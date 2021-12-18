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Пакета отказался от предложения «Ньюкасла»

вчера, 22:52

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

Foot Mercato утверждает, что английский клуб предложил бразильскому хавбеку зарплату в размере 10 млн евро в год, однако 24-летний Пакета ответил отказом.

Контракт Пакета с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года, его все устраивает в стане «Олимпика». Отмечается, что Лукас готов покинуть «Лион» только ради более престижного клуба.

Ранее также сообщалось, что «Ньюкасл» решил ускорить переговоры с МЮ по трансферу одного из хавбеков команды.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:47
У человека своя голова на плечах.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:23
Странные вещи происходят...самый богатый футбольный клуб, а подписать никого пока не может, сплошные отказы...
drug01
drug01
вчера в 23:29
Значит так решил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:58
Пока ещё рано...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:58
Ну и зря, там перспективный проект намечается
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