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«Нас всю игру называли обезьянами». Компани о расизме на матче «Андерлехта»

вчера, 21:51
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге2 : 2Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)АндерлехтМатч завершен

Главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани рассказал об оскорблениях на почве расизма после матча 20-го тура чемпионата Бельгии с «Брюгге» (2:2).

Я еду домой опустошенным. Болельщики «Брюгге» всю игру называли тренерский штаб, меня и игроков обезьянами. Мне трудно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.

Мы просто приезжаем сюда, чтобы поиграть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с клубом «Брюгге», но сейчас я действительно хочу вернуться домой. Я хочу проводить время с людьми, которые важны для меня.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:27
На колено! Попадали....)
112910415
112910415
сегодня в 09:41
зацикливаться не надо
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:31
Сами себя обезьянами считают, и жалуются, что это болельщики подтверждают.
НУ И НУ
НУ И НУ
сегодня в 04:39
раз на это обижаетесь ,значит приматы и есть!!!
как же достали......................................................
4RT
4RT
сегодня в 00:10
А как насчёт "козлов"? Нормально будет?
Брулин
Брулин
вчера в 23:33
А как такое может быть если сборная Бельгии каждый матч преклоняли колено🤔
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 23:20
когда не победил, вали все на расизм, авось прокатит)
Gahi
Gahi
вчера в 23:10
Если в самом центре Европы такое происходит, то что они требуют от других, быть толерантными по отношению к другим.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 22:47
Толерасты они все такие
minai
minai
вчера в 22:31
Хрен поймёшь этих жителей европы. То они перед неграми на колени падают, то обзываются и придумывают им кликухи поганые.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:21
Назови в ответ белым приматом или промолчи, вот прямо бедненьких черненьких здоровых парней обидели , как школьниц
YVG
YVG
вчера в 22:03
Это толерантность такая.
pele1981
pele1981
вчера в 22:01
Если такой чувствительный, то измени цвет кожи, как Джексон))))
протон
протон
вчера в 21:53
Почему чёрным можно говорить, что они гордятся своим цветом кожи, а белым - нет?
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:53
А разве не так?
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