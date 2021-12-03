РПЛ опубликовала официальное заявление по поводу фанатских протестов

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала заявление об акции фанатов клубов на матчах 17-го тура:

РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против «Зенита». 7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча.Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря.