Пакета отказался от предложения «Ньюкасла»

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.
Foot Mercato утверждает, что английский клуб предложил бразильскому хавбеку зарплату в размере 10 млн евро в год, однако 24-летний Пакета ответил отказом.
Контракт Пакета с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года, его все устраивает в стане «Олимпика». Отмечается, что Лукас готов покинуть «Лион» только ради более престижного клуба.
Ранее также сообщалось, что «Ньюкасл» решил ускорить переговоры с МЮ по трансферу одного из хавбеков команды.