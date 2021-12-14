«Арсенал» разжаловал Обамеянга из капитанов. Из списка топ-форвардов Пьер-Эмерик вычеркнул себя сам

Больше не герой Северного Лондона.
Обамеянг «завязал с футболом» после подписания нового контракта
Бойтесь своих желаний. Особенно если вы «канонир» и сотворили себе кумира. Два года назад Обамеянг еще был в самом соку: забил 22 гола в первом полноценном сезоне Премьер-Лиги и готовился повторить этот результат в своей второй кампании. Однако в декабре 2019-го появились слухи о желании габонского форварда сменить клуб. И тогда казалось, что Пьер-Эмерик действительно заслуживает большего, чем играть в Лиге Европы с «Арсеналом».
Первый контракт с «канонирами» истекал в 2021 году, Обамеянг всем видом давал понять, что хочет уйти из клуба, но вместо этого после долгих уговоров в сентябре 2020-го подписал новый трехлетний контракт. И после этого перестал оправдывать возложенные на него ожидания и ответственность, которую до недавних пор нес, в том числе, в качестве капитана «Арсенала». В прошлом сезоне Обамеянг забил 10 голов в АПЛ (8 с игры), с начала текущего чемпионата у него 4 гола в 14 матчах.
Возможно, правильнее было отпустить габонца, когда он этого хотел, а не пытаться вылечить его захворавшую мотивацию деньгами, которые в футбол не играют. По действующему контракту Обамеянг получает 250 тысяч фунтов в неделю или 13 миллионов фунтов в год. Увы, уровень игры все меньше соответствует размеру зарплаты, а ведь только трое в АПЛ зарабатывают больше форварда «Арсенала»: Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Даже у Салаха зарплата меньше.
Пьер-Эмерик — нарушитель дисциплины
Сегодня получившая развитие история началась на выходных, когда Обамеянг внезапно оказался исключен из состава на матч с «Саутгемптоном». Пьер пропустил пятничную тренировку, болельщикам и журналистам оставалось только гадать, что произошло. Самая популярная версия — коронавирус. Непосредственно перед матчем со «святыми» Микель Артета опроверг эту версию, однако напустил еще больше тумана:
В «Арсенале» есть определенные правила, которые не обсуждаются. В этом мы последовательны. Сейчас мы оказались в непростой ситуации, но вынуждены реагировать. Конечно, мы не хотим, чтобы нечто подобное случалось с капитаном команды.
Итак, Обамеянг оказался за бортом матча с «Саутгемптоном», а сегодня стало известно о лишении его капитанской повязки, также стали известные некоторые детали произошедшего. Начнем с официального заявления на сайте «канониров»:
В связи с последним нарушением дисциплины на прошлой неделе Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба. Кроме того, он не рассматривается для участия в матче против «Вест Хэма» в среду. Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, установленными в клубе и согласованными с футболистами. «Арсенал» полностью сосредоточен на завтрашней игре.
Pierre-Emerick Aubameyang has been stripped of the Arsenal captaincy after his latest disciplinary breach ❌ pic.twitter.com/Szp0adnZat— GOAL (@goal) December 14, 2021
Обамеянг нарушил обещание, но «Арсенал» и Артета повели себя бездушно
После понедельничного матча с «Эвертоном» на прошлой неделе Обамеянг с разрешения клуба отправился во Францию, чтобы навестить больную мать. Это не первая такая поездка Пьера-Эмерика, на этот раз он планировал перевезти маму в Англию. Обамеянг уехал в среду и должен был вернуться ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг, однако вернулся только утром, и хотя успел на тренировку, Артета уже засчитал нарушение дисциплины и не допустил тогда еще капитана к занятиям с командой.
Кроме того, Обамеянг должен был оставаться на самоизоляции у себя дома до получения отрицательного результата ПЦР-теста, но этим обстоятельством он пренебрег. В клубе посчитали, что форвард нарушил договоренности. И фактически так и оно есть, вот только стоит помнить, что Пьер-Эмерик ездил во Францию не ради танцев в ночных клубах, а из-за больной мамы. И это, как минимум, повод для человечного отношения, тем более он не пропал из клуба на неделю, а скорее всего, стал жертвой логистических обстоятельств.
Разумно ли и дальновидно ли так жестоко обращаться с футболистом, который в данный момент нуждается в поддержке из-за семейных проблем? Вот и вип-болельщик «Арсенала» Пирс Морган не на стороне Микеля Артеты:
Позорное решение Артеты. Какое отвратительное отношение к человеку, который с полного ведома и разрешения клуба отправился помочь родной матери. Ни один серьезный тренер не стал бы унижать своего футболиста публично и подобным образом.
Shameful decision by Arteta. What a disgusting way to treat a man who went — with the club’s full knowledge & permission — to help his sick mother. https://t.co/YOJtXJlbqH— Piers Morgan (@piersmorgan) December 14, 2021
«Арсенал» в поисках нового капитана
«Канониры» неудачно сработали в медийном пространстве и оказались злодеями, хотя у самого Обамеянга не безупречная репутация. Чего стоит хотя бы февральский поход к тату-мастеру, когда контакты с другими людьми были строго запрещены ковид-регламентом АПЛ. Но здесь нужно было или полностью рассказывать историю, чтобы избежать досужих домыслов, или вообще заминать конфликт внутри клуба. Впрочем, им не впервой, относительно недавно отстраняли Месута Озила после слов о притеснениях уйгуров в Китае.
Одно ясно наверняка — у «Арсенала» будет новый капитан. В матче с «Саутгемптоном» повязка была на плече у Александра Ляказетта, который вряд ли надолго задержится в этой должности, ведь не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт. Микель Артета заявил, что «сейчас не время для опрометчивых решений», то есть постоянного капитана у «Арсенала» в ближайшее время не будет, а повязку будет получать кто-то из группы лидеров. Следуют заветам Карпина, какие молодцы. И очень красноречивая ситуация накануне важного матча против «Вест Хэма».