойме всего 22 человека (самый скромный показатель лиги по использованным игрокам). Особенность списка «сеяных» — там все умеют сыграть интенсивно.

Конечно, клубы из Лиги чемпионов богаче, еще успешнее и в целом сильнее. Не удивимся, если почти все пройдут дальше, ведь не к лицу «Барселоне» вылетать в первом же раунде турнира, в котором не играла никогда в истории – семнадцать лет назад турнир назывался еще Кубком УЕФА . Среди восьми потенциальных соперников «Зенита» сразу четыре клуба из топ-5. Шансы получить оппонента, который чаще встречает грозное сопротивление, примерно 50 на 50.

На этом этапе не могут сыграть клубы из одной ассоциации, и это правило распространяется и на следующую стадию. Поэтому «Зенит», если пройдет первый раунд, точно не сыграет против геройского в ЛЕ «Спартака» сразу же. Их встреча возможна лишь в четвертьфинале. Было бы забавно – гарантировали полуфиналиста Лиги Европы из РПЛ , а еще два поединка знакомых соперников с иностранными арбитрами. Сравнили бы подход, оценили, могут ли москвичи извлекать уроки после болезненной учебы.

«Зенит» неплох в первых раундах плей-офф ЛЕ

За последние десять сезонов они вышли в плей-офф в восьмой раз – прекрасный показатель, пускай в основном речь идет о раунде второго по значимости кубка. При этом первую стадию прошли четыре раза, а в половине случаев ждала неудача. Но в 1/16 именно Лиги Европы, так уж повелось, команда играет удачно. В 2013-м году прошли «Ливерпуль», дальше оставляли позади ПСВ , «Селтик» и «Фенербахче». Только с «Андерлехтом» был прокол, но команда тренера Компани сейчас вне зоны доступа.

Зато против Спаллетти не хочется играть. Обжегся на «Спартаке», будет злым на себя, а «Зенит» знает изнутри. Данные помогут ему правильно выбрать тактику и подход в матчах на выбывание. Против другого бывшего соперника москвичей на групповом этапе – «Лацио», тоже не хочется бегать. К концу зимы Сарри или настроит «орлов» на свой лад, как обычно делает в новых командах, или просто разругается со всеми в клубе, но предложит сатисфакцию в еврокубках, как было с «Челси».

«Бетис» и «Реал Сосьедад» тоже станут плохими соперниками. А греки, хорваты, шотландцы и португальцы опасны и сами по себе, и из-за отношения «Зенита» к подобному жребию. На групповых этапах команда уступала «Аустрии», «Анделехту», «Генту», АЗ , «Славии» и «Брюгге». Могли проиграть в гостях «Мальме». Наверное, удачного варианта попросту нет. Тем более, вспомните о списке, в котором сейчас «Спартак». Когда Семак пройдет в следующий раунд, то его накроет новая волна.

Уже ждут 25 февраля и жеребьевки, кроме москвичей, немцы – «Айнтрахт» и «Байер», англичане – «Вест Хэм», французы – «Лион» и «Монако», сербы – «Црвена Звезда», и турки – «Галатасарай». Тут снова ни одного легкого соперника. Впрочем, если «Зенит» умудриться дважды подряд разминуться с клубами из топ-5, а «Спартак» не вытащит себе «РБ Лейпциг», «Боруссию» Д, «Севилью» или «Барселону», то впервые за много лет будет шанс увидеть две команды РПЛ в плей-офф Лиги Европы.