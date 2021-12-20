Мбаппе исполнилось 23. К этому возрасту он забивает чаще Месси и Роналду

Сегодня, 20 декабря, 23 года исполнилось нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
На данный момент у француза 198 голов на клубном и национальном уровне. Это больше, чем у Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых в этом возрасте (174).
Goals scored for club & country when turning 23 years old:— Squawka Football (@Squawka) December 20, 2021
◉ Kylian Mbappé (198)
◎ Lionel Messi & Cristiano Ronaldo combined (174)
Phénomène. pic.twitter.com/egsm66kGcI
Вот это по настоящему величественно. А остальное, такое себе...
Я вон тоже, как-то лет этак 40-к назад ( в15-16 лет), помню, как с цетра поля вратарю сборной города забил, на городском первенстве))))
Вот это по настоящему величественно. А остальное, такое себе...
Я вон тоже, как-то лет этак 40-к назад ( в15-16 лет), помню, как с цетра поля вратарю сборной города забил, на городском первенстве))))
Щас главное медийность , узнаваемость , известность
ЗМ прошлыдвух лет тому показатель
Щас главное медийность , узнаваемость , известность
ЗМ прошлыдвух лет тому показатель
Там он сможет выиграть лч и получить золотой мяч!
Там он сможет выиграть лч и получить золотой мяч!
У Мбаппе его пока что нет и ему срочно надо в Реал!
У Мбаппе его пока что нет и ему срочно надо в Реал!
Он уже чемпион мира и после перехода в Реал ЛЧ наверняка выиграет, а Месси и Роналду мир не брали
Он уже чемпион мира и после перехода в Реал ЛЧ наверняка выиграет, а Месси и Роналду мир не брали