Без Холанда и Санчеса, но с Кавани и Рэшфордом. «Барселона» экстренно ищет усиление нападения

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18 декабря 2021, 21:37

Пока забили меньше, чем «Райо Вальекано».

Анчелотти не считает «Барселону» конкурентом

Папа Карло знает, что делает, поэтому не упустил возможность вежливо подразнить каталонцев:

Сейчас «Барселона» не является нашим прямым конкурентом, потому что другие команды, как «Бетис» или «Севилья», находятся к нам ближе.

Впрочем, у «Барселоны» есть все, чтобы подняться в турнирной таблице. Будь я их тренером, говорил бы то же, что сейчас Хави.

Допустим, на словах испанец «Баварию» в Мюнхене собирался побеждать, а теперь сыграет в Лиге Европы. Также легко возразить на предложение, что у каталонцев есть все для прыжка с восьмого места хотя бы на второе. У «Барселоны» нет результативного футбола.

«Реал» усилиями Бензема и Винисиуса забил 39 мячей в 17 турах, у будущего соперника «Зенита» в плей-офф Лиги Европы «Бетиса» 30 мячей, «Атлетико» придумал 27 штук в шестнадцати матчах. Даже «Райо Вальекано», хотя Фалькао уже не тот, что раньше, набрал на один удар больше, чем «Барселона», сыграв всего на два матча больше.

У каталонцев в 16 играх лишь 25 мячей. Моменты-то они создают, а реализация слабая. У «Реала» соотношение голов к точным ударам 0.38, это очень много. У «Атлетико», где Гризманн и Суарес, а Фелиш оказался на лавке – 0.36. А «Барселона» лишь на пятом месте, причем уступает не только «Севилье», но и «Гранаде». «Бетис» и «Кадис» рядом, так что подопечные Хави среди простых смертных.

Без Месси в команде остался один человек с ударом

Тяжело в это поверить, если не покопаться в статистике, но из без малого семи десятков ударов в створ чужих ворот в Ла Лиге сразу 22 на счету одного человека. Речь о Мемфисе Депае, который забил 8 из 25 мячей команды в чемпионате. Следом вообще никого нет, поскольку Ансу Фати и Коутиньо делят второе место, и у каждого по 6 точных ударов.

Чтобы понимать, насколько это мало – у центрального защитника Бальбуэны в московском «Динамо» тоже шесть точных ударов. Причем в трио Депая, Коутиньо и Фати нет чистого центрального нападающего, голландца переучили играть на острие. Форварды, вроде Люка Де Йонга, без ударов. А еще без игровой практики, поскольку Хави не может доверять тем, кто по мастерству на небоскреб ниже Месси и на высотку ниже Агуэро.

Серхио завершил карьеру, а в «Барселоне» сейчас такая слабая дисциплина, что Усман Дембеле не пришел на прощальную пресс-конференцию. А еще вингер забывает попадать по чужим воротам – 7 ударов и 0 из них в цель. Не удивительно, что по общему количеству ударов «Барселона», которая до сих пор получает мяч в матчах Ла Лиги, идет лишь на девятом месте в Примере, причем уступают даже «Эспаньолу».

Зимой нужны форварды, о Холанде могут лишь мечтать

Райола не отпустил своего клиента в клуб не из Лиги чемпионов. Даже «Зальцбург» с норвежцем играл в престижном турнире. У «Барселоны» сохраняются шансы на четвертое место, ведь до него недалеко, есть поединки в запасе. Хави, конечно, стартовал невзрачно – поражение от «Бетиса», ничья с «Осасуной». Но оба поединка, в отличие от мюнхенского избиения, могли изменить одним ударом.

Холанд с легкостью бы усилил каталонский состав, но денег на подобный трансфер не хватит. А если Лапорта что-то выдумает, то взбесит Пике, Альбу, Бускетса и каждого, кто пошел на уступки, лишь бы «Барселона» смогла зарегистрировать хотя бы Депая и Агуэро. Аргентинец вынужденно завязал, а Люку Де Йонгу нужно повязать бантик и отправить в клуб его уровня. Голландец, как и датчанин Брэйтуэт – нормальные игроки.

Но не для спасения кризисной «Барселоны», которая пытается выехать на молодежи и годами использовала одну формулу для продвижения мяча вперед в неудачный день – передачу на Месси. Форварда такого масштаба не подпишут, разве что сам Лионель неожиданно вернется следующим летом – опять же, финансовых предпосылок для подобного нет. Дани Алвес может хоть бесплатно играть за каталонцев, но все так не поступят, ведь привыкли к щедрому вознаграждению за труд.

Возможно, Хави попытается усилить атакующий потенциал людьми с пасом – говорят о Бернардески, Ольмо, и даже Алексиса Санчеса упоминали. Впрочем, приоритетные варианты другие. Кавани готов перейти в «Барселону» и подписать контракт всего на полгода – помним, что у уругвайца есть хронические проблемы со здоровьем, поэтому ни один клуб не решался с ним связаться, пока на арену не вышел трансферный гений Вудворд. Также «Барселона» хочет забрать у Гвардиолы молодого Торреса.

Хосеп мотался на прощальную пресс-конференцию Агуэро – испанского тренера задели слова брата футболиста о лицемерном отношении к Куну, а параллельно должен был общаться с Хави, в том числе, на тему новичков. По трансферному бюджету «Барселона» и «Манчестер Сити» в разных лигах, и сам Гвардиола допустил ошибку, когда не подписал летом нападающего – у «горожан» тоже есть проблемы с реализацией через форварда в штрафной. Но ученик мог получить от учителя ценные мысли о том же Рэшфорде.

Маркус вряд ли будет любимчиком Рангника, ему хочется играть в основе, а в «Барселоне» такая возможность будет. Коутиньо может отправиться в «Ньюкасл», Дембеле агент попытается вернуть в Бундеслигу – «Бавария» оценивает будущего свободного агента, ведь не понимает, как сложится судьба Комана. Депай и Фати могут играть на флангах, а у Рэшфорда, Торреса или Кавани тогда будет роль центральных форвардов. Как видим, кандидатов много, поскольку сам Хави не сформулировал догмы новой тактики.

«Барселона» пока плывет по течению – взвалили завершение на спину Депаю, но Мемфис никогда не был и не станет нападающим класса Месси. Показательно, что «Барселона» может «донашивать» форвардов за МЮ . «Дьяволы» сами сменили тренера из-за слабых результатов и далеки от первого места в АПЛ , но Рэшфорд, Санчес и Кавани им не сильно пригодились, поэтому любой из тройки еще может оказаться в Каталонии зимой. А пока идет традиционная охота на слабую приманку – «Барселоне» нечем заманивать.

Необязательно наведут порядок качественно и быстро, ведь денег нет, свежих побед тоже. Возможно, Хави сможет выиграть Лигу Европы, но это маленький шаг для человечества. Понятно, что от таких новичков, как Погба, на данном этапе будут отказываться, Холанд откажется сам. Остаются ветераны и резервисты. И если Кавани похож на форварда, который заиграет в Ла Лиге, то по Рэшфорду есть сомнения.

В любом случае в «Барселоне» не продумали трансферный ход после того, как предали ожидания Суареса – Луис подчеркивал, что его вышвырнули. А вот винить, что не продумали замену Месси, не будем. Невозможно полноценно компенсировать уход человека, который в почтенном футбольном возрасте забивал сорок мячей в пятидесяти матчах, а в юности поставил мировой рекорд – 91 гол за календарный год. Но они ведь даже не пытались.