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Видаль может оказаться в «Тоттенхэме»

вчера, 10:02

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в АПЛ. 34-летнего чилийца хочет пригласить к себе «Тоттенхэм».

Видаль недоволен своим положением в «Интере» и желает перейти в команду, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро хотел бы поработать с нынешним тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте, под руководством которого выступал в «Интере» и «Ювентусе».

В текущем сезоне Видаль провёл 16 матчей во всех турнирах за «Интер», забил два гола и отдал два результативных паса.

Ранее футболист отказался от предложения клуба из МЛС.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:00
Интересно, Конте один из любимчиков Лукаку не нужен? Кейн всё равно забил на игру за Тоттенхэм.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:37
Не самое значимое приобретение.
протон
протон
вчера в 10:08
Льоренте и Лихштайнер тоже скоро подъедут)
shlomo
shlomo
вчера в 10:05
А нужен ли он шпорам?
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