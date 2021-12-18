Рэшфорд не против перейти в «Барселону» из-за редкой игровой практики

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вчера, 17:24

Нападающий «Манчестер Юнайтед» заинтересовал «Барселону».

Efe сообщает, что 24-летний английский игрок не против перейти в каталонский клуб.

Одной из причин для ухода Рэшфорд считает перебор нападающих в «Манчестер Юнайтед», из-за чего он реже выходит в стартовом составе.