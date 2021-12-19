Видаль может оказаться в «Тоттенхэме»

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вчера, 10:02

Полузащитник миланского «Интера» может продолжить карьеру в АПЛ . 34-летнего чилийца хочет пригласить к себе «Тоттенхэм».

Видаль недоволен своим положением в «Интере» и желает перейти в команду, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро хотел бы поработать с нынешним тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте, под руководством которого выступал в «Интере» и «Ювентусе».

В текущем сезоне Видаль провёл 16 матчей во всех турнирах за «Интер», забил два гола и отдал два результативных паса.