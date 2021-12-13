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ПСЖ против МЮ. Итоги отменённой УЕФА жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

вчера, 14:26

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

Первые поединки 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые игры пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.

UPD. Из-за технической ошибки УЕФА принял решение отменить результаты жеребьевки и провести ее заново.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:55
ах-ха-ха. Видать ВАР что-то заметил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:54
навряд ли,вроде бы в 1/8 не могут встретиться клубы из одной страны.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:53
и что там интересного,один пешком ходит, второй трусцой бегает.Ну разве что будут соревноваться,кто больше пеналей выпросит Роналду или Месси-Неймар.Если звёздный дуэт дурачиться(мажорить) не юбудут,то у них шансов значительно больше. МЮ может спасти ДДГ,правда в какой форме он будет через квартал не известно,но на сегодняшний день Лучший Кипер Мира,я бы ему сейчас авансом вручил золотой мяч 2022.Было бы прикольно,если бы две увядающие розы остались в запасе и не портили своим присутствием этот матч. Почетино может усадить подопечного,посмотрим на что способен Рагник.
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:19
Неее,ПСЖ-Реал Мадрид, игры интересные!
Bensurr
Bensurr ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:01
В следующий раз Норвич будет.
Bensurr
Bensurr ответ h8you (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
А вы чем не довольны? Вам подсунули Спортинг, или это уже для вас сильная команда которая способна выйграть лч? Ну простите тут Дженоа или Венеции нету в лч.Суперлига будет такой же мафии, только люди будут другие Перес, Аньелли, Лапорта, будут обмывать денег.
shur
shur
вчера в 16:48
....и слава Богу не ПСЖ....повезло!
УЕСКА
УЕСКА ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:44
Потому что шары перепутали. Ливерпуль положили как возможного соперника для Атлетико хотя они играли в группе и должны быть разведены а шар с МЮ Аршавин достал как соперника Вильярреалу. Тогда и вскрылась ошибка с шарами. Атлетико и Вильярреал подали протесты против жеребьевки и результаты жеребьевки аннулировали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:12
А эта жеребьёвка была супер,победители предсказуемы,а теперь всё занаво,жаль!
azkan
azkan
вчера в 16:12
Аршавин: Ваши надежды, ваши проблемы))
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:03
Эта жеребьевка отменена из-за технической ошибки
madre_italia
madre_italia ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 15:59
Не актуально уже)
h8you
h8you
вчера в 15:59
уефа-мафия!!!!да здравствует суперлига!
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 15:58
Реал в этой ситуации с повторной жеребьевкой останется крайним! Перес всех на уши поставит! Если повторную проводить, то первую пару (Реал-Бенфика) нужно оставлять, так как они уж точно никакого отношения к шарику с МЮ не имеют.
Elliada
Elliada ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:57
Почему?
azkan
azkan
вчера в 15:52
Ха ха! Заново получается будут проводить жребий!
Челси-Реал хочу!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ azkan (раскрыть)
вчера в 15:51
Заного!!!!!!!!!!!!!Будет в 17 00 новая жеребьевка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azkan
azkan ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 15:50
Через час сказали же что решат. Или уже сеть решение заново проводить?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ azkan (раскрыть)
вчера в 15:49
Уже ни посмотришь!!!!!!!!!!!!!!!Вряд ли ПСЖ снова попадет на МЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azkan
azkan ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 15:48
Я бы не сказал. Соперник один из самых грубых.
И вообще через два месяца какая команда в какой форме будет...
Не делал бы ставки прямо сейчас. Ближе к играм будет яснее.
В любом случае на Месси-Криро будет интересно смотреть.
David Young
David Young ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 15:47
Понятно. Да, ошиблись организаторы жеребьёвки.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 15:46
Ну вот что за ...... там кладет шары в корзину?!!!!!!!!!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:46
Ливерпуль будет чемпионом
Ген Геныч
Ген Геныч ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:46
Аршавину дали шар с МЮ и в итогге МЮ сыграет с Вильяреалом,которые играли в одной группе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elliada
Elliada ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 15:44
Да, верно. Забыл, что нельзя из одной лиги
David Young
David Young ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 15:44
Где там и в чём заключается цирк?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:44
Жеребьевку будут проводить заново.
We are but a simple servant
We are but a simple servant ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 15:43
Не пропадай, когда МЮ пройдёт этот мешок.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 15:41
Что там за цирк творится?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 15:41
О да, Атлетико никуда дальше не пройдёт.
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