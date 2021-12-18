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Гави не договорился с «Барсой» о контракте. Он интересен ПСЖ

вчера, 17:46

Полузащитник «Барселоны» Гави может перебраться во Францию.

El Nacional сообщает, что 17-летний хавбек не смог договориться с клубом о новом контракте, хотя сам хочет остаться в «Барсе» на долгие годы.

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» готов предложить ему более выгодную сделку, чем «Барса», в парижском клубе легко заплатят 50 миллионов евро, значащиеся в пункте контракта о неустойке.

Ранее появлялась информация об интересе к Гави из АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:43
Интересный паренёк. В центре классно бегает. Думаю, всё решится летом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:59
у него случайно агент не Райола?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:06
Погубит карьеру в ПСЖ как пить дать
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:02
17 лет, а так себя ведёт...пусть валит. закончит карьеру в сегунде или лигах ниже.
112910415
112910415
вчера в 20:53
а договориться-то надо обязательно !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:05
Ясно, что у Барселоны денег не хватило.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:32
Молодое поколение выбирает 💰 Деньги 💰 💲!!!
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 18:19
Хахахаааа. А вы тут про Кавани каких-то, Рашфордах. Они школотят своих-то не могут удержать, потому что у тех губа уже раскаталась, а балет нищий. Даже на школотят уже не хватает, скоро ясли будут на поле выходить.
3ton
3ton
вчера в 18:13
Будет большой ошибкой отпустить такого уже незаменимого игрока основы
Гави очень зрел не по годам
Tex
Tex
вчера в 18:05
Все правильно делает. Подпишет новый контракт, там впишут 1млд неустойки и он потеряет контроль над своей карьерой. И сомневаюсь, что в 17 лет ему предложат прям жирный контракт. Так что у чела мозги на плечаx, все правильно делате....
Навзир
Навзир
вчера в 18:01
Офигел малыш,не успел выйти пару раз в основе,как пошли требования.
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