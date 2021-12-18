ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Рэшфорд не против перейти в «Барселону» из-за редкой игровой практики

вчера, 17:24

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заинтересовал «Барселону».

Efe сообщает, что 24-летний английский игрок не против перейти в каталонский клуб.

Одной из причин для ухода Рэшфорд считает перебор нападающих в «Манчестер Юнайтед», из-за чего он реже выходит в стартовом составе.

Ранее сообщалось о другом игроке МЮ, который может перебраться в «Барсу».

Все новости
Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не подпишет Холанда
Сегодня, 18:09 Комментарии0
СлухиМоуриньо хочет видеть в «Роме» Лофтуса-Чика
Сегодня, 17:53 Комментарии2
Холанд в «Реал» — рискованный трансфер. Безумные сделки могут испортить команду Анчелотти
Сегодня, 17:34Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
Слухи«Арсенал» и «Барселона» могут обменяться игроками
Сегодня, 15:23 Комментарии9
Слухи«Севилья» хочет подписать Мариано Диаса
Сегодня, 15:04 Комментарии1
Слухи«Ман Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за защитника «Марселя»
Сегодня, 14:57 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:48
Уж не ты ли научишь?
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 06:42
    амурец
    амурец ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    Конечно виноват Гризманн на него в к деньги ушли, а гном ведь за идею играл
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:58
    Пока это только предположения.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:05
    Роналду его за58ил.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:50
    Конечно, гном ведь виноват, что днине Гризманну 36 млн. платили.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:44
    Надо брать и его и Кавани.
    beefs
    beefs
    вчера в 17:38
    и правильно сделает, если перейдет....
    протон
    протон
    вчера в 17:36
    Видимо всех будут связывать с переходом в барсу
    амурец
    амурец
    вчера в 17:30, ред.
    Тё кому не хватает игровой практики идут в Барселону, ложились в яБарселоне собирают всех, на боле
    Квалифицированых денег нет, вот как неочемный гном выдоил родной клуб, ну так он хрюкал, что Барселона для него родной клуб
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:29
    Счастливого пути.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:28
    Надо срочно подписывать
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100