«Зенит» не хочет ухода Азмуна. Ему предложен новый контракт

«Зенит» не хочет ухода нападающего команды Сердара Азмуна.
Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что петербургский клуб предложил 26-летнему иранскому футболисту новый контракт.
Переговоры о трансфере Азмуна с октября ведет «Лион». Сердару предлагают соглашение на четыре года.
Ранее появлялась информация об интересе к Азмуну из АПЛ.
"Зенит" не хотел и не хочет его ухода, и это здраво и логично, если учесть КПД Азмуна в играх за "Зенит"...
Но неужели Азмун, которому в январе исполнится 27 лет, решит остаться в РПЛ...??? В которой (РФПЛ, РПЛ) он играет с 2013 года... "Рубин", "Ростов", "Зенит".
Неужели его выбор будет РПЛ, "Зенит", хорошие финансовые условия, вместо того чтобы играть в европейской топ-лиге, пусть даже это и Лига 1, но это топ-лига, в которой совсем другой футбол, другой уровень...
Печально будет, если игрок такого уровня изменит своё решение и сделает свой выбор - РПЛ, "Зенит", ДЕНЬГИ... И подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года....
Азмуну надо сделать правильное решение, правильный выбор, в 31 год вряд ли у него будет ещё такая возможность....
"Зенит" не хотел и не хочет его ухода, и это здраво и логично, если учесть КПД Азмуна в играх за "Зенит"...
Но неужели Азмун, которому в январе исполнится 27 лет, решит остаться в РПЛ...??? В которой (РФПЛ, РПЛ) он играет с 2013 года... "Рубин", "Ростов", "Зенит".
Неужели его выбор будет РПЛ, "Зенит", хорошие финансовые условия, вместо того чтобы играть в европейской топ-лиге, пусть даже это и Лига 1, но это топ-лига, в которой совсем другой футбол, другой уровень...
Печально будет, если игрок такого уровня изменит своё решение и сделает свой выбор - РПЛ, "Зенит", ДЕНЬГИ... И подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года....
Азмуну надо сделать правильное решение, правильный выбор, в 31 год вряд ли у него будет ещё такая возможность....