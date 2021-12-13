ПСЖ против МЮ. Итоги отменённой УЕФА жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)
«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
Первые поединки 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые игры пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.
UPD. Из-за технической ошибки УЕФА принял решение отменить результаты жеребьевки и провести ее заново.
Вилльяреал-Ман сити: Тут фавориты горожане и пройдут дальше, Вилльяреал подходит для ЛЕ как раз Турнир Эмери только чудом они могут пройти МС, если горожан не исключат из ЛЧ.
Атлетико- Бавария: Тут немцы сильнее Атлетико не та команда которая доходила до финала с хорошей защитой, получат они по самые не могу.
Интер-Аякс: шансы 50/50 любая команда может пройти дальше.
Зальцбург-Ливерпуль: Тут без шансов для Австрийцев.
Спортинг-Ювентус: Смехота будет если Спортинг пройдет дальше, но мы все ждем этого, чтобы опять посмеятся над юве.
Псж-Мю: В каком форме не были парижаны они на классе пройдут дальше.
Челси-Лилль: Победа Челси тут без шансов.
Вилльяреал-Ман сити: Тут фавориты горожане и пройдут дальше, Вилльяреал подходит для ЛЕ как раз Турнир Эмери только чудом они могут пройти МС, если горожан не исключат из ЛЧ.
Атлетико- Бавария: Тут немцы сильнее Атлетико не та команда которая доходила до финала с хорошей защитой, получат они по самые не могу.
Интер-Аякс: шансы 50/50 любая команда может пройти дальше.
Зальцбург-Ливерпуль: Тут без шансов для Австрийцев.
Спортинг-Ювентус: Смехота будет если Спортинг пройдет дальше, но мы все ждем этого, чтобы опять посмеятся над юве.
Псж-Мю: В каком форме не были парижаны они на классе пройдут дальше.
Челси-Лилль: Победа Челси тут без шансов.