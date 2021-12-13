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«Зенит» не хочет ухода Азмуна. Ему предложен новый контракт

вчера, 22:33

«Зенит» не хочет ухода нападающего команды Сердара Азмуна.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что петербургский клуб предложил 26-летнему иранскому футболисту новый контракт.

Переговоры о трансфере Азмуна с октября ведет «Лион». Сердару предлагают соглашение на четыре года.

Ранее появлялась информация об интересе к Азмуну из АПЛ.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 11:49
На месте Миллера я бы сначала купил нормального тренера(только на его место я не попаду))))). А так....Зениту реально нужен нормальный быстрый нап ибо Зюба умеет только стоять или пешеходить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:06, ред.
К сожалению реакция эмоциональная и неадекватная. К сожалению слишком много примеров, когда игрока удержал большими деньгами, а он сдулся. Поэтому решающим должно быть его желание и все. Поскольку ни у меня, ни у тебя нет достоверной информации о его желании, то все остальное э то плач Ярославны.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:13
Сериал продолжается.))
bsww
bsww
сегодня в 09:07
Азмуну стоит подписывать контракт на СВОИХ условия. Например - ОТСТУПНЫЕ 15-20 млн евро МАКСИМУМ, а 10 млн - МИНИМУМ
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:32
Вопрос в том,что выберет Азмун,футбол или деньги, возраст подходящий для перехода в другую лигу, если сейчас не уйдет то про Европу можно дальше даже не думать. Ну а интересы Зенита вполне понятны,найти форварда с таким КПД очень не просто,будут предлагать хорошую личку и тут уже все будет зависить от выбора футболиста.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:24
Эко Вас корежит сударь. Во первых думаю надо было во время переподписать Сердара чтобы не предлагали крохи.
Во вторых почему бы людям не пожелать ему поиграть в более топовом чемпе?. Ну и в третьих в любом случае Сердару самому решать.
Добра Вам!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:06, ред.
Зенит без Азмуна, что пестик без тычинки. Не будет опыления, не будет меда, цветов, орехов, ягод. Для Богданыча, это все). Я уже не говорю про пенька)).
Зенит должен сказать КББ много добрых слов, за воспитание Азмуна...Он учил его пахать, быть ответственным, работать на поле в Рубине, в Ростове.
Зенит собирает лишь сливки, что годами, каждодневным трудом, вкладывалось в него. И не понятно, что было бы, не привези Бердыев, его 18 -им пацаном, в Россию.
За годы проведенные в РПЛ, ему благодарность. Стабильность-признак мастерства.
Азмун хочет уйти. Не превращайте его в Чалова, в Хвичи.
В отличие от этих футболистов Азмун сделал больше для клуба.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 08:04
Логическое завершение близко. Жирный газовый контракт !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:53
Да отпустите же его, наконец, с богом, ироды!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:42
Если хочет играть в футбол, то уйдёт, конечно.
112910415
112910415
сегодня в 07:30
вот он, момент истины, витязь на распутье !
4wcy5uzcnv87
4wcy5uzcnv87
сегодня в 06:21
Всё равно уйдёт
протон
протон
сегодня в 05:52
Как будто до этого Зенит не предлагал ему продлить контракт)) Азмун не хочет переподписываться, это уже очевидно. А данную информацию я бы расценивал как небольшое давление на Лион, 3 миллиона маловато.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:47
Решать ему самому. Вот и интересно, что же он выберет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:41
Я думаю, Азмун хочет другого.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:14
Осталось Азмуну послать Зенит куда подальше ....
Поздно пить Боржоми .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 02:26, ред.
А Думбия,Нияссе,Муса и пр...поочереди завоевали по "Золотому мячу" в европах в которые свалили...
Вся пресса только и восхищается их игрой после РПЛ....))

Просто Азмун игрок хороший....вот вы его и гоните из Зенита...причитая про загубленнные годы в РПЛ...и денно и нощно только и мечтаете насладится его игрой в любом чемпионате кроме российского....чего ж тогда наблюдаете чемпионат если он вам так ненавистен ???

Что ж вы в воздухе парящего... пяткой сверкающего... Заболотного в Лион не сватаете ???

Моё мнение прежнее...накидать коврижек да по-больше ради того чтоб Сердар остался в Зените...в РПЛ...сильные игроки-смотрибельный чемпионат...
Вас послушать..так...Давайте всех продадим...Жиго...Классона...Захаряна...Клаудиньо...Сантоса...Азмуна...Промеса...и будем наслаждаться красотой футбола РПЛ...)))
Я завсегда за хорошие трансферы вне зависимости в какой клуб приезжают игроки...
Ну не покатило у Тиля,Роши,Ригони,Дриусси - не беда...в период когда наступило "время менеджеров" и своих воспитанников ноль....такое допустимо....
Но чтоб лукавить и желать Лиге избавится от Азмуна прикрываясь неимоверным желанием осчастливить евроклубы его присутствием - смешные инсинуации...

Сумеет ли Зенит за те "крохи" что сулит Лион за Азмуна найти столь же адаптированного и мастеровитого игрока ??? Ответ очевиден....
И посему...крики "Азмун уезжай не глядя в новый предложенный Зенитом контракт" - не имеют ни логики ни желания добра самому игроку...судя по результатам уже уехавших предшественников....
протон
протон
сегодня в 01:02
Думаю финт как с Кузяевым не получится, тупо уйдёт бесплатно.
Молодцы че. Раньше чем думали?
Capral
Capral
сегодня в 00:48, ред.
Игра с Динамо показала наглядно, что, значит, Зенит без Азмуна. Азмун- украшение ПЛ России!!!
Сантус
Сантус ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
...даже не сомневаюсь...сбежит)
steelhead
steelhead
вчера в 23:56
А зачем Азмуна то продавать? Какие к нему вопросы вообще? Продают либо за дорого, либо если не хочет играть, но он вроде четкий пацик))). Ну накиньте лям сверху, не убудет у трубы. Лучше - не факт, что возьмете, да и бабла в 3 раза больше отвалите, чем за Сердара выручите.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:32
Интересно , что же выберет Азмун???
1bear
1bear
вчера в 23:19
если Азмуну подойдут условия нового контракта,то почему бы и не остаться...
Сантус
Сантус
вчера в 23:15, ред.
Проще впарить ему статью за экстремизм-пять лет и будет на поруках Газпрома на шару играть за Зенит.Не благодарите...)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:13, ред.
Нет ничего удивительного в том, что "Зенит" не хочет ухода Азмуна...
"Зенит" не хотел и не хочет его ухода, и это здраво и логично, если учесть КПД Азмуна в играх за "Зенит"...
Но неужели Азмун, которому в январе исполнится 27 лет, решит остаться в РПЛ...??? В которой (РФПЛ, РПЛ) он играет с 2013 года... "Рубин", "Ростов", "Зенит".
Неужели его выбор будет РПЛ, "Зенит", хорошие финансовые условия, вместо того чтобы играть в европейской топ-лиге, пусть даже это и Лига 1, но это топ-лига, в которой совсем другой футбол, другой уровень...

Печально будет, если игрок такого уровня изменит своё решение и сделает свой выбор - РПЛ, "Зенит", ДЕНЬГИ... И подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года....
Азмуну надо сделать правильное решение, правильный выбор, в 31 год вряд ли у него будет ещё такая возможность....
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:10
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:06
"Лион" просто пытается освободить Азмуна из цепких похотливых лап Артемки:
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:05
но получше нашей в несколько раз)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:04
Дело Зенита предложить, а дело Азмуна отказаться или принять.
Не так уж и крута французская лига...
BDA81
BDA81 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:03
Уважаемый давайте не будем устраивать не нужные дебаты. Если вам не понравилось моё высказывания про клубы РПЛ , то я вам его всё равно не навязываю и вы можете спокойно меня поставить в игнор. Но факт остаёться фактом что люди руководящие сейчас ФК делетанты и кроме как набивать свои карманы ни чего не хотят и не умеют.
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