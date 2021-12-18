Гави не договорился с «Барсой» о контракте. Он интересен ПСЖ

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вчера, 17:46

Полузащитник «Барселоны» Гави может перебраться во Францию.

El Nacional сообщает, что 17-летний хавбек не смог договориться с клубом о новом контракте, хотя сам хочет остаться в «Барсе» на долгие годы.

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» готов предложить ему более выгодную сделку, чем «Барса», в парижском клубе легко заплатят 50 миллионов евро, значащиеся в пункте контракта о неустойке.