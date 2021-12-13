ПСЖ начал работу над трансфером Винисиуса

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вчера, 20:33

«Пари Сен-Жермен» пытается подписать вингера «Реала» , сообщает El Nacional.

Французский клуб уже вступил в контакт с 21-летним игроком, который до сих пор не подписал улучшенный контракт с «Мадридом».

По информации источника, игрок сборной Бразилии хочет остаться в «Реале», но интерес ПСЖ поразил его агента, во французском клубе надеются, что соотечественники Винисиуса Неймар и Маркиньос смогут убедить его перейти в их команду.

Недавно Винисиус был удостоен значимой награды по итогам месяца.