Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач продлил контракт с московским клубом.
Новый договор между 60-летним специалистом и «бело-голубыми» рассчитан до 2024 года.
⚡️ Желько Бувач продлил контракт с «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 14, 2021
Спортивный директор остаётся с бело-голубыми до 2024 года
Продолжаем работу, Желько 💪#ДинамоМосква #Бувач #футбол pic.twitter.com/cGRecETMsw
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