«Арсенал» разжаловал Обамеянга из капитанов. Из списка топ-форвардов Пьер-Эмерик вычеркнул себя сам

Больше не герой Северного Лондона.

Бойтесь своих желаний. Особенно если вы «канонир» и сотворили себе кумира. Два года назад Обамеянг еще был в самом соку: забил 22 гола в первом полноценном сезоне Премьер-Лиги и готовился повторить этот результат в своей второй кампании. Однако в декабре 2019-го появились слухи о желании габонского форварда сменить клуб. И тогда казалось, что Пьер-Эмерик действительно заслуживает большего, чем играть в Лиге Европы с «Арсеналом».

Первый контракт с «канонирами» истекал в 2021 году, Обамеянг всем видом давал понять, что хочет уйти из клуба, но вместо этого после долгих уговоров в сентябре 2020-го подписал новый трехлетний контракт. И после этого перестал оправдывать возложенные на него ожидания и ответственность, которую до недавних пор нес, в том числе, в качестве капитана «Арсенала». В прошлом сезоне Обамеянг забил 10 голов в АПЛ (8 с игры), с начала текущего чемпионата у него 4 гола в 14 матчах.

Возможно, правильнее было отпустить габонца, когда он этого хотел, а не пытаться вылечить его захворавшую мотивацию деньгами, которые в футбол не играют. По действующему контракту Обамеянг получает 250 тысяч фунтов в неделю или 13 миллионов фунтов в год. Увы, уровень игры все меньше соответствует размеру зарплаты, а ведь только трое в АПЛ зарабатывают больше форварда «Арсенала»: Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Даже у Салаха зарплата меньше.

Сегодня получившая развитие история началась на выходных, когда Обамеянг внезапно оказался исключен из состава на матч с «Саутгемптоном». Пьер пропустил пятничную тренировку, болельщикам и журналистам оставалось только гадать, что произошло. Самая популярная версия — коронавирус. Непосредственно перед матчем со «святыми» Микель Артета опроверг эту версию, однако напустил еще больше тумана:

Итак, Обамеянг оказался за бортом матча с «Саутгемптоном», а сегодня стало известно о лишении его капитанской повязки, также стали известные некоторые детали произошедшего. Начнем с официального заявления на сайте «канониров»:

Pierre-Emerick Aubameyang has been stripped of the Arsenal captaincy after his latest disciplinary breach ❌ pic.twitter.com/Szp0adnZat

После понедельничного матча с «Эвертоном» на прошлой неделе Обамеянг с разрешения клуба отправился во Францию, чтобы навестить больную мать. Это не первая такая поездка Пьера-Эмерика, на этот раз он планировал перевезти маму в Англию. Обамеянг уехал в среду и должен был вернуться ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг, однако вернулся только утром, и хотя успел на тренировку, Артета уже засчитал нарушение дисциплины и не допустил тогда еще капитана к занятиям с командой.

Кроме того, Обамеянг должен был оставаться на самоизоляции у себя дома до получения отрицательного результата ПЦР-теста, но этим обстоятельством он пренебрег. В клубе посчитали, что форвард нарушил договоренности. И фактически так и оно есть, вот только стоит помнить, что Пьер-Эмерик ездил во Францию не ради танцев в ночных клубах, а из-за больной мамы. И это, как минимум, повод для человечного отношения, тем более он не пропал из клуба на неделю, а скорее всего, стал жертвой логистических обстоятельств.

Разумно ли и дальновидно ли так жестоко обращаться с футболистом, который в данный момент нуждается в поддержке из-за семейных проблем? Вот и вип-болельщик «Арсенала» Пирс Морган не на стороне Микеля Артеты:

Shameful decision by Arteta. What a disgusting way to treat a man who went — with the club’s full knowledge & permission — to help his sick mother. https://t.co/YOJtXJlbqH