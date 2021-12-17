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Мампасси: «Главное, чтобы я был полезен „Локомотиву“»

вчера, 21:12

Защитник Марк Мампасси поделился эмоциями после своего перехода в «Локомотив».

Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».

Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:26
Из Шахтёра - значит не совсем с Украины
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:17
добро пожаловать, Монпансье
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:32, ред.
Наврядли тебя ещё позовут в сборную Украины, после подписания контракта с российским клубом.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:31
Годик в дубле и готов.
drug01
drug01
вчера в 21:25
Это главное
протон
протон
вчера в 21:25
Пока о нём можно сказать одно , по русски он говорит идеально без акцента украинского )
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