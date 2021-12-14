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Бувач продлил контракт с «Динамо»

вчера, 12:30

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач продлил контракт с московским клубом.

Новый договор между 60-летним специалистом и «бело-голубыми» рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:50
Очень хорошая новость, Желько, ждем опорника и нападающего! Ну или хотя бы одного из них.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:48
Организатор масс, с большой буквы, но не специалист. Моё Почтение, Иван Иванович!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Бувач специалист с большой буквы.
Сочный сочень
Сочный сочень ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 18:29
Чтобы молодо выглядеть , достаточно не бухать и не набирать лишний вес
Но для российских мужчин это практически "Миссия невыполнима"
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:28
Выглядит максимум на 45
Красавчик. И настоящий профессионал. Вместе со Шварцем вывели Динамо на топ уровень по меркам России
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:44
Для еаропейцев 60 лет не возраст. Это у нас старость.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:24
А что этому волосатику в форме Динамо 60 лет ?
Сразу видно - пенсионер !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:16, ред.
Бувач и Шварц оказались в нужном месте, в нужное время, как Карера в Спартаке. Об их квалификации будем судить, когда Динамо начнет играть на два фронта.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:38
Ну раз дела у команды идут,значит чел на своём месте!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:24
Человек делает работу на совесть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:14
Значит нравится его работа.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:24
Правильное решение. Толковый спортивный менеджер. Надеюсь, Динамо с ним будет только прогрессировать. Шварц, конечно, это подарок от Бувача.
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:53
так в Шварцу то прибавку выдали, или у него все еще в 5 раз меньше зарплата чем у дроч**его на диване Зюбы))) ахахахаха
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:32
Лишь бы на пользу клубу
drug01
drug01
вчера в 12:32
Ждём решение
Cat01
Cat01
вчера в 12:31
Очень хорошо
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