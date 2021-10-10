«Виновных надо наказать». Тренер «Фиорентины» — о расизме в адрес Кулибали

Главный тренер «Фиорентины» высказался о проявлениях расизма со стороны фанатов клуба в адрес защитника «Наполи» .

Виновные должны быть выявлены и наказаны, больше нечего сказать. В данном случае ответственным лицом является один человек. Я не нахожу правильным, что в этом обвиняется целый город и преследуется целый стадион.

Запрет на многие годы для тех, кто был виновен в этом жесте, как это делалось в других случаях, я думаю, что это лучший способ попытаться ограничить проблему.