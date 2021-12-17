Карпин назвал худший и лучший матч в период своей работы в сборной России .

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал худший и лучший матч за время своей работы с национальной командой.
Лучший матч? Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат. Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.
Худший матч? Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией — ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина.
Я думаю что не только у главного тренера сборной Карпина такие выводы о выступлении команды. То что игра с Хорватией стала одним из разочарований выступления нашей сборной в этом групповом турнире, это вообще без сомнений. И не только для самой сборной и всех болельщиков, но и конечно же самого для самого Кудряшёва , который стал невольным антигероем этого матча , забившим мяч случайным рекошетом в собственные ворота.
Думаю теперь нужно это всё отбросить , сделать правильные выводы и идти дальше. В июне предстоят игры чемпионата наций , где будет хорошая возможность проявить себя нашей молодёжи и уже как-то определиться с игроками которые будут нужны для сборной и отсеить тех кто уже ничем не сможет помочь для выполнения поставленной задачи , а она у нашей сборной во главе с Карпиным, только одна , это выход на чемпионат мира 🌍 . Можно только теперь пожелать нашим парням и Карпину добиться желаемой цели и конечно Удачи !!! Всем Добра !!!
Я думаю что не только у главного тренера сборной Карпина такие выводы о выступлении команды. То что игра с Хорватией стала одним из разочарований выступления нашей сборной в этом групповом турнире, это вообще без сомнений. И не только для самой сборной и всех болельщиков, но и конечно же самого для самого Кудряшёва , который стал невольным антигероем этого матча , забившим мяч случайным рекошетом в собственные ворота.
Думаю теперь нужно это всё отбросить , сделать правильные выводы и идти дальше. В июне предстоят игры чемпионата наций , где будет хорошая возможность проявить себя нашей молодёжи и уже как-то определиться с игроками которые будут нужны для сборной и отсеить тех кто уже ничем не сможет помочь для выполнения поставленной задачи , а она у нашей сборной во главе с Карпиным, только одна , это выход на чемпионат мира 🌍 . Можно только теперь пожелать нашим парням и Карпину добиться желаемой цели и конечно Удачи !!! Всем Добра !!!