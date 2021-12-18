Гави не договорился с «Барсой» о контракте. Он интересен ПСЖ

Полузащитник «Барселоны» Гави может перебраться во Францию.
El Nacional сообщает, что 17-летний хавбек не смог договориться с клубом о новом контракте, хотя сам хочет остаться в «Барсе» на долгие годы.
По информации источника, «Пари Сен-Жермен» готов предложить ему более выгодную сделку, чем «Барса», в парижском клубе легко заплатят 50 миллионов евро, значащиеся в пункте контракта о неустойке.
Ранее появлялась информация об интересе к Гави из АПЛ.
Гави очень зрел не по годам
Гави очень зрел не по годам