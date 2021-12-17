Карпин назвал худший и лучший матч в период своей работы в сборной России .

Главный тренер сборной России назвал худший и лучший матч за время своей работы с национальной командой.

Лучший матч? Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат. Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.

Худший матч? Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией — ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина.