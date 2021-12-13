«Зенит» не хочет ухода Азмуна. Ему предложен новый контракт

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вчера, 22:33

«Зенит» не хочет ухода нападающего команды .

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что петербургский клуб предложил 26-летнему иранскому футболисту новый контракт.

Переговоры о трансфере Азмуна с октября ведет «Лион». Сердару предлагают соглашение на четыре года.