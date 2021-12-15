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Цорн: «В „Локо“ Крыховяку не врали, за его спиной ничего не происходило»

вчера, 11:56

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова полузащитника Гжегожа Крыховяка, раскритиковавшего руководство московского клуба после ухода в «Краснодар».

Меня удивили его обвинения. Знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получить новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение. Нам поступило выгодное предложение от «Краснодара».

К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать. Когда мы начали переговоры, он уже договорился с «Краснодаром» по личным условиям. «Локомотив» не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях. Мы все решили с «Краснодаром». Ни Ральф, ни я игроку не врали, за его спиной ничего не происходило.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:23
Продали и забыли, уже нечего вспоминать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:58
Что то не верится
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