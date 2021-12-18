Пакета отказался от предложения «Ньюкасла»

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вчера, 22:52

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лиона» .

Foot Mercato утверждает, что английский клуб предложил бразильскому хавбеку зарплату в размере 10 млн евро в год, однако 24-летний Пакета ответил отказом.

Контракт Пакета с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года, его все устраивает в стане «Олимпика». Отмечается, что Лукас готов покинуть «Лион» только ради более престижного клуба.