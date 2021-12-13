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«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы

вчера, 15:25

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022.

По итогам жеребьёвки определились следующие пары:

«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

Первые стыковые игры запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут через неделю. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.

Победители стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.

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Predator94
Predator94
сегодня в 07:53
Тона оправданий и отмазок уже делают 😂😂😂» чемпион» блин😂😅 липовый . Еврокубок показатель! Рпл дискредитировал себя окончательно. Лига приколов
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 21:51
Имхо,
1. Севилья
2. Аталанта
3. 50/50 зависит как обе команды подготовятся и укрепятся в межсезонье, думаю все таки Лейпциг выйдет.
4. прощаемся с Барселоной
5. хотелось бы верить, что Зенит пройдет дальше, но думаю Бетис выиграет
6. Боруссия
7. Шериф
8. Лацио
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:11
Футбол в Европе развивается, это очевидно, шикарная Лига Европы, глядя на тех, кто продолжает борьбу, чудным образом и мы здесь.
Gorasul
Gorasul
вчера в 19:59
На этой стадии всё равно все клубы априори сильнее зенита. Ну хоть полюбуемся на трусливый футбол Семака.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 19:32
Спартаки победил !
FERIS
FERIS
вчера в 19:21
А где спартак?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:08
Зениту не повезло с соперником. Бетис очень хорош. Если бы игра была сейчас то Бетис точно бы выиграл но в феврале неизвестно в какой он будет форме.
Сергей Анкудинов
Сергей Анкудинов
вчера в 18:55
Да Бетис посильнее барселоны будет, шансов процентов 10 у зенита, удачи
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 18:50
зенит- давай,до свидания ))
а спартак будет дальше играть без зенита - это будет нечто)))
trudogolik
trudogolik
вчера в 18:45, ред.
Ничего страшного для Зенита нет, Бетис только временно на 3 месте, недавно ещё боролся за выживание. Его обычное место во второй 10-ке, увидите в конце сезона.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:41
Нормальный жребий для Зенита. Проходят Бетис, Шериф, Олимпиакос и в финале с Динамо(Загреб) в Питере.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 18:18
Барселона Наполи супер вывеска, ну Зенит и Бетис неплохо посмотреть, как физрука питерского разматают
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:17
Повезло так повезло. Самый слабый соперник Зениту достался.
112910415
112910415
вчера в 17:34
тяжелый жребий для Зенита
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:28
Для Зенита это остановочка
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:26
Горелка для подогрева шаров от "Газпрома" потухла в самый неподходящий момент. В итоге "Зениту" достается не самый легкий соперник.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23, ред.
У меня нет такой радости от жребия как у Орлова или Боярского....
Бетис на сегодня реально крепкая команда...и 3-е место в таблице не случайно...

Особо жаль что решающая вторая игра будет в Испании...
Ибо дома они забивают много и красиво (4 гола Валенсии..4 Реал Сосьедаду..4 Селтику)...а значит отыграться смогут даже после не очень удачной игры в Питере....

Конечно Олимпиакос,Брага или Рейнджерс были бы более уместны в качестве предновогоднего подарка...но...видать время "лёгких" жеребьёвок для Зенита прошло...и пришло время проявить себя с сильными командами...
И это на пользу ....
Игры с Челси и Юве пусть и не выигранные показали что Семак уже не тот новичок что получал лещей от Вильярреала в начале своего тренерского пути в Зените...

Удачи !!!!!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:20
Приехали....
Vladimir808
Vladimir808 ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 17:17
Повезло? Это как?)

Отмучились. Евровесна для Зенита- это два матча с Бетисом, а потом упорная борьба за ЛЧ и местное золото,)
Ничего нового…)
n272nm
n272nm
вчера в 17:15
Буду объективен. Шансов у Зенита мало. Бетис идет на 3-м месте в испанском чемпионате и выше него только Реал и Севилья. Шансы будут только если все игроки основы будут в строю и Семак, внезапно, станет "нимножка" Диком Адвокаатом! В любом случае будем посмотреть и главное, чтобы Зенит не играл в безнадежный автобус у своей штрафной.
mat73
mat73
вчера в 17:03
Повезло Питерцам, я считаю, очень даже.
Чего не скажешь О паре Барселона-Наполи.
MIvan
MIvan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:57
Будем надеяться 🙏. Вот бы ещё рукоблулного с хрустальным в придачу
AlexNikit
AlexNikit ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 16:53
"Зенит- Бетис - 50/50 (хочется на это надеятся)"

Не... наедятся тут не на что. Не смотрели вчера как Бетис раскатал Реал Сосьедат 4:0. А последний это совсем не мальчик для битья. Была бы надежда что они замерзнут в Питере, так там крыша.
1bear
1bear
вчера в 16:48
Зениту достался непроходимый соперник,ещё мне понравилась пара Барса-Наполи
pele1981
pele1981 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:48
Когда Йохан Кройф говорил это, то он явно не имел ввиду Наполи)))) Этот недоклуб может кому угодно проиграть!
YVG
YVG
вчера в 16:39
Все соперники сильные.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 16:36
Да, Бетис, конечно не подарок, да и по трансфертной стоимости состава обгоняет Зенит почти на 30млн. Но в современном футболе, это не та цифра на которую можно списать свои неудачи. Вопрос только в том, в какой форме придут команды к обозначенной дате противостояния. Зенитовцы не раз уже доказывали, что могут обыгрывать соперника выше классом.., когда-то... Почему бы и не в этот раз тоже?
artr-90
artr-90
вчера в 16:26
Интересно, Спалетти прокатился от счастья на пузе еще разок, когда соперника по плей-офф узнал?)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:26
    протон
    протон
    вчера в 16:23
    Нынешнее третье место в Ла Лиге.. УПС ))
    Бетис сильный.
    Надо со всеми играть, а не гадать на кофейной гуще, что по легче, если отлетят то не так обидно будет.
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