МЛС обязала клубы рассматривать темнокожих на спортивные должности

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вчера, 20:03

В МЛС сообщили об изменении политики разнообразия при найме сотрудников в клубы на должности, имеющие непосредственное отношение к спорту.

Одно из главных изменений в политике – требование о том, чтобы в финальный список кандидатов на открытую позицию вошли два или более небелых кандидата, один из которых должен быть темнокожим. Цель – приоритизация возможностей для темнокожих кандидатов.

За первое нарушение требования клуб будет оштрафован на 50 тысяч долларов, за второе – на 100 тысяч, за третье и последующие – на сумму более 100 тысяч долларов.

Должности, имеющие непосредственное отношение к спорту, в политике разнообразия — главный тренер, член тренерского штаба, спортивный директор, глава академии и так далее.