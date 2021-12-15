ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Обамеянг может перейти в «Барселону»

вчера, 18:15

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Испании.

В услугах 32-летнего габонца заинтересована «Барселона».

Недавно Обамеянг лишился капитанской повязки из-за того, что вернулся в клуб с опозданием после поездки во Францию. После путешествия нападающий должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.

Все новости
Слухи«Барселона» может вернуть Алексиса Санчеса
Вчера, 23:47 Комментарии15
Слухи«Бавария» хочет подписать де Лигта
Вчера, 16:30 Комментарии9
Слухи«Ливерпуль» ускоряет переговоры с «Порту» по трансферу Диаса
Вчера, 15:20 Комментарии6
Слухи«Вест Хэм» следит за форвардом Кастельяносом из «Нью-Йорк Сити»
Вчера, 14:47 Комментарии2
Слухи«Барселона» заинтересовалась защитником «Челси» Маатсеном
Вчера, 13:59 Комментарии3
СлухиГус Тиль может перейти в «Эвертон»
Вчера, 13:50 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:45
Очередной спорный трансфер Барсы. Сколько уже таких с не явной перспективой было и где эти игроки? Надеюсь просто слух
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:32
В Габоне ему самое место.
Сантус
Сантус
вчера в 19:03
В Барсе определённо недостаток в дисциплине.Такой умничка в этом плане им не помешает...)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:57
давно надо было, в идеале вместо Дембеле должны были тратить деньги на габонца. а сейчас уже самый последний поезд уехал уже.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:32
Для Арсенала облегчение, для Барселоны аозможно новая головная боль....
Габонец уже давно обленился, да и с дисциплиной проблем больше стало....
Возможно смена обстановки пойдет ему на пользу
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:22
На кой ляд он Барсе((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100