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Карпин назвал худший и лучший матч в период своей работы в сборной России

вчера, 21:37

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал худший и лучший матч за время своей работы с национальной командой.

Лучший матч? Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат. Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.

Худший матч? Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией — ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:36
по правде говоря, пока ничего почти не достигнуто, только намётки на будущее ...
но шансы с нами !
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 08:29
Лучшие матчи впереди
амурец
амурец
сегодня в 02:34
Будем надеятся что лучшие матчи будут в Катаре
suiw
suiw
сегодня в 00:44
Карпин никогда не боится брать вину на себя. До него у нас был тренер, считавший себя чуть ли не богом
shur
shur
сегодня в 00:14
...бла - бла - бла ..............слишком мало времени прошло чтобы как то , что то ,
оценивать , нет команды с которой по серьёзному можно сейчас спрашивать!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:02
Надо все забыть и продолжать работать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Карпин назвал худший и лучший матч в период своей работы в сборной России .
Я думаю что не только у главного тренера сборной Карпина такие выводы о выступлении команды. То что игра с Хорватией стала одним из разочарований выступления нашей сборной в этом групповом турнире, это вообще без сомнений. И не только для самой сборной и всех болельщиков, но и конечно же самого для самого Кудряшёва , который стал невольным антигероем этого матча , забившим мяч случайным рекошетом в собственные ворота.
Думаю теперь нужно это всё отбросить , сделать правильные выводы и идти дальше. В июне предстоят игры чемпионата наций , где будет хорошая возможность проявить себя нашей молодёжи и уже как-то определиться с игроками которые будут нужны для сборной и отсеить тех кто уже ничем не сможет помочь для выполнения поставленной задачи , а она у нашей сборной во главе с Карпиным, только одна , это выход на чемпионат мира 🌍 . Можно только теперь пожелать нашим парням и Карпину добиться желаемой цели и конечно Удачи !!! Всем Добра !!!
DXTK
DXTK
вчера в 23:46
у Карпина: - лучший матч, там где состоялся отскок, худший там, где не получился он .........
1bear
1bear
вчера в 23:30
с Хорватией сыграли отвратно
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:09
Рановато начал мемуары писать сердешный .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:02
Обе игры были норм,парни старались!
протон
протон
вчера в 22:55
Надеюсь Валера сделал выводы и лучшие матчи еще впереди.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:38
Ну тут ничего нового. Лучший матч был в Мариборе. Была игра в симпатичный футбол, были ножницы Джикии, был результат. Из худших тоже на все 100 согласен с Карпиным - Хорватия и дома со Словакией. Со Словакией вообще должны были проигрывать, но наш невероятный фарт и гол словаков в свои ворота, принесли нам важнейшие 3 очка, где их, в принципе не должно было быть. Но футбольный бог всё видит. Как говорится - бог дал, бог взял. Дал он нам 3 очка автоголом Шкриньяра. Взял у нас одно очко автоголом Кудряшова, не позволившее России поехать в Катар напрямую. И в целом, всё по справедливости. Не заслужили мы своей игрой в отборе 1-го места. Наше место в стыках. А пройти их будет ещё сложнее, чем было удержать ничью в Хорватии. Удачи нашей сборной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:13
Всё забыть и думать о стыках.
particular
particular
вчера в 22:09, ред.
В общем, есть к чему стремиться и есть то, что повторять нежелательно :)
Ровнее штурвал, Валера! Без перепадов, кренов и падений :))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:57
И потом. На мой нетрезвый взгляд, Карпин умеет только выпадать на "хай".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:56
Все надеются, что лучший матч еще впереди. И не один.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:55
Что уже пора подводить итоги ?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:54
Семака тоже не надо в сборную)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:53
Не хочу набрасывать на будущее, но Карпин - не тренер. В Испании его любили за цвет волос, который так "отходит" от испанского осмысления.
pomor45
pomor45
вчера в 21:44
Хотелось бы, чтобы Карпин и дальше продолжал также откровенно и чётко отвечать на вопросы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:43
Основные матчи впереди...
beefs
beefs
вчера в 21:42
главное сделать правильные выводы и не повторять старых ошибок....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:41
худший еще впереди...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:38
Ну да!
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