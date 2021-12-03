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РПЛ опубликовала официальное заявление по поводу фанатских протестов

вчера, 18:07

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала заявление об акции фанатов клубов на матчах 17-го тура:

РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против «Зенита». 7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча.Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц:

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:25
реагировать-то придётся !
n272nm
n272nm
сегодня в 07:03, ред.
Не понимаю, что там РПЛ изучает. Для начала замечу, что фанаты, безусловно, не подарок и некоторым из них, в принципе, не место на стадионе. Это, увы. факт. Тем не менее, МВД перегнуло палку и за сие уже должно было быть заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении руководителей росгвардии или полиции, которые отдали приказ задерживать всех присутствовавших на секторе фанатов. Я прекрасно знаю, что фанатский сектор контролируется видеокамерами наблюдения завязанных на программу опознавания лиц. Не знаю, как на стадионе ЦСКА, на стадионе Зенита. в дополнение к подобным камерам, еще и расположены больше десятка "панамер", которые автоматически наводятся на источник открытого огня. Даже если вы зажжете зажигалку на трибуне, вас практически мгновенно, гарантировано "срисуют". Не пройдет и 10 секунд, как сотрудники службы безопасности будут наблюдать любителей пиротехники на мониторах, во всех деталях. Но даже если подобного нет на стадионе ЦСКА, то все равно по камерам наблюдения можно было определить тех, кто зажег файеры и задержать их после матча. Дальше - дело техники. Проводится расследование и на следующий день правоохранительные органы уже все знают. Кто и каким образом пронес на стадион пиротехнику и кто им в этом помогал. Зачем было задерживать всех фанатов, очевидно, нарушая закон, ибо 99.99% ничего не нарушали и задерживать их не имели права?! Так вот если после расследования РПЛ на должностных лиц отдавших приказ на задержание всех будет заведено уголовное дело, то тогда можно будет согласиться с Хачатурянцем. Но, как мы понимаем, ничего этого не будет и как всегда все будет спущено на тормозах и это в лучшем случае.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:16
Главное сожалеем))
протон
протон
вчера в 22:21
А где заявление то? Продолжают изучать?
pele1981
pele1981
вчера в 22:01
Да на такое 77, которое показывают клубы рпл, вообще ходить не надо!
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:50
Просто палку надо крепче держать за один конец и чувствительно использовать её другим концом, но по АДРЕСУ, а не как попало.
pomor45
pomor45
вчера в 21:44
Вот это пережёвывание соплей ашотами и воодушевляет фанатов на подвиги.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 20:56
Что-то я не пойму: пиротехника/фейерверки - это преступление сейчас? Мне допустим кажется - это наша изюминка боления, красочное событие без жертв.
А вот вопрос к серым оборотням - почему задержали тех, кто не виноват (если виноваты вообще!), почему женщин и детей везли в квз? Почему этих "серых" ... не наказывают за явное нарушение закона - задержание без причин? Почему нет официальных извинений этих.. перед людьми? Почему вообще допускается такой беспредел под знаком - серым все можно?
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:45
Неделю что-то предпринимают, придумывают отмазки как в пн с хакерской атакой на камеры. А итог 1 - фан Ид в первом чтении принят, и снова фанат = преступник.
cska1948
cska1948
вчера в 18:54
Одна болтовня и видимость работы. Что может Хачатурянц против МВД? Ах да, очень сожалеть и не более.
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 18:41
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:38
    Фанаты послаблений не заслуживают.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:35
    Надо решать проблемы скорее
    Futurista
    Futurista ответ 4RT (раскрыть)
    вчера в 18:35, ред.
    Разберемся как попало и накажем как следует кого попало)...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:34
    Ашотик расстроился ...
    А может обрадовался что Гинера наказали !
    4RT
    4RT
    вчера в 18:31
    Разберёмся как следует и накажем кого попало
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:25
    Одесский шум похожий на работу...
    E5 E5
    E5 E5
    вчера в 18:24
    разворошили осинник...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:22, ред.
    Ну тут палочка о двух концах...с одной стороны в матче ЦСКА-Зенит кто виноват в появлении пиротехники на трибуне?.... и можем получить самый простой ответ конечно же, болельщики: они же пронесли, зная при этом, что пиро на трибуне это административное правонарушение..... НО каждый при входе на стадион проходит проверку, которую проводят стюарды.... а это же вторая сторона... как не меняется и давно установленная договорённость между клубами и фанатами: один-два раза за сезон будет жечься мощное пиро (и некоторые клубы даже закладывают в бюджет на сезон деньги на штрафы....) ... и в дни таких перфомансов стюарды по сути закрывают глаза на то, что фанаты проносят на трибуну пиротехнику (или прячут её заранее на трибуне....) .... но во всей этой истории меня удивило то, что обычно фанатов, жгущих пиро, сотрудники правоохранительных органов встречают на выходе со стадиона: к тому моменту у них уже есть снимки с камер, поэтому из толпы вылавливают точечно....а тут происходило что то не совсем укладывающееся в логику.... и вот теперь начинается конфликт... я не хочу обеливать ни одних, ни других... одни нарушают закон и должны понести наказание, а другие перегибают палку, пользуясь служебным положением...
    Mario84
    Mario84
    вчера в 18:20
    Царь наш давно потерял свозь с действительностью, показав пример своим приближённым...Всё что надо было то народа, чтобы мы на улицу не вышли после "типо" выборов "за поправки" Сколько терпеть будем?
    phantom-k
    phantom-k
    вчера в 18:11
    А «всех заинтересованных сторон» это кого? Полтысячи задержанных коней тоже пригласят? Они то самые заинтересованные?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:09
    Пустое это всё.
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