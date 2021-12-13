Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. Месси ждёт Роналду или «Реал», а «Челси» может сыграть с «Баварией»

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сегодня, 11:09

«Лилль» и «Зальцбург» — жребий мечты для грандов.

Правила жеребьевки, составы корзин

В 1/8 финала не могут сыграть между собой команды из одной ассоциации и представители одной группы. Автоматически каждый из 16 клубов лишается одного варианта соперничества. Дальше все зависит от успешности группового этапа для страны. Те же испанцы потеряли «Барселону» - уже меньше исключений.

«Челси», не переиграв «Зенит», лишился сразу четырех возможных соперников. Не встретит «Ювентус» и три команды из АПЛ , победившие в группах. А вот «Баварии» осталось на выбор сразу семь оппонентов, ведь «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Вольфсбург» покинули турнир. Не могут получить лишь «Бенфику».

Сейчас команды разделены на «сеяных» (все победители групп) и «несеяных» (клубы, занявший вторые места).

Победители групп: «Аякс», «Бавария», «Ливерпуль», «Лилль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус».

Обладатели вторых мест: «Атлетико», «Бенфика», «Вильярреал», «Зальцбург», «Интер», ПСЖ , «Спортинг», «Челси».

Как видите, усилиями Оздоева один из лидеров АПЛ оказался во второй корзине. «Атлетико» занял вторую строчку в группе – соперник, с которым все предпочтут разминуться. «Интер» и ПСЖ оказались в компании, которая формально слабее, но посмотрите на сеяных. «Лилль», МЮ и «Ювентус» проводят далеко не лучший сезон в своих национальных лигах. Команды опасные, но когда попал в плей-офф ЛЧ – надо быть готовым ко всему.

Даты поединков, особенность посева

Первое место в группе ЛЧ выгодно еще и тем, что ответные поединки победители квартетов проведут дома. В условиях, когда в УЕФА отменили правило выездного гола, вес такой перестановки чуть уменьшается. Но проще победить в гостях и дома сыграть вничью, нежели стартовать дома, нервничать в ранней февральской игре, а потом оказаться в чужой логове под давлением фанатов оппонента.

Первые поединки запланировали на 15-е, 16-е, 22-е и 22 февраля, а ответные матчи в начале марта – 8-го и 9-го, а потом 15-го и 16-го. Все матчи буду стартовать в 23 вечера по Москве. В списке немало клубов из стран, где местное время начала поединков – 21:00, так что все логично. Не слишком поздно, чтобы люди пришли, и не рано, народ успевает с работы на стадион. С другой стороны, матчей восемь, дат – по четыре, будут параллельные игры, что плохо.

Готовимся к дополнительным таймам

Вряд ли дополнительное время станет частым гостем на первой же стадии – особенно если коварный жребий сведет заведомых фаворитов с очевидными аутсайдерами. Но если по сумме двух игр получится равенство по голам, независимо от места, где их забили, то судья назначит дополнительные таймы по 15 минут. Не поможет – будет серия пенальти.

Отмена выездного гола, когда часть матчей плей-офф ЛЧ сыграли на нейтральных полях, не удивляет. Огорчает лишь, что ничего умнее, чем обычно скучные дополнительные полчаса, не предложили. Возможно, пора переходить сразу к сериям пенальти. ФИФА и УЕФА важно протестировать такие реформы в ближайшем будущем. Так и в концовках матчей будет интрига – один гол все меняет, и выспаться у народа в нашем полушарии получится.

Полно вариантов «смертельного» жребия

«Челси» не может сыграть против «Ювентуса» и всех англичан из числа сеяных – отсекается сразу три команды. Остаются «Аякс», «Бавария», «Лилль» и «Реал». Очевидно, что Тухелю нужны «мастиффы», но этот соперник будет жаленным для многих клубов, занявших вторые места. А вот встреча двух самых свежих победителей турнира – бой «Челси» против «Баварии», уже формирует пару, где не хочется, чтобы кто-то вылетал.

В жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов так происходит часто. Одно дело, когда получаются пары «Аякс» — «Зальцбург» и «Лилль» — «Вильярреал». А вот если «Челси» нарывается на «Реал», «Бавария» на «Атлетико», а «Манчестер Юнайтед» встречается с ПСЖ , то весь мир смотрит эпичные бои, но всегда немножко жаль терять таких сильных бойцов столь рано. Впрочем, создать только мощные пары не получится.

Как видите, теория вероятностей помогает понять, кто с кем может сыграть. «Манчестер Сити», например, скорее встретит «Вильярреал», нежели «Спортинг». У ПСЖ невысокие шансы на повторение битвы против «Баварии», зато самые вероятные соперники Месси – «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Атлетико» вновь готовится схлестнуться с «Ювентусом».

Невероятно высокие – 32.3 %, шансы на свидание «Реала» против «Челси». А вот пара «Зальцбурга» и «Аякса» статистикой практически исключена. Как и «Спортинга» против «Лилля». Состав корзин буквально кричит – будет много матчей, когда фаворитам станет больно. Очевидно, что ту же «Баварию» никто не хочет получить – у команды рекорд группового раунда.

Месси с Роналду, а «Реал» против «Челси»

Результаты тестовой жеребьевки «Соккер.ру»: «Аякс» — «Интер»; «Бавария» — «Спортинг»; «Ливерпуль» — «Бенфика»; «Лилль» — «Вильярреал»; «Манчестер Сити» — «Зальцбург»; «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ ; «Реал» — «Челси»; «Ювентус» — «Атлетико».

Для наглядности, какой именно расклад можем получить после жеребьевки в 14:00 по московскому времени, по традиции полагаемся на случайность. Выбирали с помощью генератора случайных чисел, и Месси с Роналду оказались в одной паре. Жребий, который порадует многих нейтральных зрителей, как и потенциальная схватка команд Левандовски и Лионеля, ведь «Баварии» не понравились итоги голосования за «Золотой мяч».

В тестовом варианте получили немало именитых дуэлей. В потенциальном бою Клоппа против Жезуса у англичан и португальцев на двоих 8 кубков чемпионов. С другой стороны, появилась пара «Лилля» против «Вильярреала». Нелишним будет напоминание, что кому-то повезет – Гвардиоле будет проще вынести «Зальцбург», чем пройти «Интер» или «Атлетико». А другим придется корячиться в поединках уровня «Реала» против «Челси».