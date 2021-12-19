«Нас всю игру называли обезьянами». Компани о расизме на матче «Андерлехта»

Главный тренер «Андерлехта» рассказал об оскорблениях на почве расизма после матча 20-го тура чемпионата Бельгии с «Брюгге» (2:2).

Я еду домой опустошенным. Болельщики «Брюгге» всю игру называли тренерский штаб, меня и игроков обезьянами. Мне трудно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.

Мы просто приезжаем сюда, чтобы поиграть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с клубом «Брюгге», но сейчас я действительно хочу вернуться домой. Я хочу проводить время с людьми, которые важны для меня.