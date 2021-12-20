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Мбаппе исполнилось 23. К этому возрасту он забивает чаще Месси и Роналду

вчера, 09:14

Сегодня, 20 декабря, 23 года исполнилось нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

На данный момент у француза 198 голов на клубном и национальном уровне. Это больше, чем у Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых в этом возрасте (174).

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти
сегодня в 06:05, ред.
Ну да, круто, что скажешь, но и еще раз но...во первых, как уже было сказанно, уровень чемпионатов разный, а во вторых, и это пожалуй главное, сможет ли он столько же забивать следующие 5-7 лет. Ведь, что ни говори, но феноменальность и Месси и Рона прежле всего в их невероятно долголетнем превосходстве. То есть, не просто пару, тройку сезонов, а целое десятиление и даже больше никто к ним и близко не стоял.
Вот это по настоящему величественно. А остальное, такое себе...
Я вон тоже, как-то лет этак 40-к назад ( в15-16 лет), помню, как с цетра поля вратарю сборной города забил, на городском первенстве))))
steel900
steel900
вчера в 22:33
Хотелось бы посмотреть его результативность в АПЛ или Ла Лиге, а пока что...
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:49
Французский чемпионат это тренировка для ПСЖ. Месси и Роналду в таком чемпионате 500 голов забыли бы в 23 года
протон
протон
вчера в 18:31
Ждём новость Холланд побил рекорд Мбаппе, став самым молодым игроком забившим 30 голов в ЛЧ
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:21
Кому? Нантам, Монпелье и Бордо? Не факт что в Испании или Италии показывал бы такую стабильность. Уровень несопоставим.
eleven LC
eleven LC ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 17:54
Так это понятно но если Мбаппе перейдя в Реал выиграет лч став лучшим боибардиром то вполне возможно что получит зм!
R.Carlos.
R.Carlos. ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:05
А щас уже выигрыш ЛЧ не показатель
Щас главное медийность , узнаваемость , известность
ЗМ прошлыдвух лет тому показатель
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 17:03
Смотря где забивать
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 15:52
Не повезло ему с этим,как Ибрагимовичу и Буффону
Баобаб
Баобаб
вчера в 14:29
Кирьян мочит чемпионат Франции. Мессе там же 41ется. Роналду херачит везде. Не фанат португала, но....
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 14:17
Интересно, как у такого феномена отсутствует титул ЛЧ. Чемпионат мира, ЗМ есть, а ЛЧ нет.
sash71
sash71
вчера в 13:56
Мбапе станет лидером после Месси и Рональду
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21
Ну если не словит звезду и травмы обойдут стороной, то должен будет стать легендой, надеюсь все будет хорошо, и на бозжайшие лет 10 мы получим новую мировую звезду
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 12:24
Роналдо никогда не выигрывал лч ни с Реалом ни с Барсой ни с Интером
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:12
Не факт, что выиграет ЛЧ. Зубастик Роналдо вроде тоже не выигрывал ЛЧ с Реалом?
eleven LC
eleven LC ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 11:57
Так я об этрм и говорю-ему надо в Реал
Там он сможет выиграть лч и получить золотой мяч!
1bear
1bear
вчера в 11:56
посмотрим сколько Мбаппе забьёт в Ла Лиге (если перейдёт конечно)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:31
Факт остаётся фактом конечно, но неизвестно сколько голов было бы на счету француза играй он как Роналду или Месси в АПЛ и Ла Лиге соотвественно.
pele1981
pele1981 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 11:19
За то он УЖЕ чемпион мира, а Месси и Роналду - нет!)) А ЗМ это дело наживное!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:15
Круто. Он и Холанд подают супер большие надежды. Но пока слишком рано сравнивать их с Месси и Роналду
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:43
Вот уже и 23.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:37
А на лицо ему лет 30!
eleven LC
eleven LC
вчера в 10:32
К 23 годам у Месси было два золотых мяча у Роналду был 1 золотой мяч
У Мбаппе его пока что нет и ему срочно надо в Реал!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 10:31
Кто такой Мбаппе? Кокорин тоже частозабывал, что произошло потом? До уровня Мессии надо ещё дорасти и не упасть.
ДСА
ДСА
вчера в 10:23
Хорошо начал, теперь бы еще хорошо закончить.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:02
Так Мбапе в нападении играет, а Роналду и Месси начинали в полузащите.
stanichnik
stanichnik ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:00
Доброго Здоровья, Elliada!
Он уже чемпион мира и после перехода в Реал ЛЧ наверняка выиграет, а Месси и Роналду мир не брали
ba8yfw7fgda3
ba8yfw7fgda3
вчера в 09:53
Посмотрим, как будет дальше
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:50
Ещё пока забивает
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:45
Будущий обладатель Золотых мячей
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