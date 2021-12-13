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ПСЖ начал работу над трансфером Винисиуса

вчера, 20:33

«Пари Сен-Жермен» пытается подписать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает El Nacional.

Французский клуб уже вступил в контакт с 21-летним игроком, который до сих пор не подписал улучшенный контракт с «Мадридом».

По информации источника, игрок сборной Бразилии хочет остаться в «Реале», но интерес ПСЖ поразил его агента, во французском клубе надеются, что соотечественники Винисиуса Неймар и Маркиньос смогут убедить его перейти в их команду.

Недавно Винисиус был удостоен значимой награды по итогам месяца.

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Все комментарии
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 08:58
"Мадрид" - название клуба, альтернативное написание, в чем вы видите ошибку?
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 04:37
Это не ложь это правда, тогда Реал был никем и добывал своё величие баблом. Поэтому и скупил игроков со всего Мира. самый первый и главный мешок мирового футбола.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:25
Вы либо кавычки уберите, либо замените "Мадрид" на "Реал".
амурец
амурец
сегодня в 02:32
если только лет через 10-15
протон
протон
сегодня в 01:29
Тухлая затея если это правда, Вини любит публику Мадрида, чем и показывает это из матча в матч, никогда не видел чтобы один игрок и так часто заводил стадион, и скажу так, у него не плохо это получается!
Вини следует напомнить, чего именно достиг Неймар в ПСЖ и как рвался оттуда обратно в ла лигу. Рановато ему на пенсию, ещё успеет заработать
3ton
3ton
сегодня в 00:22
Интересно )) куда они его поставят )
Решили наверно и чемпионат Франции дублеров выиграть
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:54
Таким образом Шейхи хотят подга__ть Мадридскому Реалу за то,что те уводят из ПСЖ Мбаппе.
Винисиус сейчас один из лидеров атаки Мадридского клуба, проводит свой лучший сезон ща все то время, что находится в клубе, постоянно получает игровую практику, пользуется доверием главного тренера Карло Анчелотти, и тут сам по себе напрашивается вопрос....а для чего Вини уходить из Великого клуба, да еще и в момент, когда он там на коне, ради денег??? На мой взгляд это глупо....
Реал ждет Килиана, ПСЖ положил глаз на Винисиуса, тем интересней будет их противостояние в 1/8 ЛЧ
shur
shur
вчера в 22:41
...только взамен на Мбаппе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sash71
sash71
вчера в 22:35
Мне вообще не понятны эти вбросы. Винисиус сейчас в Реале как сыр в масле да и с Бенземой у него получается тандем претендующий на лучший в мире. ПСЖ лучше чем смотреть по сторонам разобрались бы уже у себя внутри с составом. Даже если и идёт речь умопомрачительной сумме то ее лучше направить на покупку всех бразильцев начиная с пляжей и заканчивая фавелами. Талантов я уверен найдут с десяток и много и за копейки лучше того же Виниуса в разы.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 22:31
Если посчитать суммы трат клубов за последние лет 5-7, - то Реал не факт что в десятке окажется, и пониже будет Арсеналов и МЮ. Сейчас нет грандов без денег, такие времена и Реал на равных с элитой европейской. А вот ПСЖ несет дисбаланс и ничем иным как мешком не является
Рагнарёк
Рагнарёк ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 22:26
Баблом они подписали Пушкаша, Хенто и Ди Стефано? Эта ложь вообще не нужна, просто нужно привести пример правдивый: эпоха галактикос с 2000 года и период когда Роналду, Кака и проч. покупали. Да, тогда деньгами сорили, но и в те времена Реал был великим клубом с большими деньгами, как раз за счет истории, амбиций, фанатов по всему миру, и чемпионату, и кубкам ЛЧ.
Важно то, что Мбаппе, Вини или Азар мечтали с детства играть за РМ.
Nazi
Nazi
вчера в 22:17
Месть за Мбаппе :) Тебас будет в акуе :)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:07
Мбаппе на Винисиуса и всё по делу
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 21:30
Отличная тактика у Парижа. Барса хотела ухватить Вератти ,в результате потеряли Неймара, сейчас очередь реала. Хотят хитростью красть Мбаппе ,вон вам,останетесь без Винисиуса
Алле Париж🇨🇵
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 21:25
Реал исторический мешок. За счёт чего Реал выиграл 5 подряд КЧ в 60-ые? Скупал всех подряд по всему Миру. И историю себе создал именно баблом, а не как например Аякс.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 21:19
У ПСЖ сформировалась репутация мешка, который могут просто забросать деньгами всех и вся. Выкуп Неймара, афера с Мбаппе, контракты с вчерашними капитанами Реала и Барсы, 2 два топ кипера в составе, могут себе позволить гения Анхеля держать на лавке...
Но они остаются Китаем или МЛС только с ЛЧ - лига фермеров не место где футбольные гении в полной мере раскрываются, чемпионат выигрывается пешком и амбициозному игроку нечего там делать. Исключение прошлого сезона лишь подтверждает правило.
Вини может выбрать деньги, но надеюсь, что амбиции удержат его от ошибки которую совершил Неймар.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:07
Ответка Реалу на за то что пытаются увести Мбаппе. Если это произойдет то ПСЖ заберет у них Винисиуса. С шейхами шутки плохи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
Неужели это произойдёт. Нельзя его отдавать.
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