Обамеянг может перейти в «Барселону»

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вчера, 18:15

Форвард «Арсенала» может продолжить карьеру в Испании.

В услугах 32-летнего габонца заинтересована «Барселона».

Недавно Обамеянг лишился капитанской повязки из-за того, что вернулся в клуб с опозданием после поездки во Францию. После путешествия нападающий должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.