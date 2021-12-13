«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022.
По итогам жеребьёвки определились следующие пары:
«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)
«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)
«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)
Первые стыковые игры запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут через неделю. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.
Победители стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.
2. Аталанта - Олимпиакос. В весёлом противостоянии сильнее окажется итальянский клуб. Уже, скорее всего, без Миранчука.
3. Лейпциг - Реал Сосьедад - 50/50.
4. Барселона - Наполи. Каталонцам не повезло со жребием. Кризис у Барселоны не на один сезон. В этом противостоянии фаворитом мне видется Наполи.
5. Зенит- Бетис - 50/50 (хочется на это надеятся)
6. Боруссия - Рейнджерс. По-моему самая очевидная пара. Рейнджерс - домой.
7. Шериф - Брага. Последний подвиг молдавского клуба.
8. Порту - Лацио - 50/50
2. Аталанта - Олимпиакос. В весёлом противостоянии сильнее окажется итальянский клуб. Уже, скорее всего, без Миранчука.
3. Лейпциг - Реал Сосьедад - 50/50.
4. Барселона - Наполи. Каталонцам не повезло со жребием. Кризис у Барселоны не на один сезон. В этом противостоянии фаворитом мне видется Наполи.
5. Зенит- Бетис - 50/50 (хочется на это надеятся)
6. Боруссия - Рейнджерс. По-моему самая очевидная пара. Рейнджерс - домой.
7. Шериф - Брага. Последний подвиг молдавского клуба.
8. Порту - Лацио - 50/50
Как однажды сказал Йохан Кройф.......если итальянцам предоставить шанс они забьют вам дважды........
у Хави и Барселоны очередная проверка на готовность.....даже не смотря на то что Спартак дважды их обыграл, от этого Наполи не стал слабее они вырвали путевку у Лестера....... интересно даже Барселона хоть кому-нибудь еще сумеет забить гол в еврокубках или только Киевлянам по одному разу...........
Как однажды сказал Йохан Кройф.......если итальянцам предоставить шанс они забьют вам дважды........
у Хави и Барселоны очередная проверка на готовность.....даже не смотря на то что Спартак дважды их обыграл, от этого Наполи не стал слабее они вырвали путевку у Лестера....... интересно даже Барселона хоть кому-нибудь еще сумеет забить гол в еврокубках или только Киевлянам по одному разу...........
Бетис на сегодня реально крепкая команда...и 3-е место в таблице не случайно...
Особо жаль что решающая вторая игра будет в Испании...
Ибо дома они забивают много и красиво (4 гола Валенсии..4 Реал Сосьедаду..4 Селтику)...а значит отыграться смогут даже после не очень удачной игры в Питере....
Конечно Олимпиакос,Брага или Рейнджерс были бы более уместны в качестве предновогоднего подарка...но...видать время "лёгких" жеребьёвок для Зенита прошло...и пришло время проявить себя с сильными командами...
И это на пользу ....
Игры с Челси и Юве пусть и не выигранные показали что Семак уже не тот новичок что получал лещей от Вильярреала в начале своего тренерского пути в Зените...
Удачи !!!!!
Бетис на сегодня реально крепкая команда...и 3-е место в таблице не случайно...
Особо жаль что решающая вторая игра будет в Испании...
Ибо дома они забивают много и красиво (4 гола Валенсии..4 Реал Сосьедаду..4 Селтику)...а значит отыграться смогут даже после не очень удачной игры в Питере....
Конечно Олимпиакос,Брага или Рейнджерс были бы более уместны в качестве предновогоднего подарка...но...видать время "лёгких" жеребьёвок для Зенита прошло...и пришло время проявить себя с сильными командами...
И это на пользу ....
Игры с Челси и Юве пусть и не выигранные показали что Семак уже не тот новичок что получал лещей от Вильярреала в начале своего тренерского пути в Зените...
Удачи !!!!!