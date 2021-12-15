Обамеянг может перейти в «Барселону»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Испании.
В услугах 32-летнего габонца заинтересована «Барселона».
Недавно Обамеянг лишился капитанской повязки из-за того, что вернулся в клуб с опозданием после поездки во Францию. После путешествия нападающий должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.
Габонец уже давно обленился, да и с дисциплиной проблем больше стало....
Возможно смена обстановки пойдет ему на пользу
Габонец уже давно обленился, да и с дисциплиной проблем больше стало....
Возможно смена обстановки пойдет ему на пользу