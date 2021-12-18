Рэшфорд не против перейти в «Барселону» из-за редкой игровой практики

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заинтересовал «Барселону».
Efe сообщает, что 24-летний английский игрок не против перейти в каталонский клуб.
Одной из причин для ухода Рэшфорд считает перебор нападающих в «Манчестер Юнайтед», из-за чего он реже выходит в стартовом составе.
Ранее сообщалось о другом игроке МЮ, который может перебраться в «Барсу».
Квалифицированых денег нет, вот как неочемный гном выдоил родной клуб, ну так он хрюкал, что Барселона для него родной клуб
Квалифицированых денег нет, вот как неочемный гном выдоил родной клуб, ну так он хрюкал, что Барселона для него родной клуб