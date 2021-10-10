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«Виновных надо наказать». Тренер «Фиорентины» — о расизме в адрес Кулибали

вчера, 15:24

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о проявлениях расизма со стороны фанатов клуба в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Виновные должны быть выявлены и наказаны, больше нечего сказать. В данном случае ответственным лицом является один человек. Я не нахожу правильным, что в этом обвиняется целый город и преследуется целый стадион.

Запрет на многие годы для тех, кто был виновен в этом жесте, как это делалось в других случаях, я думаю, что это лучший способ попытаться ограничить проблему.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:51
Надо расстрелять , четвертовать и еще многое чего! Блин чем больше на это будут обращать внимания тем больше будет так называемых проявлений расизма!
протон
протон
вчера в 15:29
Фиорентина принесла извинения своим болельщикам за подписание Кокорина
beefs
beefs
вчера в 15:25
нам бы ваши проблемы...
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